Créateur de Vidéos Récapitulatives d'Atelier pour des Moments Forts Engagés

Améliorez l'accessibilité et la portée de vos récapitulatifs d'atelier avec des sous-titres automatiques, assurant un engagement et un impact plus larges du public.

Créez une vidéo récapitulative dynamique de 45 secondes pour un atelier, destinée aux futurs participants et aux équipes marketing, mettant en avant les moments les plus marquants. Le style visuel doit être énergique et vibrant, avec des coupes rapides soulignant les activités clés et l'engagement des participants. Associez cela à une musique de fond entraînante et inspirante et une "Génération de voix off" claire qui résume les principaux enseignements, transformant l'atelier en un résumé captivant pour les futures promotions.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo professionnelle de 60 secondes pour les équipes internes et les participants à la formation, offrant un récapitulatif complet de l'atelier avec des insights critiques. Le style visuel doit être épuré et informatif, incorporant des superpositions de texte de type infographique qui mettent en valeur les données et les points clés, conçus avec expertise en utilisant les "Modèles & scènes" de HeyGen. Complétez cela avec une musique de fond subtile et professionnelle et une narration claire pour transmettre efficacement des informations complexes, assurant une rétention maximale de la valeur de l'atelier.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo récapitulative engageante de 30 secondes pour les réseaux sociaux, destinée aux communautés en ligne et aux abonnés, distillant les moments forts de l'événement dans un format facilement digestible. Le style visuel doit être rapide et attrayant, avec des animations de texte audacieuses et des coupes dynamiques, utilisant peut-être des "Avatars AI" pour présenter de brefs extraits sonores. Combinez cela avec une musique moderne et tendance et des "Sous-titres/captions" concis pour une visualisation accessible sur toutes les plateformes, optimisant la vidéo récapitulative pour un partage social rapide.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo récapitulative de 90 secondes, soignée et destinée aux organisateurs d'événements, sponsors et futurs collaborateurs, résumant la valeur centrale et l'atmosphère d'une conférence récente. Le style visuel doit être de marque et professionnel, avec des transitions fluides entre les moments des intervenants et les réactions du public, donnant vie au récit grâce au "Texte en vidéo à partir de script". Une bande sonore inspirante et cinématographique doit souligner le professionnalisme et le succès de l'événement, offrant un aperçu convaincant pour les parties prenantes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Récapitulatives d'Atelier

Transformez sans effort le contenu de votre atelier en résumés captivants qui captivent votre public et renforcent les messages clés.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle ou Téléchargez des Médias
Commencez par sélectionner parmi une variété de modèles de vidéos récapitulatives conçus professionnellement, ou téléchargez vos propres séquences et matériaux d'atelier.
2
Step 2
Personnalisez Votre Contenu avec l'AI
Personnalisez votre récapitulatif en ajoutant des sous-titres automatiques, en incorporant des avatars AI, ou en générant des voix off AI pour mettre en valeur les points clés et améliorer l'engagement.
3
Step 3
Appliquez un Branding Personnalisé et Peaufinez
Assurez-vous que votre vidéo récapitulative s'aligne avec votre marque en appliquant un branding personnalisé, y compris logos et couleurs. Affinez les visuels, ajoutez de la musique et ajustez le timing pour une finition professionnelle.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Récapitulatif
Finalisez votre vidéo récapitulative d'atelier en choisissant le format d'aspect optimal pour différentes plateformes et exportez-la en haute qualité, prête à être partagée sur les réseaux sociaux et autres canaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Développez des Vidéos Promotionnelles pour les Ateliers Futurs

Transformez les moments forts de l'atelier en contenu promotionnel captivant ou en publicités, attirant plus de participants pour votre prochain événement avec des vidéos alimentées par l'AI.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos récapitulatives d'atelier engageantes ?

HeyGen est un puissant créateur de vidéos récapitulatives d'atelier qui simplifie le processus avec des modèles de vidéos récapitulatives conçus professionnellement et un éditeur convivial, vous permettant de transformer rapidement le contenu de votre atelier en résumés captivants.

Quelles fonctionnalités personnalisables HeyGen offre-t-il pour le branding de mes récapitulatifs d'atelier ?

HeyGen offre des contrôles de branding étendus, vous permettant d'ajouter votre branding personnalisé, vos logos et vos couleurs préférées à vos vidéos récapitulatives. Vous pouvez également utiliser des modèles personnalisables, des superpositions de texte et une sélection musicale pour s'aligner avec l'identité de votre marque.

HeyGen peut-il aider à augmenter l'engagement du public pour mes récapitulatifs d'atelier ?

Absolument. HeyGen améliore l'engagement du public pour vos récapitulatifs d'atelier grâce à des avatars AI dynamiques, des voix off AI réalistes et des sous-titres/captions automatiques. Ces fonctionnalités AI rendent votre contenu plus accessible et captivant pour le partage sur les réseaux sociaux.

Quelle est la manière la plus rapide de produire une vidéo récapitulative d'atelier professionnelle avec HeyGen ?

Avec l'éditeur vidéo efficace de HeyGen et ses outils alimentés par l'AI, vous pouvez produire rapidement des vidéos récapitulatives de haute qualité. Exploitez les capacités de texte en vidéo à partir de script et une vaste bibliothèque de modèles & scènes pour générer un contenu engageant sans expérience approfondie en production vidéo.

