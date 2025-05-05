מההתחלה, ב‑getitAI ידעו שאמון ותזמון הם לא משהו שמתפשרים עליו. אם סוכנים דיגיטליים אמורים לשכנע, הם חייבים להרגיש אמיתיים — לא רק משכנעים ויזואלית אלא גם זורמים בהתנהגות. בלי פאוזות מגושמות, דיבוב מודבק או תחושה מוזרה ולא טבעית.

הפלטפורמות הראשונות של אווטארים או שנתנו עדיפות לאיכות על חשבון מהירות — או שהציעו תגובות מהירות שלא היו פוטוריאליסטיות. אף אחת מהגישות לא עבדה. המדיום לא יכול היה להרוס את הסיפור.

״לא חיפשנו רק פנים — היינו צריכים משהו עם הבעה, מהיר, וקריא רגשית. הסיפור היה חייב לעבור, בכל פעם מחדש״, אמר אלן.

HeyGen הייתה הפלטפורמה הראשונה שהציעה את השילוב ש-getitAI היו צריכים: אווטארים פוטוריאליסטיים, תגובה בזמן אמת וממשק ידידותי למפתחים שיכול לעמוד בקצב של סטוריטלינג דינמי.

למה HeyGen הייתה החוליה החסרה

מה שהבדיל את HeyGen היה השילוב הייחודי בין יצירת וידאו פוטוריאליסטי לבין אווטארים זורמים בזמן אמת. זה לא היה רק עניין של רינדור אווטארים — אלא של שמירה על אינטראקציה זורמת ומשכנעת, שבה המשתמש אף פעם לא מרגיש שהוא מחכה לתוכנה.

כאחת משותפות האווטאר האינטראקטיביות הראשונות של HeyGen, חברת getitAI עבדה בצמוד לצוות המוצר כדי לכוונן את המערכת לשימושים מורכבים יותר: לוגיקה מתפצלת, קלטי משתמש גמישים והעברה רגשית חכמה.

״בהתחלה זה היה מסע מלא מהמורות, אבל בסופו של דבר חצינו את ה־uncanny valley — ובנינו משהו שהרגיש כמו שיחה אמיתית״, אמר אלן.

אחרי 18 חודשי שיתוף פעולה, getitAI הוזמנה להציג את העבודה שלה באירוע קהילה של HeyGen. על הבמה, מייסד-שותף של HeyGen, ויין ליאנג, ניסח את זה בפשטות: ״getitAI משתמשת בטכנולוגיה שלנו טוב יותר מאיתנו.״

שכנוע כפלטפורמה

בעוד שההצלחה הראשונית הגיעה ממותגי צרכן, השאיפה הרחבה יותר של getitAI היא אופקית: להפוך אמון ושיחה לתשתית — משהו שיכול לעבוד בכל מקום שבו מתקבלות החלטות.

מאונבורדינג ב‑SaaS דרך חינוך, פיננסים ובריאות — בכל מקום שבו החלטה צריכה הכוונה, סוכן מאומן היטב יכול להיכנס לתמונה. האנך הוא אופציונלי. המגע האנושי לא.

האווטארים של HeyGen הופכים את הסוכנים האלה לנראים. getitAI הופכת אותם למשכנעים.

ביחד, הם מניחים את היסודות לסוג חדש של ממשק — כזה שבו הסיפור לא נעצר ב-CTA, אלא זורם דרך כל קליק, החלקה ושאלה.

ההשפעה: אינטראקציה שמניעה אנשים

סשנים עם סוכני getitAI + HeyGen נמשכים עכשיו בממוצע יותר מ-2.5 דקות — פי כמה מחלונות האנגייג׳מנט הרגילים. התוצאה היא לא רק מעורבות ארוכה יותר, אלא אינטראקציה עמוקה יותר: משתמשים שואלים שאלות, מקבלים תשובות מותאמות אישית ונשארים בפלואו.

שיעורי ההמרה באינטראקציות האלה נעים בין 13–21%. אבל השינוי המעניין יותר? המשתמש מפסיק רק לגלוש—ומתחיל להיות חלק מהסיפור.

״האינטרנט עבר מדפים לפידים. עכשיו הוא עובר מפידים לדמויות. אנחנו בונים את המערכת שמאחורי השינוי הזה״, אמר אלן.

מה הלאה

כש־getitAI מתכוננת להשקת Creator Agent Marketplace שלה, HeyGen נשארת חלק מרכזי בסטאק. בקרוב עסקים יוכלו לפרוס סוכנים מאומנים — עם קול, טון וסגנון סטוריטלינג מלא — בקלות כמו להוסיף Stripe checkout.

עבור HeyGen, זו הוכחה למה קורה כשאווטארים מפסיקים לקרוא תסריטים ומתחילים להוביל החלטות. עבור getitAI, זה הצעד הבא לעבר רשת שמונעת לא על ידי קליקים — אלא על ידי שיחה.