Générateur de Tutoriels en Entreprise : Créez des Guides Engagés Facilement
Créez des guides étape par étape clairs comme du cristal sans effort et automatisez des processus complexes avec la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen, économisant temps et coûts.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo didactique de 60 secondes pour les chefs d'équipe et les responsables de processus, illustrant comment créer des guides étape par étape efficaces pour automatiser des processus complexes. La vidéo doit avoir un style visuel propre et didactique avec des captures d'écran dynamiques, soutenues par une génération de voix off claire et des sous-titres précis. Montrez comment la bibliothèque de médias/stock de HeyGen peut enrichir visuellement ces guides.
Produisez une vidéo promotionnelle engageante de 30 secondes destinée aux spécialistes de l'apprentissage et du développement et aux formateurs d'entreprise, soulignant la puissance des supports visuels dans la formation d'entreprise moderne. Adoptez un style visuel moderne et rapide avec des coupes rapides entre des scènes variées et une musique de fond entraînante. Démontrez comment les modèles et scènes de HeyGen et la bibliothèque de médias/stock peuvent améliorer les expériences d'apprentissage.
Concevez une vidéo concise de 50 secondes pour les responsables des opérations et les équipes d'assurance qualité, démontrant l'efficacité de la génération de procédures opérationnelles standard à l'aide d'un générateur de guides pratiques. Le style visuel et audio doit être clair et autoritaire, incorporant du texte à l'écran pour mettre en évidence les informations critiques, complété par une génération de voix off professionnelle. Soulignez l'avantage d'utiliser les sous-titres/captions de HeyGen et la fonctionnalité de texte en vidéo pour un déploiement rapide.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Développez des Tutoriels en Entreprise Complets.
Créez rapidement de nombreux guides étape par étape et modules de formation, en les distribuant globalement à une large base d'employés pour un apprentissage cohérent.
Améliorez l'Engagement et la Rétention de la Formation.
Utilisez la vidéo alimentée par l'AI pour rendre la formation en entreprise plus interactive et mémorable, améliorant significativement la compréhension et la rétention des connaissances par les apprenants.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de tutoriels en entreprise et de guides étape par étape ?
HeyGen agit comme un générateur de tutoriels en entreprise intuitif, vous permettant de créer des guides étape par étape engageants avec facilité. Il vous suffit d'entrer votre texte, et la plateforme alimentée par l'AI de HeyGen le transforme en une vidéo professionnelle avec des avatars AI et des aides visuelles dynamiques, rendant le processus incroyablement convivial.
HeyGen peut-il améliorer la formation en entreprise et réduire considérablement les coûts associés ?
Absolument, HeyGen est conçu pour révolutionner la formation en entreprise en offrant une solution évolutive qui économise à la fois du temps et des coûts. Vous pouvez rapidement générer des vidéos de formation de haute qualité avec des avatars AI et des voix off personnalisées, transformant des processus complexes en aides visuelles facilement compréhensibles sans avoir besoin d'équipements coûteux ou de tournage.
Qu'est-ce qui fait de HeyGen un générateur efficace d'instructions de travail pour les procédures opérationnelles standard ?
HeyGen excelle en tant que générateur d'instructions de travail en vous permettant de convertir rapidement vos procédures opérationnelles standard en formats vidéo clairs et concis. Avec des fonctionnalités telles que des modèles personnalisables, des contrôles de marque et des sous-titres automatiques, vous pouvez facilement créer et partager des instructions détaillées avec votre équipe sur diverses plateformes.
Comment puis-je personnaliser mes guides pratiques en utilisant les fonctionnalités alimentées par l'AI de HeyGen ?
Avec HeyGen, vos guides pratiques sont hautement personnalisables grâce à ses fonctionnalités avancées alimentées par l'AI. Vous pouvez choisir parmi une gamme diversifiée d'avatars AI, télécharger vos propres médias, intégrer des éléments de marque tels que des logos et des couleurs, et ajuster diverses scènes pour correspondre parfaitement à vos besoins d'instruction spécifiques en tant que générateur de guides pratiques.