Maîtrisez la Conformité avec Notre Générateur de Vidéos de Conformité au Travail
Créez facilement des vidéos de formation à la conformité engageantes avec des avatars AI, augmentant l'engagement des employés et simplifiant les tâches RH.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de formation de 90 secondes sur la conformité réglementaire pour tous les employés, en particulier les équipes RH et les managers, mettant en avant les mises à jour des nouvelles politiques. La vidéo nécessite un style visuel moderne et engageant avec des textes en surbrillance à l'écran et des scénarios pratiques, soutenus par une piste audio conversationnelle et des sous-titres/captions essentiels pour améliorer l'accessibilité vidéo.
Concevez un segment d'intégration des employés de 45 secondes pour les équipes RH cherchant à introduire la culture d'entreprise et les avantages. Cette vidéo doit présenter un style visuel animé et accueillant avec des couleurs et des icônes de marque, livrée avec une voix off joyeuse et amicale, en utilisant les modèles et scènes personnalisables de HeyGen pour une production rapide.
Un module d'apprentissage en ligne essentiel de 2 minutes est nécessaire pour que les managers diffusent rapidement les mises à jour sur les politiques de l'entreprise en évolution. Cette vidéo directe et professionnelle, combinant des séquences d'archives et des superpositions de texte claires avec une voix off concise, peut être créée efficacement en utilisant le texte-à-vidéo directement à partir du document de politique.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élargir la Formation à la Conformité à l'Échelle Mondiale.
Générez facilement des cours de conformité étendus, atteignant efficacement tous les employés, quel que soit leur emplacement.
Améliorer l'Engagement et la Rétention de la Formation.
Utilisez l'AI pour créer des vidéos de conformité engageantes qui améliorent la compréhension et la rétention des politiques critiques du lieu de travail.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation à la conformité au travail ?
HeyGen fonctionne comme un créateur de vidéos AI avancé, permettant aux équipes RH de générer rapidement des vidéos de formation à la conformité au travail engageantes. Ses capacités de texte-à-vidéo et d'avatars AI simplifient la production, garantissant un message clair et cohérent pour toutes les exigences de formation à la conformité réglementaire.
HeyGen peut-il garantir que les vidéos de formation à la conformité réglementaire sont accessibles à tous les employés ?
Oui, HeyGen améliore considérablement l'accessibilité vidéo en fournissant des sous-titres/captions automatiques et une génération de voix off polyvalente. Cela assure une compréhension complète et un engagement efficace des employés avec le contenu d'apprentissage en ligne pour des publics diversifiés.
Quelles fonctionnalités personnalisables HeyGen offre-t-il pour le contenu de conformité de marque ?
HeyGen propose des modèles de vidéos personnalisables étendus et des contrôles de marque robustes, permettant aux équipes RH d'intégrer facilement les logos et couleurs de l'entreprise. Ces fonctionnalités créent des vidéos de conformité professionnelles et conformes à la marque qui résonnent avec les employés.
Pour l'éducation continue à la conformité, comment HeyGen assiste-t-il les équipes RH avec l'intégration des employés ?
HeyGen soutient l'intégration efficace des employés et l'éducation continue grâce à la création rapide de vidéos de conformité claires mettant en vedette des avatars AI réalistes. Les vidéos peuvent être facilement exportées pour intégration dans toute plateforme d'apprentissage en ligne ou LMS, facilitant la formation pour des domaines critiques comme la conformité au RGPD.