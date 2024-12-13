Générateur de Vidéos de Communication en Entreprise : Engagez Votre Équipe
Rationalisez les communications internes et stimulez l'engagement en utilisant des avatars AI pour créer des vidéos captivantes.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de communication interne de 45 secondes expliquant une mise à jour récente du processus à tous les employés, en particulier les équipes de projet. Cette vidéo explicative nécessite un style visuel informatif et étape par étape avec du texte à l'écran, utilisant la conversion de texte en vidéo à partir de script pour plus de précision et des sous-titres générés automatiquement pour assurer la clarté dans toute l'organisation.
Produisez une vidéo de communication interne inspirante de 30 secondes pour tous les employés, mettant en avant une fonctionnalité de mise en lumière d'un employé. Cette vidéo doit adopter un style visuel et audio inspirant et célébratoire, en utilisant une sélection de modèles et de scènes convaincants et enrichie d'images de la bibliothèque multimédia/soutien de stock pour mettre en valeur les réalisations de l'équipe et favoriser une culture de connexion.
Concevez une vidéo de communication rapide de 20 secondes pour annoncer une nouvelle importante de l'entreprise à tout le personnel. Cette vidéo nécessite un style visuel dynamique et percutant avec une voix directe et autoritaire, utilisant le générateur de vidéo AI pour synthétiser rapidement l'information et utilisant le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect pour une distribution fluide sur diverses plateformes internes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Stimulez la Formation & l'Engagement des Employés.
Améliorez les programmes d'apprentissage et de développement avec des vidéos AI engageantes, améliorant la rétention des connaissances et la productivité de l'équipe.
Échelle d'Apprentissage & Développement Interne.
Développez et distribuez rapidement un plus grand volume de cours internes et de matériels d'intégration à tous les employés.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen rationalise-t-il la communication interne pour les entreprises ?
HeyGen transforme la communication interne en permettant la création rapide de contenus vidéo engageants, remplaçant les mémos et mises à jour traditionnels. Exploitez les avatars AI et la génération de texte en vidéo pour produire des vidéos de communication interne de qualité professionnelle pour la formation des employés, les annonces, et plus encore.
Qu'est-ce qui rend HeyGen un générateur de vidéos de communication en entreprise efficace ?
HeyGen est un générateur de vidéos AI efficace qui simplifie la création de vidéos de communication en entreprise dynamiques. Avec son éditeur vidéo intuitif, vous pouvez facilement produire des vidéos de formation, des vidéos d'intégration des employés, et des nouvelles importantes de l'entreprise en utilisant des modèles vidéo personnalisés et vos propres éléments de marque.
HeyGen peut-il aider à créer des vidéos professionnelles sans équipe de production dédiée ?
Oui, HeyGen permet à quiconque de créer des vidéos professionnelles sans effort, même sans équipe de production vidéo dédiée. Utilisez des avatars AI avancés et un puissant générateur de texte en vidéo pour transformer des scripts en communication vidéo soignée, avec audio synchronisé et sous-titres.
Comment HeyGen peut-il améliorer divers types de communication des employés ?
HeyGen améliore considérablement la communication des employés pour divers besoins, de la production de vidéos explicatives engageantes et de mises à jour des nouvelles de l'entreprise à des mises en lumière personnalisées des employés. Son outil vidéo polyvalent soutient la création de contenus visuels percutants pour les lieux de travail hybrides et les équipes à distance, assurant une clarté organisationnelle.