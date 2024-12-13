Créateur de Vidéos d'Apprentissage en Atelier : Créez des Formations Engagées

Accélérez l'apprentissage et le développement en transformant vos scripts en vidéos de formation professionnelles avec génération de voix off IA.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo explicative captivante de 45 secondes démontrant la puissance d'un générateur de vidéos IA pour les experts en la matière. Cette vidéo doit adopter un style visuel dynamique et animé avec des changements de scène rapides à partir des modèles et scènes de HeyGen, et une voix off amicale et confiante générée à l'aide de la génération de voix off de HeyGen pour simplifier les sujets complexes.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de 90 secondes pour les départements RH et Formation axée sur l'amélioration de l'intégration des employés et de l'apprentissage et développement global. La vidéo doit avoir un style visuel chaleureux et accueillant avec des avatars IA diversifiés présentant les informations clés, en utilisant les avatars IA de HeyGen et les sous-titres/captions automatiques pour garantir l'accessibilité et la rétention pour tous les nouveaux employés.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo concise de 30 secondes pour les formateurs de produits qui met en avant une formation technique efficace en utilisant HeyGen pour créer des vidéos. Employez un style visuel propre et instructif avec des indices visuels spécifiques tirés de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, associés à une narration directe et claire, facilement adaptable pour différentes plateformes en utilisant la fonction de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect de HeyGen.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos d'Apprentissage en Atelier

Créez facilement des vidéos d'atelier et de formation engageantes avec l'IA. Transformez des scripts en contenu d'apprentissage dynamique pour éduquer et intégrer votre équipe.

1
Step 1
Choisissez Votre Point de Départ
Commencez votre projet en sélectionnant un modèle professionnel de la bibliothèque ou en partant d'une toile vierge pour concevoir votre vidéo d'apprentissage en atelier, en utilisant les modèles et scènes disponibles.
2
Step 2
Ajoutez Votre Script de Contenu
Collez votre script d'apprentissage dans l'éditeur de texte. Notre IA transformera votre texte en une vidéo dynamique, en utilisant les capacités de texte-à-vidéo à partir de script.
3
Step 3
Sélectionnez Votre Présentateur IA
Améliorez vos vidéos de formation en choisissant parmi une gamme diversifiée d'avatars IA réalistes pour présenter votre contenu avec une livraison claire et engageante.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo d'apprentissage en atelier polie et exportez-la dans le format et le ratio d'aspect souhaités, prête pour la distribution en tant que vidéos de formation.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifier les Sujets Complexes pour une Meilleure Compréhension

Transformez des sujets complexes comme la formation technique en vidéos claires et compréhensibles pour améliorer la compréhension.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation pour les entreprises ?

HeyGen permet aux entreprises de créer facilement des vidéos de formation de haute qualité grâce à son générateur de vidéos IA avancé. En transformant le texte en vidéo avec des avatars IA et des voix off professionnelles IA, HeyGen simplifie l'ensemble du processus de production pour l'apprentissage et le développement. Cette interface conviviale rend la création de vidéos complexes accessible à tous.

Quelles fonctionnalités IA HeyGen offre-t-il pour développer un contenu d'apprentissage engageant ?

HeyGen propose des fonctionnalités IA puissantes, y compris des avatars IA personnalisables et des voix off IA réalistes, pour développer un contenu d'apprentissage engageant. Vous pouvez facilement transformer vos scripts en vidéos animées dynamiques ou en vidéos explicatives, améliorant ainsi la rétention des connaissances. Cette plateforme utilise l'IA pour créer des vidéos qui captivent et informent.

HeyGen est-il adapté pour créer un contenu complet d'intégration des employés et d'apprentissage et développement ?

Absolument, HeyGen est un créateur de vidéos de formation idéal pour développer un contenu complet d'intégration des employés et d'apprentissage et développement. Son ensemble robuste de modèles et de contrôles de marque permet aux équipes L&D de produire rapidement des vidéos de formation technique cohérentes et professionnelles. HeyGen aide à faciliter des initiatives d'apprentissage et de développement efficaces.

HeyGen peut-il aider à créer efficacement des vidéos d'apprentissage en atelier personnalisées ?

Oui, HeyGen permet la création efficace de vidéos d'apprentissage en atelier personnalisées en permettant aux utilisateurs de transformer leurs matériaux d'atelier en formats vidéo engageants. Avec des options pour les avatars IA, diverses scènes et contrôles de marque, vous pouvez adapter votre contenu pour répondre à des objectifs d'apprentissage spécifiques. HeyGen vous aide à créer des vidéos qui résonnent avec votre public.

