Créateur de Vidéos de Conduite en Milieu de Travail : Accélérez la Conformité

Créez rapidement des vidéos de formation engageantes pour les employés et du contenu de conformité en utilisant nos avatars AI innovants.

439/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de formation à la conformité de 60 secondes axée sur les protocoles de sécurité critiques en milieu de travail, adaptée à tous les employés et présentant un style visuel sérieux mais accessible avec une voix off apaisante et autoritaire. Exploitez les modèles et scènes étendus de HeyGen pour assembler rapidement un message professionnel et percutant, garantissant que tout le monde comprend les mesures de sécurité vitales.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo explicative de 30 secondes pour le personnel existant, annonçant un nouvel avantage de l'entreprise avec une esthétique visuelle moderne et engageante et une piste audio claire et enthousiaste. Ce projet utilisera efficacement la génération de voix off de HeyGen pour articuler les détails, garantissant que la mise à jour est concise, positive et facilement comprise par tous les membres de l'équipe.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo de formation de 50 secondes spécifiquement pour les responsables de département, décrivant les meilleures pratiques pour favoriser une culture de travail positive, présentée avec un style visuel professionnel et de marque et une livraison audio confiante et inspirante. Utilisez la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen à partir d'un script pour créer efficacement ce message percutant, garantissant la cohérence de toutes les communications de leadership.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne un créateur de vidéos de conduite en milieu de travail

Produisez rapidement des vidéos de conduite en milieu de travail engageantes et conformes avec l'AI, en utilisant des modèles personnalisables et des avatars professionnels pour former efficacement vos employés.

1
Step 1
Créez votre Script de Formation
Rédigez votre contenu de conduite en milieu de travail ou collez un script existant directement dans le créateur de vidéos. Notre fonctionnalité "Texte à vidéo à partir d'un script" convertira vos mots en une narration parlée engageante pour vos "vidéos de formation des employés".
2
Step 2
Sélectionnez un Présentateur AI
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'"avatars AI" professionnels pour narrer votre vidéo, garantissant une diffusion claire et cohérente de vos messages RH critiques.
3
Step 3
Personnalisez avec des Modèles et de la Marque
Sélectionnez parmi divers "modèles de vidéo" pour construire rapidement des scènes engageantes et appliquez vos éléments de marque pour une présentation soignée et professionnelle.
4
Step 4
Exportez pour la Conformité
Générez des "sous-titres/légendes" précis pour l'accessibilité, puis exportez votre vidéo complétée, prête à être distribuée comme "vidéos de formation à la conformité" essentielles.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifiez la Sécurité et la Conformité Complexes

.

Simplifiez facilement les vidéos de sécurité en milieu de travail complexes et les réglementations de conformité en vidéos explicatives claires et compréhensibles pour tous les employés.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer les vidéos de formation des employés ?

HeyGen permet aux organisations de créer des vidéos de formation engageantes pour les employés, des vidéos RH et des vidéos de conduite en milieu de travail en utilisant des avatars AI et des modèles personnalisables. Cela permet une diffusion efficace d'informations critiques comme les vidéos de formation à la conformité et les vidéos d'intégration des employés.

HeyGen peut-il aider à créer des vidéos professionnelles de sécurité en milieu de travail ?

Oui, HeyGen est un créateur idéal de vidéos de conduite en milieu de travail, permettant aux entreprises de produire rapidement des vidéos professionnelles de sécurité en milieu de travail. Vous pouvez utiliser les capacités de texte à vidéo et les contrôles de marque pour garantir que votre message est clair et cohérent.

Quels contrôles de marque sont disponibles pour mes vidéos RH ?

HeyGen offre des contrôles de marque étendus, vous permettant d'incorporer votre logo d'entreprise, des couleurs spécifiques et des polices dans toutes vos vidéos RH. Cela garantit la cohérence de la marque dans tout votre contenu de formation et de conformité des employés.

À quelle vitesse puis-je produire une vidéo d'intégration des employés avec HeyGen ?

HeyGen simplifie la création de vidéos d'intégration des employés et d'autres supports de formation avec son interface intuitive et ses avatars AI. Vous pouvez transformer des scripts en vidéos professionnelles rapidement en utilisant les fonctionnalités de texte à vidéo, rendant la production vidéo efficace.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo