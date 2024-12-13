HeyGen est une plateforme avancée de génération de vidéos AI qui permet aux équipes RH et aux départements de formation en entreprise de créer rapidement des vidéos de formation à la sécurité de haute qualité. Utilisez des modèles de vidéos personnalisables et des avatars AI pour produire un contenu engageant sur la sécurité au travail, garantissant que votre équipe est bien préparée et que vos besoins en vidéos de sécurité sont satisfaits.