Créateur de Vidéos d'Orientation en Entreprise : Intégration des Employés Simplifiée

Simplifiez l'intégration des nouveaux employés et renforcez l'engagement avec nos puissants avatars AI.

431/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo engageante de 45 secondes pour mettre en valeur la culture d'entreprise et communiquer efficacement les processus essentiels du lieu de travail aux nouveaux employés dans une main-d'œuvre hybride. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour un style visuel dynamique, mélangeant des séquences d'équipe énergiques avec des superpositions graphiques claires, le tout accompagné d'une narration entraînante et d'une bande sonore inspirante.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de formation concise de 90 secondes pour tous les employés, expliquant un processus complexe du lieu de travail étape par étape. Le style visuel doit être hautement pédagogique et clair, intégrant des enregistrements d'écran avec des mises en évidence animées, soutenu par une voix off autoritaire mais accessible. Assurez-vous que la vidéo inclut les sous-titres/captions de HeyGen pour une clarté et une accessibilité maximales.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo promotionnelle percutante de 30 secondes ciblant les équipes RH, illustrant comment HeyGen peut simplifier l'intégration et renforcer l'engagement des employés. Le style visuel doit être professionnel et persuasif, avec des animations de texte dynamiques et des infographies concises, porté par une voix off confiante générée via la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen, sur fond d'une musique énergique et motivante.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Orientation en Entreprise

Créez rapidement des vidéos d'intégration engageantes et informatives pour accueillir les nouveaux employés et simplifier vos processus RH avec notre créateur de vidéos AI intuitif.

1
Step 1
Choisissez un Modèle
Sélectionnez parmi une bibliothèque de modèles de vidéos professionnels conçus pour les nouveaux employés, ou commencez avec une toile vierge pour créer votre vidéo de bienvenue personnalisée.
2
Step 2
Générez du Contenu
Saisissez votre script ou utilisez notre outil de script AI pour créer un contenu captivant. Ensuite, sélectionnez un avatar AI réaliste pour présenter votre vidéo d'orientation en entreprise.
3
Step 3
Personnalisez et Marquez
Personnalisez votre vidéo en ajoutant le logo de votre entreprise, les couleurs de votre marque et des médias pertinents de notre vaste bibliothèque de médias ou de vos propres téléchargements.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Exportez facilement votre vidéo d'orientation finalisée en utilisant nos fonctionnalités de redimensionnement et d'exportation de format, la rendant prête à être partagée pour améliorer l'expérience de vos nouveaux employés.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettre en Valeur la Culture d'Entreprise

.

Produisez des vidéos de bienvenue inspirantes qui communiquent efficacement la culture et les valeurs uniques de votre entreprise aux nouveaux membres de l'équipe.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos d'intégration des employés ?

HeyGen agit comme un créateur de vidéos AI intuitif, permettant aux équipes RH de produire rapidement des vidéos d'intégration engageantes. Utilisez des modèles de vidéos personnalisables, des avatars AI et la synthèse vocale pour offrir des vidéos de bienvenue personnalisées aux nouveaux employés et simplifier les processus d'intégration.

Quelles fonctionnalités AI HeyGen offre-t-il pour les vidéos de formation en entreprise ?

HeyGen exploite des fonctionnalités avancées alimentées par l'AI, y compris des avatars AI réalistes et des scripts générés par AI à partir de la synthèse vocale, pour créer des vidéos de formation percutantes. Cela simplifie le processus de montage vidéo, rendant l'éducation plus efficace pour les processus en entreprise et le partage des connaissances.

Puis-je personnaliser mes vidéos d'orientation en entreprise avec les outils de HeyGen ?

Absolument. HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation pour vos vidéos d'orientation en entreprise, allant du choix de modèles de vidéos adaptés et de personnages animés à l'incorporation des couleurs et du logo de votre marque. Cela garantit que votre contenu s'aligne parfaitement avec la culture et l'image de votre entreprise.

Comment HeyGen facilite-t-il la création de tutoriels techniques et de vidéos de processus ?

HeyGen intègre des capacités d'enregistrement d'écran de haute qualité et des outils de montage vidéo intuitifs, facilitant la production de tutoriels vidéo clairs et étape par étape. Vous pouvez combiner des enregistrements d'écran avec des avatars AI et des voix off pour expliquer efficacement des processus complexes en entreprise aux employés.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo