Générateur de Vidéos de Surbrillance d'Atelier Sans Effort
Créez rapidement des vidéos de surbrillance d'atelier engageantes pour les réseaux sociaux, enrichies de sous-titres automatiques.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une bande-annonce professionnelle de 45 secondes avec l'AI Highlight Video Maker pour les entreprises promouvant leurs événements passés, en utilisant un style visuel élégant avec des transitions dynamiques et des sous-titres clairs de HeyGen pour souligner les messages clés.
Développez une vidéo de surbrillance engageante de 2 minutes pour les créateurs de contenu mettant en avant les points clés des vidéos YouTube longues, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour un look soigné et informatif avec une musique de fond apaisante pour maintenir l'attention du public.
Concevez un générateur de vidéos de surbrillance accrocheur de 30 secondes pour les petites entreprises et les particuliers créant du contenu court, avec une musique énergique et des superpositions de texte audacieuses, assurant un affichage parfait sur diverses plateformes grâce au redimensionnement et aux exportations de HeyGen.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Générez des Surbrillances d'Atelier Engageantes pour les Réseaux Sociaux.
Créez rapidement des vidéos courtes et dynamiques à partir d'ateliers pour captiver les audiences et augmenter la visibilité sur les plateformes.
Boostez l'Engagement et l'Apprentissage des Ateliers.
Améliorez l'intérêt et la rétention des participants en transformant le contenu des ateliers en vidéos de surbrillance mémorables, assistées par l'IA.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de surbrillance ?
L'AI Highlight Video Maker de HeyGen utilise l'édition assistée par l'IA pour générer automatiquement des surbrillances à partir de votre contenu plus long. Il identifie intelligemment les moments clés, gère le montage, le rythme et la musique, transformant les séquences brutes en contenu court et engageant sans effort.
Puis-je personnaliser mes vidéos de surbrillance avec des éléments de marque ?
Absolument. HeyGen propose des kits de marque personnalisables qui vous permettent d'incorporer votre logo, vos couleurs de marque et des polices spécifiques. Vous pouvez également utiliser divers modèles de vidéo, ajouter du texte et choisir une musique de fond pour que vos vidéos de surbrillance correspondent parfaitement à l'esthétique de votre marque.
Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour optimiser la sortie et le partage des vidéos ?
HeyGen garantit que vos vidéos de surbrillance sont prêtes pour n'importe quelle plateforme avec des fonctionnalités telles que le redimensionnement et les exportations d'aspect-ratio pour les réseaux sociaux et les vidéos YouTube. Il fournit également des sous-titres automatiques et la génération de voix off pour améliorer l'accessibilité et la portée, rendant votre contenu hautement partageable.
HeyGen prend-il en charge la génération de surbrillances pour des types d'événements spécifiques ?
Oui, HeyGen est un générateur de vidéos de surbrillance polyvalent idéal pour divers événements. Que vous ayez besoin d'un générateur de vidéos de surbrillance d'atelier, d'un AI Conference Highlight Video Maker, ou de bandes-annonces d'événements générales, HeyGen aide à réutiliser le contenu en surbrillances courtes et captivantes pour un impact maximal.