Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Imaginez une vidéo courte de 45 secondes, énergique et dynamique, destinée aux influenceurs en herbe, dévoilant une astuce créative pour créer du contenu captivant grâce à un créateur de vidéos courtes pour YouTube. Le style visuel et audio doit être vibrant et rapide, utilisant pleinement les modèles et scènes diversifiés de HeyGen pour simplifier la conception, et convertissant automatiquement un script écrit en segments vidéo via la fonction texte-à-vidéo de HeyGen.
Une vidéo concise de 30 secondes, parfaite pour les entrepreneurs occupés, peut démontrer efficacement la facilité de création de matériel marketing soigné avec un éditeur vidéo par IA. Cette pièce doit dégager une esthétique moderne et corporative, potentiellement avec un avatar IA réaliste de HeyGen délivrant des points critiques, et garantir une présentation optimale sur la plateforme grâce au redimensionnement et aux exports de ratio d'aspect de HeyGen.
Pour les éducateurs et créateurs de contenu de niche, une vidéo explicative de 2 minutes simplifie un sujet complexe pour les YouTube Shorts, en exploitant la puissance d'un générateur de YouTube Shorts par IA. La narration visuelle sera didactique mais engageante, enrichissant le contenu avec des visuels pertinents de la bibliothèque/média stock complète de HeyGen, tandis que la fonction texte-à-vidéo de HeyGen assure une livraison vocale cohérente et autoritaire.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Générez des vidéos captivantes pour les réseaux sociaux.
Produisez rapidement des vidéos courtes captivantes pour les YouTube Shorts, augmentant l'engagement et la viralité.
Produisez du contenu inspirant.
Créez des vidéos courtes inspirantes avec l'IA, parfaites pour engager et motiver votre audience sur YouTube Shorts.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de YouTube Shorts ?
HeyGen simplifie le processus de création de vidéos courtes YouTube en utilisant son générateur de YouTube Shorts par IA et son éditeur vidéo par IA, permettant aux utilisateurs de créer facilement du contenu vidéo court et engageant à partir d'un script ou de suggestions textuelles.
HeyGen peut-il ajouter automatiquement des sous-titres et des voix off aux vidéos courtes ?
Oui, HeyGen propose une génération de voix off robuste et ajoute automatiquement des sous-titres ou captions animés à votre contenu vidéo court, améliorant l'accessibilité et l'engagement des spectateurs grâce à son générateur de sous-titres par IA.
Quelles options de personnalisation sont disponibles pour le branding dans les Shorts générés par HeyGen ?
HeyGen offre des contrôles de branding étendus, vous permettant d'appliquer un modèle de marque unique, d'incorporer votre logo et d'utiliser divers visuels IA dans vos vidéos courtes pour maintenir une identité de marque cohérente.
HeyGen prend-il en charge différents ratios d'aspect pour diverses plateformes de médias sociaux ?
Absolument, HeyGen prend en charge le redimensionnement des ratios d'aspect, y compris le ratio 9:16 idéal pour les YouTube Shorts, TikTok et Instagram Reels, facilitant la publication directe sur YouTube ou le téléchargement pour d'autres utilisations sur les réseaux sociaux.