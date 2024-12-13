Créez une vidéo récapitulative dynamique de 45 secondes pour un atelier, destinée aux futurs participants et aux équipes marketing, mettant en avant les moments les plus marquants. Le style visuel doit être énergique et vibrant, avec des coupes rapides soulignant les activités clés et l'engagement des participants. Associez cela à une musique de fond entraînante et inspirante et une "Génération de voix off" claire qui résume les principaux enseignements, transformant l'atelier en un résumé captivant pour les futures promotions.

Générer une Vidéo