Créez une vidéo explicative 'guide pratique' de 45 secondes pour les nouvelles recrues, démontrant l'utilisation efficace de notre plateforme de communication interne. Cette vidéo doit présenter un avatar AI amical exposant les fonctionnalités clés dans un style visuel professionnel et engageant, accompagné d'une narration claire et dynamique. Le public cible est constitué de nouveaux employés, visant à les intégrer rapidement dans notre flux de travail numérique en utilisant les avatars AI de HeyGen pour offrir des présentations cohérentes.

