Concevez une vidéo de formation à la conformité de 45 secondes pour les nouveaux employés, axée sur les protocoles essentiels de sécurité au travail. La vidéo doit présenter un avatar AI professionnel mais amical guidant les spectateurs à travers les mesures de sécurité clés, en utilisant des visuels lumineux et accueillants et une voix off dynamique et claire générée par la génération de voix off de HeyGen. Cette introduction engageante vise à instaurer un ton positif pour tous les nouveaux employés.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour les équipes RH et le personnel existant nécessitant une mise à jour sur les réglementations de confidentialité des données comme le RGPD et la HIPAA, une vidéo informative de 60 secondes est nécessaire. Cette vidéo doit adopter un style visuel propre et corporatif avec des animations subtiles et une voix calme et autoritaire expliquant les aspects critiques de la conformité. En utilisant la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir de script, le texte juridique complexe peut être traduit en un récit facilement compréhensible, garantissant la clarté pour tous les spectateurs.
Exemple de Prompt 2
Développez un tutoriel dynamique de 30 secondes sur la création de vidéos de conformité au travail destiné aux managers ayant besoin de produire rapidement des mises à jour internes. Cette vidéo doit démontrer l'efficacité de l'utilisation des Modèles & scènes de HeyGen, combinant des visuels modernes et rapides avec une voix off énergique et concise. L'objectif est de montrer à quel point un créateur de vidéos AI peut simplifier la création de communications de conformité urgentes.
Exemple de Prompt 3
Le personnel opérationnel, en particulier ceux occupant des rôles à haut risque, nécessite une vidéo de formation à la conformité de 90 secondes qui illustre clairement les procédures correctes pour la manipulation de matériaux dangereux, renforçant la sécurité au travail. La vidéo doit présenter des visuels réalistes basés sur des scénarios utilisant le support de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen et montrer divers avatars AI démontrant les étapes cruciales. Une voix off claire et instructive, complétée par du texte à l'écran, garantira une compréhension maximale pour ce public cible spécifique.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Conformité au Travail

Créez facilement des vidéos de formation à la conformité professionnelles pour vos équipes RH en utilisant des outils alimentés par l'AI, garantissant une communication claire et une éducation efficace des employés.

1
Step 1
Collez Votre Script
Commencez par coller votre script de conformité dans le créateur de vidéos AI. Notre plateforme convertit instantanément votre texte en un récit visuel, formant la base de votre formation grâce à la capacité de texte-à-vidéo à partir de script.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI réalistes pour être le présentateur dans votre vidéo de conformité. Cela ajoute une touche humaine, rendant votre formation plus engageante et relatable.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et des Scènes
Améliorez votre formation à la conformité avec des Modèles & scènes prêts à l'emploi. Intégrez facilement des visuels, du texte et des éléments pertinents pour transmettre clairement des informations complexes.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Finalisez et exportez vos vidéos de formation à la conformité de haute qualité en utilisant le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect. Elles sont maintenant prêtes à être partagées avec vos employés, garantissant un apprentissage accessible et cohérent dans toute votre organisation.

Cas d'Utilisation

Clarifiez les Informations Complexes de Conformité

Transformez des directives réglementaires ou de sécurité au travail complexes en leçons vidéo facilement compréhensibles et percutantes pour tous les employés.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer nos vidéos de formation à la conformité avec des éléments créatifs ?

HeyGen permet aux équipes RH de créer des vidéos de formation à la conformité engageantes et efficaces en utilisant la génération de contenu pilotée par l'AI. Vous pouvez exploiter une large gamme de Modèles & scènes et incorporer des avatars AI pour rendre vos leçons plus interactives et visuellement attrayantes.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos de conformité au travail efficace pour les équipes RH ?

HeyGen simplifie la création de vidéos de conformité au travail en utilisant des avatars AI et la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script. Cela permet aux équipes RH de produire rapidement du contenu de formation de haute qualité sur des sujets tels que l'intégration des employés et la sécurité au travail, sans avoir besoin de compétences de production complexes.

HeyGen prend-il en charge les capacités de localisation pour un contenu de conformité diversifié ?

Oui, HeyGen prend en charge une génération de voix off robuste, vous permettant de diffuser des vidéos de formation à la conformité dans plusieurs langues. Cela garantit que votre main-d'œuvre mondiale reçoit des informations claires et culturellement pertinentes sur des sujets tels que la conformité au RGPD ou à la HIPAA.

Pouvons-nous personnaliser l'image de marque visuelle de nos vidéos de formation à la conformité en utilisant HeyGen ?

Absolument. HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation, y compris des contrôles de marque pour intégrer votre logo et vos couleurs de marque directement dans vos vidéos de formation à la conformité. Vous pouvez également choisir parmi divers Modèles & scènes pour maintenir une apparence cohérente et professionnelle pour tout votre contenu généré par AI.

