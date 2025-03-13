להפיק בקלות וובינרים ופודקאסטים לפי דרישה

וובינרים ופודקאסטים מייצרים מעורבות, אבל ההפקה שלהם לרוב גוזלת הרבה זמן ויקרה. HeyGen מפשטת את כל התהליך, ומאפשרת ליצור תוכן מקצועי לפי דרישה בתוך דקות. בלי צוות הפקה ובלי מצלמה.

יתרונות וערך

להגדיל את היקף הוובינרים והפודקאסטים האונ־דימנד שלך עם סרטוני איכות גבוהים

Create webinars and podcasts with AI video

Traditional webinar and podcast production is time-intensive and requires a full team. With HeyGen, you can generate high-quality, on-demand content using AI avatars and automated voiceovers so you can focus on delivering value, not coordinating video production.

a screenshot of a technology webinar with joyce bell and tim wein

Promote your content with engaging video clips

Drive more views with eye-catching promotional videos. Turn long-form webinars or podcasts into bite-sized, shareable clips for social media, email campaigns, and landing pages without extra editing.

an advertisement for a webinar on women leading change

Repurpose content at scale for different audiences

Easily localize your webinar and podcast content with automatic AI-powered translations and lip-syncing. Create versions in multiple languages to expand your reach without additional production time.

a computer screen shows a video call between chinese and german

גלה איך משווקים מגדילים תוכן און-דימנד בקנה מידה

5 ways to be more efficient with your marketing budget

Struggling to do more with less? Discover how AI-powered video solutions help marketers cut costs, scale content, and boost engagement—without sacrificing quality.

איך ליצור וובינרים ופודקאסטים לפי דרישה עם HeyGen

  1. פתח HeyGen

להתחבר ל‑HeyGen ולהתכונן ליצור הקלטות וובינר איכותיות לפי דרישה, פודקאסטי וידאו ותוכן שיווקי בתוך דקות – בלי צוות הפקה.

  1. לבחור טמפלייט או להתחיל מאפס
  1. הוסף תסריטי דיבור ובחר אווטאר
  1. התאם אישית את הווידאו שלך
  1. להיות יצירתי יותר עם אלמנטים נוספים בעיצוב
  1. שלח את הווידאו שלך

שאלות נפוצות

מהו וובינר און-דימנד, ואיך אפשר ליצור אחד כזה עם HeyGen?

וובינר on-demand הוא מצגת וידאו מוקלטת מראש שהקהל יכול לצפות בה בכל זמן, בניגוד לוובינרים בלייב. עם HeyGen אפשר ליצור בקלות וובינרים on-demand מקצועיים בעזרת אווטארים של AI, טמפלייטים מותאמים אישית ודיבוב קולי אוטומטי – בלי צורך בצוות הפקת וידאו.

איך אפשר להשתמש ב-HeyGen כדי ליצור פודקאסטי וידאו?

HeyGen מאפשרת להפוך את תוכן הפודקאסט שלך לפודקאסט וידאו מרתק על ידי הוספת אווטארים עם בינה מלאכותית, כתוביות ואלמנטים ויזואליים. פשוט להעלות את הסקריפט או האודיו, לבחור אווטאר וליצור פודקאסט וידאו דינמי שאפשר לשתף בכל הפלטפורמות.

האם אפשר ליצור סרטוני פרומו לוובינר או לפודקאסט בעזרת HeyGen?

כן! HeyGen מקל מאוד ליצור סרטוני פרומו קצרים ומעניינים שמניעים הרשמות לוובינרים או האזנות לפודקאסט. אפשר לשלוף רגעים מרכזיים, להוסיף אלמנטים ממותגים, וליצור טיזרים לרשתות חברתיות, קמפייני אימייל ודפי נחיתה – הכל בעזרת AI.

האם צריך ניסיון בעריכת וידאו כדי ליצור וובינרים ופודקאסטים עם HeyGen?

לא. HeyGen מיועד למשווקים, לא לעורכי וידאו. כלי הדרג־אנד־דרופ האינטואיטיביים שלו מאפשרים ליצור תוכן וובינרים ופודקאסטים באיכות גבוהה, בלי ידע טכני ובלי תוכנות יקרות.

האם אפשר להוסיף את המיתוג שלי לסרטוני וובינר ופודקאסט?

כן! HeyGen מאפשרת לך להתאים אישית את הווידאו שלך עם צבעי המותג, פונטים, לוגואים ואוברלייז, כדי לשמור על מראה אחיד של התוכן שלך בכל הפלטפורמות.

איך אפשר להפוך וובינרים או פודקאסטים ארוכים לקליפים קצרים?

עם HeyGen אפשר בקלות לפרק תוכן ארוך לסרטונים קצרים שקל לשתף. הדגש את התובנות המרכזיות, הוסף כתוביות, ופורמט את הווידאו לערוצים שונים — כמו LinkedIn, Instagram וקמפיינים של שיווק במייל.

האם HeyGen יכולה לעזור בלוקליזציה של וידאו לקהלים גלובליים?

כן! HeyGen מציעה תרגום וידאו עם בינה מלאכותית, שיבוט קול וסנכרון שפתיים, כדי לאפשר לך ללוקליזציה מהירה של וובינרים ופודקאסטים למגוון שפות — בלי עלויות הפקה נוספות.

איזה סוגי עסקים משתמשים ב-HeyGen לוובינרים ופודקאסטים?

HeyGen משמשת משווקי B2B, יוצרי תוכן, צוותי מכירות ומוסדות חינוך כדי להפיק ולהגדיל וובינרים, פודקאסטי וידאו ותוכן שיווקי בצורה יעילה — לעיתים קרובות תוך שימוש ביכולות יצירת פודקאסטים עם בינה מלאכותית.

באילו פלטפורמות אפשר לשתף וובינרים ופודקאסטים שיצרתי עם HeyGen?

אפשר לייצא את הסרטונים שלך במגוון פורמטים ולשתף אותם בפלטפורמות כמו LinkedIn, YouTube, קמפיינים במייל, אתרי חברה וכלי תקשורת פנימיים. לקוחות גם משתמשים ב‑Zapier כדי לאוטומט את תהליך ההעלאה.

כמה מהר אפשר ליצור וובינר או פודקאסט וידאו און-דימנד עם HeyGen?

עם HeyGen אפשר ליצור וובינר או פודקאסט וידאו מלא ומלוטש לפי דרישה בתוך דקות, לא שבועות. פשוט לבחור טמפלייט, להעלות את הסקריפט, לבחור אווטאר ולייצא את הווידאו הסופי – מוכן לשיתוף.

CTA background