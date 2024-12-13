Créateur de vidéos de directives en milieu de travail pour une formation à la conformité simplifiée
Rationalisez la formation à la conformité et créez des vidéos de sécurité engageantes avec des avatars AI réalistes.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo cruciale de 45 secondes pour un "créateur de vidéos de sécurité" pour tous les employés détaillant les procédures d'évacuation d'urgence, avec un style visuel concis et sérieux et des graphiques clairs, soutenu par une voix off autoritaire. Assurez-vous que les "sous-titres/légendes" sont inclus pour maximiser l'accessibilité de ce contenu de formation essentiel à la conformité.
Produisez une vidéo explicative dynamique de 30 secondes pour les membres expérimentés de l'équipe sur le nouvel outil de gestion de projet, en mettant l'accent sur un flux de travail efficace et les meilleures pratiques pour le partage des connaissances, en utilisant un style moderne et visuellement attrayant et une voix off encourageante et optimiste. Exploitez la capacité "Texte en vidéo à partir de script" pour transformer rapidement des instructions détaillées en segments animés engageants.
Concevez une pièce inspirante de 60 secondes pour un "créateur de vidéos de formation" pour l'ensemble de l'entreprise, renforçant les valeurs fondamentales de l'entreprise et la conduite éthique, présentée avec une esthétique visuelle propre et motivante et une voix off chaleureuse et articulée. Incorporez des séquences de stock de haute qualité de la "bibliothèque de médias/soutien de stock" pour souligner visuellement les messages clés et favoriser une culture organisationnelle positive.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'engagement et la rétention de la formation.
Utilisez l'AI pour créer des vidéos dynamiques de directives en milieu de travail et de formation à la sécurité qui captivent les employés, améliorant la compréhension et la rétention des informations vitales.
Rationalisez la création de cours de formation interne.
Développez rapidement de nombreuses vidéos de formation à la conformité et de politiques d'entreprise, assurant un message cohérent et une portée plus large à tous les employés, où qu'ils soient.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation à la sécurité ?
HeyGen vous permet de générer rapidement des vidéos de formation à la sécurité engageantes en utilisant des avatars AI avancés et la fonctionnalité de texte en vidéo. Cela simplifie le processus de création de contenu essentiel sur la sécurité au travail pour votre équipe.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour le développement de vidéos sur les politiques d'entreprise ?
HeyGen propose un puissant créateur de vidéos pour la production de vidéos sur les politiques d'entreprise, avec des modèles personnalisables et des contrôles de marque. Vous pouvez créer des vidéos claires de formation à la conformité et de directives en milieu de travail efficacement.
HeyGen peut-il aider à créer rapidement des guides pratiques et des vidéos explicatives ?
Oui, HeyGen agit comme un créateur de vidéos de formation intuitif, permettant la création rapide de guides pratiques et de vidéos explicatives. Exploitez des avatars AI réalistes et une génération de voix off robuste pour améliorer vos initiatives de partage des connaissances.
HeyGen prend-il en charge la création de vidéos de directives en milieu de travail avec sous-titres ?
Absolument, HeyGen est un créateur de vidéos de directives en milieu de travail complet qui inclut la génération automatique de sous-titres pour l'accessibilité. Cela garantit que vos vidéos de formation essentielles et de conformité atteignent efficacement chaque membre de l'équipe.