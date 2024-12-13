Créateur de Vidéo Guide de Travail – Créez des Formations Engagantes

Boostez l'engagement en formation et simplifiez l'intégration avec une documentation vidéo dynamique, facilement créée avec le texte-à-vidéo à partir de vos scripts.

Créez une vidéo explicative 'guide pratique' de 45 secondes pour les nouvelles recrues, démontrant l'utilisation efficace de notre plateforme de communication interne. Cette vidéo doit présenter un avatar AI amical exposant les fonctionnalités clés dans un style visuel professionnel et engageant, accompagné d'une narration claire et dynamique. Le public cible est constitué de nouveaux employés, visant à les intégrer rapidement dans notre flux de travail numérique en utilisant les avatars AI de HeyGen pour offrir des présentations cohérentes.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo de formation informative de 60 secondes pour les membres de l'équipe existants, axée sur une nouvelle mise à jour logicielle pour améliorer le 'partage des connaissances' entre les départements. Le style visuel doit être élégant et moderne, incorporant des graphiques animés et une voix rassurante et experte. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour garantir une transmission précise et concise des informations complexes aux chefs d'équipe et aux managers.
Exemple de Prompt 2
Produisez un segment de documentation vidéo concis de 30 secondes illustrant une solution rapide pour un problème informatique courant, formaté comme un 'guide étape par étape'. Cette vidéo cible le personnel général cherchant des solutions techniques immédiates, présentant une esthétique visuelle propre et directe avec un ton accessible et utile. Exploitez la génération de voix off de HeyGen pour articuler clairement chaque étape, rendant les instructions complexes faciles à suivre.
Exemple de Prompt 3
Développez un segment engageant de 'créateur de vidéo guide de travail' de 90 secondes pour l'intégration des nouveaux employés, introduisant la culture d'entreprise et les ressources essentielles. Le style visuel doit être chaleureux et accueillant avec des transitions dynamiques, accompagné d'une voix encourageante et amicale. Cette vidéo est spécifiquement destinée aux nouvelles recrues, visant à créer une première impression positive en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour rationaliser la production et maintenir la cohérence de la marque.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéo Guide de Travail

Créez sans effort des guides vidéo professionnels pour l'intégration, la formation et le partage de connaissances avec notre plateforme intuitive alimentée par l'AI.

1
Step 1
Collez Votre Contenu
Commencez par coller votre script texte. La capacité de **texte-à-vidéo** de HeyGen transforme votre contenu écrit en narration parlée, formant l'épine dorsale de votre guide.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'**avatars AI** pour présenter votre guide. Personnalisez leur apparence et leur voix pour correspondre à votre marque et engager votre audience.
3
Step 3
Appliquez Votre Marque
Améliorez votre guide avec votre identité unique. Utilisez les **contrôles de marque** pour ajouter votre logo, vos couleurs et polices personnalisées, assurant un look cohérent et professionnel.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Une fois finalisé, exportez votre guide vidéo professionnel avec des **redimensionnements et exports de rapport d'aspect** précis. Partagez votre création pour soutenir efficacement vos initiatives de partage de connaissances.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les Procédures Complexes de Travail

Clarifiez les sujets complexes de travail et améliorez la compréhension et l'éducation des employés avec des guides vidéo et une documentation faciles à digérer.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il transformer des scripts en vidéos explicatives engageantes ?

HeyGen utilise une technologie avancée de texte-à-vidéo alimentée par l'AI, vous permettant de transformer vos scripts en vidéos explicatives captivantes. Il vous suffit d'entrer votre texte, et HeyGen peut générer des voix off réalistes et animer des avatars AI pour présenter votre contenu, simplifiant ainsi la création de documentation vidéo dynamique.

Qu'est-ce qui rend HeyGen idéal pour créer des vidéos de formation et des guides pratiques ?

HeyGen offre une solution complète pour créer des vidéos de formation engageantes et des guides pratiques étape par étape. Avec une large gamme de modèles et la possibilité d'utiliser des avatars AI, HeyGen aide à augmenter l'engagement en formation et rend le partage de connaissances complexes simple et visuellement attrayant pour l'intégration ou l'éducation interne.

HeyGen peut-il aider à créer rapidement de la documentation vidéo pour les guides de travail ?

Oui, HeyGen permet aux utilisateurs de créer rapidement de la documentation vidéo et des vidéos guides de travail grâce à sa plateforme alimentée par l'AI. Son interface intuitive et ses capacités de texte-à-vidéo automatisent une grande partie du processus de production, améliorant considérablement l'efficacité pour créer des ressources internes vitales.

HeyGen offre-t-il des options de personnalisation pour le contenu vidéo de marque ?

Absolument, HeyGen offre des contrôles de marque étendus, vous permettant d'appliquer le logo et les couleurs de votre entreprise pour garantir que toutes vos vidéos explicatives et documentations vidéo s'alignent avec l'identité de votre marque. Vous pouvez également exploiter divers modèles et personnaliser les scènes avec un éditeur glisser-déposer pour des résultats soignés.

