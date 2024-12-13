Générateur de Vidéos de Formation en Entreprise : Créez du Contenu Engagé pour la Formation et le Développement
Créez des vidéos de formation engageantes pour les employés avec des avatars AI réalistes, simplifiant la production pour les équipes de formation et développement.
Développez une mise à jour de conformité concise de 60 secondes pour le personnel existant, destinée aux responsables de la conformité, en utilisant un style visuel moderne et interactif présenté par un avatar AI, mettant en avant les puissants avatars AI de HeyGen pour transmettre les informations clés.
Produisez une vidéo de formation technique détaillée de 90 secondes expliquant une nouvelle fonctionnalité logicielle pour les équipes techniques, en utilisant un style visuel clair et étape par étape avec des graphiques animés, facilement assemblée grâce à la large gamme de modèles et de scènes de HeyGen.
Créez une introduction accueillante de 30 secondes à la culture d'entreprise pour les nouveaux employés, destinée aux départements RH, avec une voix informative et humaine, rendue possible grâce aux capacités avancées de génération de voix off de HeyGen.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement dans la Formation des Employés.
Utilisez la vidéo alimentée par AI pour augmenter significativement l'engagement et la rétention des connaissances dans tous les programmes de formation des employés.
Élargissez la Formation et l'Intégration à l'Échelle Mondiale.
Développez et déployez efficacement des cours de formation et des matériaux d'intégration à une main-d'œuvre mondiale.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation engageantes ?
HeyGen permet aux équipes de formation et développement de créer des vidéos de formation de haute qualité sans effort grâce à l'AI. Il suffit de saisir votre script, et notre générateur vidéo AI avancé le transforme en une vidéo professionnelle avec des avatars AI réalistes et des voix off personnalisables, accélérant considérablement votre processus de création vidéo.
Quelles options de personnalisation créative HeyGen offre-t-il pour le contenu vidéo ?
HeyGen offre un contrôle créatif étendu, vous permettant de choisir parmi divers avatars AI, de personnaliser les voix off et d'utiliser une large sélection de modèles et de scènes. Vous pouvez également intégrer le logo et les couleurs de votre marque pour garantir que toutes vos vidéos générées par AI conservent une apparence professionnelle et cohérente.
La création de vidéos avec HeyGen est-elle accessible aux utilisateurs sans compétences en montage ?
Absolument. HeyGen est conçu pour être facile à utiliser, permettant à quiconque de devenir créateur de vidéos de formation sans avoir besoin de compétences préalables en montage. Notre plateforme vidéo AI intuitive vous permet de générer du contenu vidéo convaincant directement à partir de texte, rendant la production vidéo professionnelle accessible à tous les membres de votre équipe.
Comment les avatars AI de HeyGen améliorent-ils la transmission des informations ?
Les avatars AI réalistes de HeyGen agissent comme des présentateurs engageants, délivrant votre message avec un audio synchronisé et des expressions réalistes. Ils transforment des scripts statiques en vidéos dynamiques générées par AI, rendant la formation des employés et d'autres contenus informatifs plus captivants et plus faciles à assimiler pour les spectateurs.