Concevez une vidéo de formation à la conformité de 45 secondes pour les nouveaux employés, axée sur les protocoles essentiels de sécurité au travail. La vidéo doit présenter un avatar AI professionnel mais amical guidant les spectateurs à travers les mesures de sécurité clés, en utilisant des visuels lumineux et accueillants et une voix off dynamique et claire générée par la génération de voix off de HeyGen. Cette introduction engageante vise à instaurer un ton positif pour tous les nouveaux employés.

