Maîtrisez la Conformité avec Notre Générateur de Vidéos de Conformité au Travail

Créez facilement des vidéos de formation à la conformité engageantes avec des avatars AI, augmentant l'engagement des employés et simplifiant les tâches RH.

Créez un générateur de vidéos explicatives d'une minute sur la conformité au travail, destiné aux nouveaux employés manipulant des données sensibles, en mettant l'accent sur les éléments essentiels de la conformité au RGPD. Le style visuel doit être professionnel et épuré, utilisant des graphiques clairs, présenté par un avatar AI amical pour transmettre l'information avec une voix off autoritaire mais accessible.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de formation de 90 secondes sur la conformité réglementaire pour tous les employés, en particulier les équipes RH et les managers, mettant en avant les mises à jour des nouvelles politiques. La vidéo nécessite un style visuel moderne et engageant avec des textes en surbrillance à l'écran et des scénarios pratiques, soutenus par une piste audio conversationnelle et des sous-titres/captions essentiels pour améliorer l'accessibilité vidéo.
Exemple de Prompt 2
Concevez un segment d'intégration des employés de 45 secondes pour les équipes RH cherchant à introduire la culture d'entreprise et les avantages. Cette vidéo doit présenter un style visuel animé et accueillant avec des couleurs et des icônes de marque, livrée avec une voix off joyeuse et amicale, en utilisant les modèles et scènes personnalisables de HeyGen pour une production rapide.
Exemple de Prompt 3
Un module d'apprentissage en ligne essentiel de 2 minutes est nécessaire pour que les managers diffusent rapidement les mises à jour sur les politiques de l'entreprise en évolution. Cette vidéo directe et professionnelle, combinant des séquences d'archives et des superpositions de texte claires avec une voix off concise, peut être créée efficacement en utilisant le texte-à-vidéo directement à partir du document de politique.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Conformité au Travail

Transformez facilement vos politiques de conformité en vidéos de formation engageantes avec AI, conçues pour améliorer la compréhension et l'adhésion des employés.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par écrire ou coller votre contenu de conformité. Notre fonctionnalité de texte-à-vidéo donnera vie à vos mots, facilitant la production de vidéos de formation à la conformité claires.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour être le visage de votre formation. Personnalisez leur apparence et ajoutez la marque de votre entreprise pour une touche professionnelle.
3
Step 3
Générez des Voix Off Dynamiques
Utilisez notre génération avancée de voix off pour ajouter un audio naturel qui s'accorde parfaitement avec votre script, donnant vie à votre message de conformité.
4
Step 4
Exportez pour Distribution
Après révision, exportez votre vidéo finie avec divers ratios d'aspect, prête pour votre équipe. Vous pouvez ensuite la déployer facilement pour une formation complète à la conformité réglementaire.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifier les Sujets Réglementaires Complexes

Transformez les informations réglementaires et politiques complexes en contenu vidéo alimenté par AI facilement compréhensible pour un apprentissage efficace.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation à la conformité au travail ?

HeyGen fonctionne comme un créateur de vidéos AI avancé, permettant aux équipes RH de générer rapidement des vidéos de formation à la conformité au travail engageantes. Ses capacités de texte-à-vidéo et d'avatars AI simplifient la production, garantissant un message clair et cohérent pour toutes les exigences de formation à la conformité réglementaire.

HeyGen peut-il garantir que les vidéos de formation à la conformité réglementaire sont accessibles à tous les employés ?

Oui, HeyGen améliore considérablement l'accessibilité vidéo en fournissant des sous-titres/captions automatiques et une génération de voix off polyvalente. Cela assure une compréhension complète et un engagement efficace des employés avec le contenu d'apprentissage en ligne pour des publics diversifiés.

Quelles fonctionnalités personnalisables HeyGen offre-t-il pour le contenu de conformité de marque ?

HeyGen propose des modèles de vidéos personnalisables étendus et des contrôles de marque robustes, permettant aux équipes RH d'intégrer facilement les logos et couleurs de l'entreprise. Ces fonctionnalités créent des vidéos de conformité professionnelles et conformes à la marque qui résonnent avec les employés.

Pour l'éducation continue à la conformité, comment HeyGen assiste-t-il les équipes RH avec l'intégration des employés ?

HeyGen soutient l'intégration efficace des employés et l'éducation continue grâce à la création rapide de vidéos de conformité claires mettant en vedette des avatars AI réalistes. Les vidéos peuvent être facilement exportées pour intégration dans toute plateforme d'apprentissage en ligne ou LMS, facilitant la formation pour des domaines critiques comme la conformité au RGPD.

