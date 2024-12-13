Créateur de Vidéos de Sécurité au Travail : Créez des Formations Engagées

Créez rapidement des vidéos de formation engageantes avec des avatars AI qui délivrent des instructions de sécurité claires.

Produire une vidéo d'instruction de 45 secondes pour les nouveaux employés dans une usine de fabrication, présentant les règles essentielles de sécurité lors de l'utilisation des machines. La vidéo doit avoir un style visuel clair et informatif avec des avatars AI démontrant les procédures correctes, complétée par une voix off amicale et autoritaire générée grâce à la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, rendant les instructions complexes faciles à comprendre.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développer une vidéo de rappel engageante de 60 secondes pour tous les employés sur les procédures critiques d'évacuation d'urgence, en utilisant un style d'animation vibrant et cartoon avec une musique de fond entraînante. Cette vidéo de sécurité animée doit tirer parti des nombreux modèles vidéo de HeyGen et fournir des sous-titres clairs et concis pour garantir l'accessibilité à tous les spectateurs.
Exemple de Prompt 2
Créer une alerte de 30 secondes pour les propriétaires de petites entreprises, éduquant leur personnel sur l'identification des dangers courants au bureau, tels que les risques de trébuchement et les techniques de levage inappropriées. La vidéo doit adopter un style visuel professionnel et réaliste en utilisant des séquences d'archives de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, entrecoupées de légendes texte-à-vidéo percutantes pour les points clés, livrées avec un ton audio calme et rassurant.
Exemple de Prompt 3
Concevoir une vidéo de formation engageante de 90 secondes pour les superviseurs de chantier, détaillant les nouveaux protocoles de sécurité des équipements. Cette vidéo d'instruction dynamique nécessite un texte en gras soulignant les points critiques, généré directement à partir d'un script en utilisant la fonctionnalité texte-à-vidéo de HeyGen, et une narration forte et confiante, le tout exportable dans divers formats d'aspect pour différentes plateformes de visionnage.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Sécurité au Travail

Créez sans effort des vidéos de formation à la sécurité engageantes et informatives pour vos employés en utilisant des capacités AI avancées et des outils intuitifs, garantissant conformité et préparation.

1
Step 1
Choisir un Modèle
Commencez votre vidéo de formation à la sécurité instantanément en sélectionnant parmi une bibliothèque de modèles vidéo professionnels conçus pour divers scénarios de travail. Cela lance votre processus de création.
2
Step 2
Créer Votre Contenu
Saisissez vos messages de sécurité et sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter vos informations de manière claire et professionnelle.
3
Step 3
Ajouter un Audio Engagé
Améliorez la compréhension et atteignez un public plus large en générant des voix off multilingues au son naturel pour votre vidéo en un seul clic.
4
Step 4
Exporter et Distribuer
Publiez votre vidéo de sécurité complétée sans effort, avec des options comme l'exportation SCORM pour une intégration facile dans votre système de gestion de l'apprentissage.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifier les Procédures de Sécurité Complexes

.

Transformez les dangers complexes du lieu de travail et les protocoles d'urgence en vidéos de sécurité claires, digestes et visuellement attrayantes, propulsées par AI pour une compréhension plus facile.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de formation à la sécurité au travail engageantes ?

HeyGen vous permet de produire des vidéos de formation professionnelles et engageantes de manière efficace en utilisant des avatars AI et la technologie texte-à-vidéo. Notre plateforme simplifie la création de vidéos de formation à la sécurité essentielles, contribuant à promouvoir efficacement la sécurité au travail.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen un créateur de vidéos de sécurité efficace ?

HeyGen propose une variété de modèles vidéo, des avatars AI personnalisables et des voix off multilingues, rationalisant l'ensemble du processus de production de vidéos de sécurité. Cela permet aux entreprises de créer des supports de formation à la sécurité de haute qualité et rentables sans outils de montage vidéo étendus.

Les avatars AI peuvent-ils délivrer des instructions de sécurité dans mes vidéos de sécurité au travail ?

Absolument, les avatars AI personnalisables de HeyGen offrent un moyen professionnel et cohérent de délivrer des instructions de sécurité claires dans vos vidéos de sécurité au travail. Ils donnent vie à vos messages de sécurité, rendant la formation des employés plus engageante et mémorable pour prévenir les dangers.

HeyGen prend-il en charge les vidéos de sécurité animées et la personnalisation visuelle ?

Oui, HeyGen permet la création de vidéos de sécurité animées grâce à ses divers modèles vidéo et sa vaste bibliothèque de médias. Vous pouvez personnaliser les scènes, les personnages et les contrôles de marque pour garantir que vos vidéos de formation à la sécurité soient visuellement percutantes et adaptées à vos besoins spécifiques.

