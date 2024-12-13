Créez une vidéo éducative de 60 secondes destinée aux étudiants et aux apprenants tout au long de la vie, expliquant les bases de l'intrication quantique. Le style visuel doit être un mélange de graphiques animés clairs et de texte à l'écran engageant, accompagné d'une voix off AI enthousiaste et facile à comprendre. Utilisez la fonctionnalité de HeyGen "Texte en vidéo à partir de script" pour transformer vos explications écrites en visuels dynamiques, rendant la physique complexe accessible en tant que Créateur de Vidéos Éducatives efficace.

