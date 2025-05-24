חברות בתחום ה‑B2B SaaS מתקשות להפעיל משתמשים ולהמיר תקופות ניסיון ללקוחות משלמים בלי תמיכת מוצר ידנית. הגישות הקיימות יקרות מדי בגלל כוח אדם, פסיביות מדי כמו צ׳טבוטים, או סטטיות מדי כמו סרטוני מוצר. מתוך התסכול הזה, המנכ״ל והמייסד רומן גויגלין רצה ליצור פתרון שמשחזר את האפקטיביות של דמו אישי אבל בצורה אוטומטית. לכן הוא יצר את Pyne, פלטפורמת הדגמות דיגיטליות ראשונה מסוגה שמוטמעת ישירות בתוך המוצר.

Pyne מאפשרת לחברות SaaS להגיע לרמת מעורבות גבוהה פי 10 בתכני ההדרכה על המוצר, מה שמוביל לשיפור חסר תקדים באקטיבציה, בזמן עד לערך ובהכנסות בשירות עצמי. כדי לעשות את זה, Pyne משתמשת ב‑API של HeyGen כדי ליצור סוכני דמו מבוססי AI שמלווים משתמשים בתוך המוצר ונותנים להם לבחור את מסלול האונבורדינג שלהם.

״הדרכים הקיימות היום לערב משתמשים במוצרי SaaS לא עובדות. לא משנה מה אתה עושה – סיורי מוצר קלאסיים בתוך המוצר או סרטוני הדרכה – אנשים פשוט לוחצים החוצה ולא מסיימים אותם״, אמר רומן. ״בעזרת HeyGen, הדמואים שהלקוחות שלנו בונים מגיעים לשיעור השלמה גבוה פי 10 מכלי אונבורדינג דומים״.

יצירת הדרך הכי אנושית לאימוץ מוצר דיגיטלי

הלקוחות של Pyne בדרך כלל משתמשים בגישת צמיחה מונעת־מוצר (PLG) כדי לרכוש לקוחות חדשים או להרחיב לקוחות קיימים. ״הגדלת הליווי הצמוד ללקוח בלי להגדיל את העלויות היא קריטית במיוחד לחברות עם שאיפות צמיחה גבוהות ומוצרים מורכבים, שבהם המשתמשים צריכים להבין את הסיפור מאחורי המוצר ואיך להשתמש בו. הלקוחות שלנו מאמנים את האווטארים של Pyne עם ספריות הפלייבוקים הנפוצות ביותר של מכירות ו-CS כדי להשיג בדיוק את זה״, אמר רומן.

״דמוים מסורתיים למוצר ואונבורדינג משתמשים במדריכים כתובים, אבל שנים של ניסיון עם הכלים האלה מראות שהם לא מצליחים באמת לרתום אנשים. אנחנו יודעים ממודלים התנהגותיים שבני אדם שמים יותר לב כשהם מקשיבים לבני אדם אחרים״, אמר רומן. ״אנחנו מאמינים שאונבורדינג טוב והפעלה של משתמשים קורים במגע אנושי. ככה יוצרים חיבור ונאמנות עם המשתמשים והלקוחות שלך.״

אחת הבעיות היא שהרבה מההדרכה על המוצר מתרחשת מחוץ למוצר. Pyne מעבירה את ההדרכה הזו לתוך המוצר עצמו באמצעות וידאו. הבעיה היא שלוקח הרבה זמן לעדכן את תכני הווידאו.

״להקליט סרטוני מוצר אחד־אחד זה מאמץ גדול מדי. אנחנו יודעים שזה עובד טוב ומעלה המרות, אבל להפיק ולעדכן סרטונים כשדברים משתנים זה פרויקט כבד, במיוחד אם רוצים להיות זריזים עם התוכן״, אמר רומן.

עם Pyne, משתמשים יכולים לחקור מוצר כאילו מומחה המוצר הטוב ביותר עומד לידם. הפלטפורמה מאפשרת לחברות לפשט חוויות מוצר מורכבות, לבצע אונבורדינג לכל משתמש עם נגיעה אישית, ולהגדיל תהליכי אונבורדינג ואקטיבציה בקנה מידה גדול. אבל כדי באמת לספק תחושה אנושית, Pyne הייתה צריכה את האווטארים הכי מציאותיים שאפשר.

בחירת פלטפורמת וידאו AI עם API

כשחיפשה פתרון אווטאר לפיצ׳ר סוכן הדמו שנוצר ב-AI, Pyne בחנה את Synthesia וחברות נוספות. רומן בדק אילו אווטארים עובדים הכי טוב והוציא מהשיקול אווטארים שלא היה להם API.

״אנחנו רוצים שהלקוחות שלנו יוכלו לעדכן את הדמואים שלהם מיידית דרך הפלטפורמה שלנו. כדי שזה יקרה, החוויה חייבת להיות חלקה, ולכן היינו צריכים לספק להם API״, אמר רומן. ״הערך של ה-API הוא שהוא מבטיח כמה שפחות חיכוך בין הפעלה של ה-use case שהלקוח רוצה — שזה להתנסות בתהליכי האונבורדינג והאקטיבציה — לבין הפלטפורמה שלנו. בגלל זה בחרנו ב-HeyGen.״

ה-API של HeyGen משתלב בצורה חלקה עם סרטוני אווטאר, אווטארים אינטראקטיביים ולוקליזציה בכל חוויית דיגיטל. Pyne משתמשת בו לפיצ׳רים במוצר שמאפשרים למשתמשים להתאים תסריטים כדי לעדכן דמוים תוך שניות, לתרגם פלואים לשפות שונות, ולהעלות אווטאר פעם אחת לכל הסרטונים העתידיים. אין צורך בצילומים חוזרים או בצוותי הפקה.

Pyne בחרה גם ב-HeyGen כי יש לה את האווטארים האיכותיים והמציאותיים ביותר בשוק, ופשוט הייתה הכי קלה לשימוש.

״הלקוחות שלנו נכנסים למוצר, רואים את אווטארי ה‑AI ואומרים, 'וואו, זה כל כך שונה, ואני מת על זה',״ אמר רומן. ״למשתמש הקצה עכשיו יש טווח קשב גבוה יותר והוא יכול לצרוך הרבה יותר מידע במהירות.״

הנעת משתמשים לאורך כל מחזור חיי הלקוח

עם הפלטפורמה של Pyne שמופעלת על ידי HeyGen, חברות יכולות להגדיל אימוץ, המרה ומעורבות של בסיס המשתמשים שלהן, כולל:

אונבורדינג מהיר יותר והשגת ערך פי 4 מהר יותר

להגדיל מעורבות פי 10 לעומת סיורי מוצר רגילים

שיפור המרות בעד פי 2.3

שימור משתמשים טוב יותר פי 3