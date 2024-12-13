Générateur de Vidéos de Formation en Entreprise : Créez du Contenu Engagé pour la Formation et le Développement

Créez des vidéos de formation engageantes pour les employés avec des avatars AI réalistes, simplifiant la production pour les équipes de formation et développement.

Concevez un module d'intégration convaincant de 45 secondes pour les nouveaux employés, destiné aux équipes de formation et développement, avec un style visuel professionnel et engageant et une narration claire, facilement créé en saisissant votre script pour générer une présentation vidéo textuelle.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une mise à jour de conformité concise de 60 secondes pour le personnel existant, destinée aux responsables de la conformité, en utilisant un style visuel moderne et interactif présenté par un avatar AI, mettant en avant les puissants avatars AI de HeyGen pour transmettre les informations clés.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de formation technique détaillée de 90 secondes expliquant une nouvelle fonctionnalité logicielle pour les équipes techniques, en utilisant un style visuel clair et étape par étape avec des graphiques animés, facilement assemblée grâce à la large gamme de modèles et de scènes de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Créez une introduction accueillante de 30 secondes à la culture d'entreprise pour les nouveaux employés, destinée aux départements RH, avec une voix informative et humaine, rendue possible grâce aux capacités avancées de génération de voix off de HeyGen.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Formation en Entreprise

Produisez rapidement des vidéos de formation de haute qualité et engageantes pour vos équipes de formation et développement et vos employés avec notre plateforme vidéo AI, simplifiant votre processus de création de contenu.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par créer ou coller votre script de contenu de formation. Notre plateforme utilise la conversion texte-en-vidéo à partir du script pour transformer instantanément votre texte en scènes vidéo engageantes.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre marque et transmettre votre message. Cette fonctionnalité améliore l'engagement et la personnalisation dans vos modules de formation.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments Engagés
Améliorez votre vidéo avec des voix off professionnelles, de la musique de fond et des scènes dynamiques. Notre génération de voix off assure une narration claire et percutante pour votre audience.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo de formation et exportez-la dans divers formats adaptés à votre LMS ou à vos plateformes internes. Notre plateforme prend en charge le redimensionnement et l'exportation des formats d'aspect pour une diffusion optimale.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez la Formation Complexe en Conformité et Technique

.

Transformez des réglementations de conformité complexes et des instructions techniques en leçons vidéo claires et engageantes générées par AI.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation engageantes ?

HeyGen permet aux équipes de formation et développement de créer des vidéos de formation de haute qualité sans effort grâce à l'AI. Il suffit de saisir votre script, et notre générateur vidéo AI avancé le transforme en une vidéo professionnelle avec des avatars AI réalistes et des voix off personnalisables, accélérant considérablement votre processus de création vidéo.

Quelles options de personnalisation créative HeyGen offre-t-il pour le contenu vidéo ?

HeyGen offre un contrôle créatif étendu, vous permettant de choisir parmi divers avatars AI, de personnaliser les voix off et d'utiliser une large sélection de modèles et de scènes. Vous pouvez également intégrer le logo et les couleurs de votre marque pour garantir que toutes vos vidéos générées par AI conservent une apparence professionnelle et cohérente.

La création de vidéos avec HeyGen est-elle accessible aux utilisateurs sans compétences en montage ?

Absolument. HeyGen est conçu pour être facile à utiliser, permettant à quiconque de devenir créateur de vidéos de formation sans avoir besoin de compétences préalables en montage. Notre plateforme vidéo AI intuitive vous permet de générer du contenu vidéo convaincant directement à partir de texte, rendant la production vidéo professionnelle accessible à tous les membres de votre équipe.

Comment les avatars AI de HeyGen améliorent-ils la transmission des informations ?

Les avatars AI réalistes de HeyGen agissent comme des présentateurs engageants, délivrant votre message avec un audio synchronisé et des expressions réalistes. Ils transforment des scripts statiques en vidéos dynamiques générées par AI, rendant la formation des employés et d'autres contenus informatifs plus captivants et plus faciles à assimiler pour les spectateurs.

