Créateur de Vidéos d'Orientation en Entreprise : Intégration des Employés Simplifiée
Simplifiez l'intégration des nouveaux employés et renforcez l'engagement avec nos puissants avatars AI.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo engageante de 45 secondes pour mettre en valeur la culture d'entreprise et communiquer efficacement les processus essentiels du lieu de travail aux nouveaux employés dans une main-d'œuvre hybride. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour un style visuel dynamique, mélangeant des séquences d'équipe énergiques avec des superpositions graphiques claires, le tout accompagné d'une narration entraînante et d'une bande sonore inspirante.
Produisez une vidéo de formation concise de 90 secondes pour tous les employés, expliquant un processus complexe du lieu de travail étape par étape. Le style visuel doit être hautement pédagogique et clair, intégrant des enregistrements d'écran avec des mises en évidence animées, soutenu par une voix off autoritaire mais accessible. Assurez-vous que la vidéo inclut les sous-titres/captions de HeyGen pour une clarté et une accessibilité maximales.
Concevez une vidéo promotionnelle percutante de 30 secondes ciblant les équipes RH, illustrant comment HeyGen peut simplifier l'intégration et renforcer l'engagement des employés. Le style visuel doit être professionnel et persuasif, avec des animations de texte dynamiques et des infographies concises, porté par une voix off confiante générée via la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen, sur fond d'une musique énergique et motivante.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création Efficace de Cours d'Intégration.
Développez et délivrez rapidement des cours d'orientation des employés complets, assurant un message cohérent pour tous les nouveaux employés.
Engagement Amélioré en Formation.
Augmentez l'engagement et la rétention des connaissances des nouveaux employés dans les modules d'orientation grâce à un contenu dynamique généré par AI.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos d'intégration des employés ?
HeyGen agit comme un créateur de vidéos AI intuitif, permettant aux équipes RH de produire rapidement des vidéos d'intégration engageantes. Utilisez des modèles de vidéos personnalisables, des avatars AI et la synthèse vocale pour offrir des vidéos de bienvenue personnalisées aux nouveaux employés et simplifier les processus d'intégration.
Quelles fonctionnalités AI HeyGen offre-t-il pour les vidéos de formation en entreprise ?
HeyGen exploite des fonctionnalités avancées alimentées par l'AI, y compris des avatars AI réalistes et des scripts générés par AI à partir de la synthèse vocale, pour créer des vidéos de formation percutantes. Cela simplifie le processus de montage vidéo, rendant l'éducation plus efficace pour les processus en entreprise et le partage des connaissances.
Puis-je personnaliser mes vidéos d'orientation en entreprise avec les outils de HeyGen ?
Absolument. HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation pour vos vidéos d'orientation en entreprise, allant du choix de modèles de vidéos adaptés et de personnages animés à l'incorporation des couleurs et du logo de votre marque. Cela garantit que votre contenu s'aligne parfaitement avec la culture et l'image de votre entreprise.
Comment HeyGen facilite-t-il la création de tutoriels techniques et de vidéos de processus ?
HeyGen intègre des capacités d'enregistrement d'écran de haute qualité et des outils de montage vidéo intuitifs, facilitant la production de tutoriels vidéo clairs et étape par étape. Vous pouvez combiner des enregistrements d'écran avec des avatars AI et des voix off pour expliquer efficacement des processus complexes en entreprise aux employés.