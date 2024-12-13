Créez une vidéo d'introduction vibrante de 30 secondes conçue pour les nouvelles recrues lors de leur "formation initiale", rendant leur premier jour mémorable et informatif. Ciblez les responsables RH et d'intégration cherchant à produire des "vidéos de formation engageantes" qui laissent une impression durable. Le style visuel doit être moderne et énergique, utilisant des couleurs vives et des transitions dynamiques, complété par une musique de fond entraînante. Utilisez les "Modèles & scènes" étendus de HeyGen pour créer rapidement une expérience professionnelle et accueillante.

Générer une Vidéo