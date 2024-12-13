Générateur de Vidéos de Conduite au Travail - Formation Engagée des Employés
Créez des vidéos professionnelles et engageantes sur l'étiquette au travail avec des avatars AI, économisant ainsi un temps et des ressources précieux pour les équipes RH.
Développez une vidéo de formation à la conformité de 60 secondes pour tous les employés, utilisant l'apprentissage basé sur des scénarios pour illustrer les actions correctes dans des situations courantes au travail. L'esthétique visuelle doit être professionnelle et claire, avec un texte concis à l'écran et une voix off rassurante et autoritaire. Exploitez la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour convertir facilement les directives de conformité en histoires visuelles percutantes.
Produisez une vidéo de formation à la sécurité critique de 30 secondes pour tous les employés, détaillant spécifiquement les procédures d'urgence pour l'évacuation en cas d'incendie. Le style visuel doit être direct et instructif, utilisant des graphiques animés pour mettre en évidence les itinéraires d'évacuation et l'équipement de sécurité, avec une voix off calme mais ferme. Assurez une accessibilité maximale pour des publics diversifiés en incorporant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen.
Concevez une vidéo de 50 secondes destinée aux chefs d'équipe et aux employés, promouvant les meilleures pratiques pour une conduite professionnelle et une communication efficace au travail. Adoptez un style visuel moderne et illustratif avec des transitions dynamiques et un ton audio conversationnel et encourageant. Cette vidéo bénéficiera des modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement un contenu engageant et esthétiquement plaisant pour le développement d'équipe.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Améliorez l'Engagement dans la Formation des Employés.
Utilisez des vidéos alimentées par l'AI pour augmenter significativement l'engagement et la rétention dans les programmes de formation sur la conduite et la conformité au travail.
Échelle du Contenu de Conformité et de Formation.
Produisez efficacement de nombreuses vidéos de formation pour les employés et sur la conduite au travail afin d'atteindre tout le personnel à l'échelle mondiale, garantissant un message cohérent.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de formation engageantes sur la conduite au travail ?
HeyGen permet aux équipes RH de créer des vidéos de formation engageantes sur la conduite au travail en utilisant des avatars AI et des modèles de vidéos personnalisables. Notre plateforme intuitive de texte en vidéo simplifie la création de modules d'apprentissage basés sur des scénarios, rendant la formation sur la conduite professionnelle plus percutante.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos de formation à la conformité et à la sécurité ?
HeyGen simplifie la création de vidéos AI pour la formation à la conformité et à la sécurité en convertissant des scripts en vidéos professionnelles avec des présentateurs AI. Des fonctionnalités comme les sous-titres/captions automatiques et l'exportation SCORM garantissent que vos vidéos de formation à la sécurité sont accessibles et facilement intégrées aux plateformes LMS.
HeyGen peut-il rationaliser la production de vidéos de formation pour les employés dans différents départements ?
Oui, HeyGen permet aux équipes RH et aux responsables de département de produire efficacement des vidéos de formation cohérentes pour les employés. Avec des modèles de vidéos personnalisables et des contrôles de marque, vous pouvez rapidement générer des vidéos professionnelles avec des présentateurs AI pour améliorer la communication au travail et fournir une formation essentielle.
Comment HeyGen garantit-il la qualité professionnelle des vidéos sur l'étiquette au travail ?
HeyGen garantit une qualité professionnelle pour les vidéos sur l'étiquette au travail en offrant une gamme d'avatars AI diversifiés et des capacités avancées de texte en vidéo. Avec une génération précise de voix off et des contrôles de marque robustes, vous pouvez créer un contenu soigné qui renforce efficacement les normes de conduite professionnelle.