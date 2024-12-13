Générateur de vidéos sur l'éthique au travail : Améliorez la conformité et l'engagement

Créez rapidement des vidéos de formation engageantes sur l'éthique et la conformité pour les équipes RH en utilisant des avatars AI avancés, simplifiant l'éducation des employés.

Créez une vidéo engageante de 45 secondes pour les nouveaux employés, illustrant un dilemme éthique courant au travail et les guidant vers une prise de décision éthique solide. Le style visuel doit être moderne et accessible, avec une tonalité audio calme et rassurante. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour incarner différents personnages dans le scénario, rendant l'éducation des employés pertinente et percutante.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de formation complète de 60 secondes destinée à tout le personnel, couvrant les aspects essentiels de l'éthique et de la conformité au travail. Le style visuel doit être clair et professionnel, avec une voix off amicale et instructive. Générez cette vidéo de formation sur l'éthique et la conformité efficacement en utilisant la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo, garantissant précision et cohérence dans les supports de formation.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de micro-apprentissage ciblée de 30 secondes pour les équipes RH et la direction, démontrant comment identifier et traiter les conflits d'intérêts. Le style visuel doit être sophistiqué et informatif, ressemblant à un documentaire concis, accompagné d'une voix sérieuse et autoritaire. Améliorez l'accessibilité pour les apprenants diversifiés en incluant des sous-titres précis, facilement générés avec HeyGen, faisant de ce générateur de vidéos sur l'éthique au travail un outil précieux pour la communication interne.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo dynamique de 75 secondes pour les employés du secteur technologique sur l'importance de la confidentialité des données et de l'utilisation responsable des ressources de l'entreprise. Adoptez un style visuel futuriste et engageant, avec une musique de fond entraînante et une voix off AI confiante et informée. Utilisez les nombreux modèles et scènes de HeyGen pour construire rapidement la création de la vidéo, assurant une présentation de haute qualité qui résonne avec un public technophile.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le générateur de vidéos sur l'éthique au travail

Produisez rapidement des vidéos de formation engageantes et informatives sur l'éthique avec AI, simplifiant la création de contenu pour vos équipes RH et favorisant la prise de décision éthique.

1
Step 1
Créez votre script
Commencez par écrire ou coller votre script vidéo, détaillant les scénarios éthiques et les directives que vous souhaitez transmettre. Cela forme la base de votre vidéo sur l'éthique au travail, prête à être convertie de texte en vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez votre présentateur
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI réalistes pour être le visage de votre formation. Cela vous permet de personnaliser votre message tout en maintenant un ton professionnel et cohérent pour vos vidéos d'éducation des employés.
3
Step 3
Ajoutez des améliorations
Augmentez l'engagement et l'accessibilité en incorporant des éléments comme des sous-titres. Vous pouvez également exploiter des modèles et des scènes pour améliorer visuellement votre contenu, rendant vos vidéos de formation sur l'éthique et la conformité plus percutantes.
4
Step 4
Exportez et distribuez
Finalisez votre vidéo et exportez-la dans le format d'aspect souhaité. Vos vidéos de formation complètes sont alors prêtes à être partagées avec votre équipe, assurant une éducation complète des employés sur l'éthique au travail cruciale.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les sujets éthiques complexes

.

Clarifiez les directives complexes sur l'éthique au travail en vidéos AI faciles à comprendre, améliorant la compréhension et l'application.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos engageantes sur l'éthique au travail ?

HeyGen simplifie la création de vidéos sur l'éthique au travail en offrant des outils intuitifs de génération de vidéos AI. Les utilisateurs peuvent exploiter divers modèles et scènes et convertir leur script vidéo en contenu soigné rapidement, rendant le processus créatif efficace et accessible.

HeyGen peut-il aider les équipes RH à produire des vidéos de formation efficaces sur l'éthique et la conformité ?

Absolument, HeyGen permet aux équipes RH de produire efficacement des vidéos de formation percutantes sur l'éthique et la conformité. Avec des avatars AI réalistes et des voix off professionnelles, HeyGen assure une éducation claire des employés sur des sujets critiques et la prise de décision éthique.

Quelles fonctionnalités AI HeyGen offre-t-il pour générer des vidéos de formation de haute qualité ?

HeyGen propose des fonctionnalités puissantes de génération de vidéos AI, y compris des avatars AI avancés qui donnent vie à votre contenu. Notre capacité de transformation de texte en vidéo vous permet de transformer facilement des scripts en vidéos de formation engageantes, complètes avec une voix off AI de haute qualité et des sous-titres/captions automatiques.

Pourquoi choisir HeyGen pour développer un contenu vidéo complet sur l'éthique au travail ?

Choisissez HeyGen comme votre générateur de vidéos sur l'éthique au travail pour produire sans effort des vidéos de formation engageantes pour votre organisation. En tant que plateforme complète de création de vidéos, HeyGen soutient une éducation efficace à la prise de décision éthique avec des messages professionnels et cohérents pour tous les employés.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo