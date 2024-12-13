Créateur de Vidéos de Formation en Entreprise : Créez du Contenu Engagé

Créez instantanément des vidéos de formation captivantes pour les employés en utilisant des avatars AI pour engager vos équipes de formation et développement.

Créez une vidéo d'accueil et d'intégration de 45 secondes pour les nouveaux employés, conçue pour présenter la culture d'entreprise et les premières étapes essentielles. Cette vidéo doit avoir un style visuel professionnel et moderne, en utilisant les "Modèles & scènes" variés de HeyGen pour un rendu soigné, complété par une "Génération de voix off" amicale et claire pour guider le public en douceur. Ciblez les équipes de formation et développement cherchant à simplifier leur processus "d'Intégration des employés" avec des "vidéos de formation" engageantes.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative de 60 secondes destinée à tout le personnel existant, expliquant un nouveau "processus de travail" ou une mise à jour de politique. Le style visuel doit être engageant et dynamique, incorporant des "Avatars AI" pour présenter l'information clairement et utilisant des "Sous-titres" pour garantir l'accessibilité à tous les spectateurs. L'audio doit être informatif avec un ton professionnel mais accessible, rendant l'information complexe digeste pour toute l'équipe.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de mise à jour de "Formation à la conformité" concise de 30 secondes, parfaite pour diffuser rapidement des informations cruciales à tout le personnel. La présentation visuelle doit être directe et marquée, en utilisant la "Bibliothèque de médias/soutien de stock" de HeyGen pour ajouter des visuels pertinents, réalisée efficacement grâce à la "Conversion de texte en vidéo à partir de script". Un style audio autoritaire mais accessible garantira que le message est pris au sérieux tout en restant engageant pour le "créateur de vidéos de formation".
Exemple de Prompt 3
Créez un extrait de "Formation technique" de 90 secondes, conçu pour guider les employés à travers une nouvelle fonctionnalité ou un nouvel outil logiciel. La vidéo nécessite une approche visuelle étape par étape, avec un "Avatar AI" pour démontrer les actions clairement, avec la flexibilité du "Redimensionnement et exportation des ratios d'aspect" pour un visionnage optimal sur diverses plateformes. L'audio doit être détaillé et explicatif, délivré à un rythme calme et mesuré pour assurer une compréhension complète pour ceux qui cherchent à "créer des vidéos de formation".
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos de Formation en Entreprise

Produisez facilement des vidéos de formation professionnelles et engageantes pour améliorer les compétences de votre équipe, simplifier l'intégration et standardiser le partage des connaissances avec des outils alimentés par l'AI.

1
Step 1
Créez Votre Vidéo de Formation
Commencez rapidement en choisissant parmi divers "Modèles" professionnels ou en collant votre script pour générer automatiquement des scènes.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur AI
Améliorez l'engagement en sélectionnant parmi une bibliothèque d'"Avatars AI" pour narrer votre contenu avec une présence professionnelle et cohérente à l'écran.
3
Step 3
Personnalisez avec la Voix
Générez facilement des "Voix off AI" naturelles dans diverses langues, ou téléchargez votre propre audio pour personnaliser votre message de formation.
4
Step 4
Marquez et Exportez
Appliquez le logo et les couleurs de votre entreprise en utilisant les "Contrôles de marque" pour un look cohérent avant d'exporter votre vidéo de formation de haute qualité pour un déploiement sans faille.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les sujets médicaux et améliorez l'éducation en santé

Décomposez des sujets complexes ou techniques en contenu vidéo clair et digeste, rendant la formation spécialisée plus accessible et efficace.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation en entreprise ?

HeyGen permet aux équipes de formation et développement de créer rapidement des vidéos de formation en utilisant un générateur de vidéos AI avancé. Notre plateforme transforme les scripts en contenu vidéo engageant avec des avatars AI et des voix off, simplifiant considérablement le processus de production de vidéos de formation de haute qualité.

Quels avantages les Avatars AI offrent-ils pour les vidéos de formation des employés avec HeyGen ?

Les Avatars AI de HeyGen offrent une présence professionnelle et cohérente à l'écran pour vos vidéos de formation des employés. Ces présentateurs alimentés par l'AI peuvent délivrer un contenu engageant avec des voix off naturelles, rendant votre formation plus dynamique et évolutive sans avoir besoin de production vidéo traditionnelle.

HeyGen fournit-il des outils pour que les équipes de formation et développement produisent rapidement des vidéos de formation à la demande ?

Absolument. HeyGen est un créateur de vidéos en ligne efficace conçu pour que les équipes de formation et développement produisent facilement des vidéos de formation à la demande. En utilisant des modèles personnalisables et des fonctionnalités intuitives d'édition vidéo, vous pouvez créer et distribuer rapidement un contenu de formation efficace.

HeyGen peut-il aider à développer des modules de formation technique complets ?

Oui, HeyGen est un créateur de vidéos de formation idéal pour développer un contenu de formation technique complet. Avec des capacités telles que l'enregistrement d'écran, les voix off AI, et la possibilité d'intégrer des vidéos explicatives détaillées, HeyGen vous aide à produire des ressources éducatives claires et efficaces pour des sujets complexes.

