Vidéos de Formation à la Sécurité au Travail : Améliorez la Conformité & Prévenez les Accidents

Assurez la conformité avec l'OSHA et engagez les employés avec des vidéos de formation à la sécurité en ligne captivantes, facilement créées avec les avatars AI de HeyGen.

399/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo animée de 90 secondes destinée aux électriciens et aux gestionnaires d'installations, illustrant les procédures critiques de sécurité électrique et l'importance des protocoles de consignation/étiquetage. Utilisez une approche visuelle détaillée et étape par étape avec une voix calme et autoritaire, construisant le récit de manière fluide à partir d'un script en texte-vidéo.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo procédurale de 2 minutes pour les équipes d'entrée, les préposés et les superviseurs, décrivant les réglementations de sécurité en espace confiné et l'utilisation correcte des équipements de protection individuelle (EPI). La présentation visuelle doit être sérieuse et procédurale avec une narration professionnelle, enrichie par les sous-titres/captions de HeyGen pour plus de clarté dans les environnements bruyants.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo dynamique de 45 secondes destinée au personnel d'entrepôt et de logistique, mettant en avant les pratiques essentielles de sécurité des chariots élévateurs et les symboles critiques de communication des dangers. Employez un style visuel pratique et engageant avec une voix off claire générée grâce à la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, transmettant rapidement des informations vitales.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionnent les vidéos de formation à la sécurité au travail

Créez des vidéos de formation à la sécurité au travail percutantes et conformes de manière efficace, en veillant à ce que votre équipe soit bien préparée et protégée avec un contenu engageant et professionnel.

1
Step 1
Créez Votre Script de Formation
Développez un contenu clair et concis couvrant les sujets essentiels de sécurité. Utilisez la capacité de texte-vidéo de HeyGen pour transformer votre matériel écrit en une présentation visuelle dynamique, posant les bases d'une "vidéo de formation à la sécurité au travail" efficace.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur AI
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI professionnels pour représenter votre formation. Associez votre avatar choisi à une voix off naturelle et engageante, créant une livraison cohérente et accessible pour vos modules de "formation à la sécurité en ligne".
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et du Branding
Améliorez votre vidéo de sécurité avec des visuels pertinents et le branding de votre entreprise. Accédez à la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour inclure des images ou des vidéos illustrant des pratiques sûres pour des sujets tels que les "Équipements de Protection Individuelle (EPI)", assurant clarté et cohérence visuelles.
4
Step 4
Exportez et Distribuez
Finalisez vos vidéos de formation à la sécurité au travail en utilisant les options d'exportation flexibles de HeyGen. Générez vos vidéos dans divers formats adaptés à différentes plateformes, les rendant facilement distribuables et prêtes à être intégrées dans votre "LMS" ou d'autres systèmes internes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorer l'Engagement dans la Formation à la Sécurité

.

Utilisez l'AI pour créer des vidéos de formation à la sécurité au travail dynamiques et interactives qui captent l'attention et améliorent la rétention des connaissances.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation technique à la sécurité au travail ?

HeyGen simplifie la production de vidéos de formation technique complexe à la sécurité, y compris celles couvrant les exigences de formation de l'OSHA ou des sujets spécifiques comme la "Protection contre les chutes" et la "Sécurité électrique". Avec les avatars AI et les capacités de texte-vidéo, vous pouvez rapidement générer un contenu clair et engageant qui respecte des protocoles de sécurité spécifiques.

HeyGen peut-il aider à créer une formation en ligne personnalisée à la sécurité pour des besoins industriels spécifiques ?

Absolument. La plateforme de HeyGen vous permet de produire un contenu de formation en ligne à la sécurité hautement personnalisé en utilisant vos scripts et contrôles de marque. Cela garantit que vos programmes de formation à la sécurité au travail répondent efficacement aux exigences uniques dans des domaines comme la "Sécurité des chariots élévateurs" ou la "Communication des dangers".

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour améliorer l'engagement et l'accessibilité dans les vidéos de formation à la sécurité ?

HeyGen propose des fonctionnalités avancées telles que la génération de voix off et les sous-titres/captions automatiques pour rendre vos vidéos de formation à la sécurité plus engageantes et accessibles. Ces outils sont cruciaux pour une communication efficace au sein de divers effectifs et pour renforcer les bases clés de la sécurité, telles que les "Équipements de Protection Individuelle (EPI)".

Comment HeyGen soutient-il la diffusion et la gestion de la formation à la sécurité via les systèmes d'apprentissage existants ?

HeyGen permet la création de contenus de micro-apprentissage de haute qualité qui peuvent être facilement intégrés dans votre système de gestion de l'apprentissage (LMS) existant. Cela facilite des programmes de formation à la sécurité en ligne évolutifs et aide à assurer la conformité avec diverses exigences réglementaires techniques.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo