Créateur de Vidéos Explicatives : Créez des Vidéos Engagantes avec l'IA

Rationalisez votre création de contenu en générant des vidéos explicatives époustouflantes directement à partir de votre script grâce à notre fonctionnalité de texte à vidéo.

Déverrouillez la puissance de l'IA dans la création vidéo avec cette vidéo explicative de 60 secondes. Ciblée sur les marketeurs digitaux, cette vidéo met en avant le processus de création sans effort grâce à l'interface conviviale de HeyGen. Visualisez une séquence dynamique d'avatars animés animés par des voix off générées par l'IA. La musique entraînante en arrière-plan accentue les fonctionnalités innovantes, rendant les sujets complexes faciles à comprendre pour tout spectateur.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
En seulement 90 secondes, découvrez comment les établissements éducatifs redéfinissent l'e-learning avec les outils pilotés par l'IA de HeyGen. Conçue pour les éducateurs et les administrateurs, cette vidéo explicative guide à travers la création de contenu engageant avec des avatars IA. L'intégration fluide des sous-titres améliore l'accessibilité, tandis que la bibliothèque multimédia riche en visuels ajoute une touche professionnelle. Laissez HeyGen simplifier vos plans de cours dès aujourd'hui !
Exemple de Prompt 2
Assistez à la transformation des communications d'entreprise dans une vidéo explicative d'atelier de 45 secondes. Conçue pour les responsables RH et les chefs d'équipe, cette vidéo met en avant l'éditeur glisser-déposer de HeyGen, rendant les annonces internes captivantes. Utilisant une combinaison d'éléments en direct et animés, et sur une bande sonore énergique, cette vidéo vous permet de transmettre des messages avec style.
Exemple de Prompt 3
Plongez dans l'avenir du marketing avec une vidéo tutorielle de 2 minutes parfaite pour les équipes créatives et les stratèges de marque. Découvrez comment HeyGen révolutionne les stratégies de campagne avec des modèles de vidéos explicatives qui s'adaptent à tout message. La vidéo est enrichie d'éléments personnalisés et offre un processus de création de texte à vidéo qui insuffle vie au récit de votre marque, tout en assurant une polyvalence avec un redimensionnement facile des ratios d'aspect.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Explicatives d'Atelier

Créez facilement des vidéos explicatives professionnelles alimentées par l'IA pour votre atelier avec une interface conviviale, simplifiant les sujets complexes en contenu engageant.

1
Step 1
Créez Votre Vidéo Explicative
Commencez votre vidéo explicative d'atelier en transformant un script en vidéo ou en choisissant parmi une variété de modèles de vidéos explicatives, assurant un démarrage rapide et efficace.
2
Step 2
Personnalisez avec des Avatars IA
Personnalisez votre vidéo en ajoutant des avatars IA engageants pour présenter votre contenu, rendant les sujets complexes plus accessibles et visuellement attrayants.
3
Step 3
Générez des Voix Off
Améliorez la clarté et l'engagement avec la génération de voix off alimentée par l'IA, fournissant une narration professionnelle pour le contenu de votre atelier.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo explicative et téléchargez-la en tant que vidéo MP4, prête à être partagée avec votre audience pour maximiser l'impact de votre atelier.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Générez des Vidéos pour les Réseaux Sociaux

Captez l'attention en transformant les moments forts de l'atelier en clips engageants pour une portée plus large sur les réseaux sociaux.

Questions Fréquemment Posées

Qu'est-ce qui distingue le créateur de vidéos explicatives de HeyGen ?

HeyGen propose un processus de création vidéo alimenté par l'IA, utilisant des avatars IA de pointe et la génération de voix off pour livrer des vidéos explicatives professionnelles avec facilité. Notre éditeur intuitif glisser-déposer et nos modèles conçus par des professionnels simplifient la création de vidéos pour tout utilisateur.

Comment puis-je créer des vidéos explicatives avec une image de marque personnalisée ?

HeyGen vous permet d'incorporer des éléments de marque personnalisés tels que des logos et des couleurs directement dans vos vidéos explicatives, garantissant que votre contenu reste fidèle à votre marque. Notre plateforme prend également en charge le redimensionnement des ratios d'aspect pour un partage optimisé sur divers canaux.

Puis-je générer des voix off pour mes vidéos explicatives avec HeyGen ?

Absolument ! Les moteurs IA de HeyGen sont équipés pour générer des voix off réalistes directement à partir de vos scripts, améliorant vos vidéos explicatives avec un son de haute qualité sans avoir besoin de talents vocaux externes.

Comment HeyGen soutient-il les processus de création vidéo technique ?

HeyGen facilite un processus de création de texte à vidéo fluide, permettant aux utilisateurs de convertir des scripts en vidéos explicatives dynamiques de manière efficace. La plateforme fournit également des outils complets pour ajouter de l'audio, des sous-titres et un accès à une bibliothèque multimédia riche pour divers besoins de contenu.

