Générateur de Vidéos Éducatives pour la Main-d'œuvre : Boostez la Formation Maintenant
Produisez facilement des vidéos de formation percutantes et du contenu d'intégration des employés avec des capacités avancées de texte-à-vidéo à partir de script.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de mise à jour de formation à la conformité de 45 secondes spécifiquement pour les employés existants, abordant les récents changements de politique. Le style visuel et audio doit être propre, informatif et autoritaire, en utilisant du texte à l'écran pour mettre en évidence les règlements critiques et un narrateur net et professionnel. Exploitez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir de script pour transformer efficacement les documents de politique en vidéos de formation captivantes, complètes avec des sous-titres précis pour l'accessibilité.
Imaginez un module de micro-apprentissage de 60 secondes pour les équipes de L&D chargées du partage des connaissances entre les départements. La vidéo doit adopter un style visuel dynamique et illustratif avec une esthétique moderne, complétée par une voix enthousiaste et engageante. Employez les modèles et scènes étendus de HeyGen et le support de la bibliothèque de médias/stock pour assembler rapidement une pièce de créateur de vidéo éducative qui simplifie les concepts complexes en contenu facilement digestible.
Concevez une vidéo d'habilitation des ventes percutante de 30 secondes destinée aux équipes de vente pour expliquer rapidement les nouvelles fonctionnalités du produit aux clients potentiels. Les visuels doivent être élégants et rapides, incorporant des démonstrations de produits, tandis que l'audio doit délivrer un message persuasif et énergique. Utilisez le redimensionnement et les exportations d'aspect-ratio de HeyGen pour optimiser la vidéo pour diverses plateformes et intégrer des avatars AI pour personnifier les avantages du produit, en faisant une solution efficace de générateur de vidéo AI pour la génération de leads.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élargir les Programmes d'Apprentissage.
Produisez efficacement plus de cours éducatifs et de modules de formation, atteignant une main-d'œuvre mondiale avec du contenu vidéo engageant alimenté par AI.
Améliorer la Formation en Santé.
Clarifiez les informations médicales complexes en leçons vidéo digestes, améliorant significativement l'éducation des professionnels de la santé et la compréhension des patients.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos éducatives engageantes ?
HeyGen rend la création de contenu vidéo engageant incroyablement facile, transformant les scripts en vidéos professionnelles avec des avatars AI et des voix off AI. Sa plateforme intuitive permet à quiconque de devenir un créateur de vidéos éducatives, rationalisant l'ensemble du processus de production.
Puis-je personnaliser le style visuel de mes vidéos de formation avec HeyGen ?
Absolument ! HeyGen offre des contrôles de marque étendus, vous permettant d'incorporer votre logo, vos couleurs et vos polices pour maintenir la cohérence de la marque. Vous pouvez également exploiter une gamme diversifiée d'avatars AI et de modèles prêts pour L&D pour créer des vidéos de formation uniques et percutantes adaptées à vos besoins.
Quel type de contenu existant HeyGen peut-il convertir en vidéos dynamiques ?
HeyGen est un outil de création vidéo polyvalent qui peut transformer vos matériaux existants comme les présentations PowerPoint et les documents PDF en contenu vidéo dynamique. Cette capacité simplifie le processus de réutilisation d'informations précieuses en vidéos explicatives captivantes ou en cours de formation sans effort.
HeyGen prend-il en charge la création de vidéos pour une main-d'œuvre mondiale ?
Oui, HeyGen permet la création de contenu multilingue, crucial pour une main-d'œuvre mondiale. Avec des voix off AI avancées et la génération de sous-titres, vous pouvez facilement produire des vidéos de formation et d'intégration des employés dans diverses langues, assurant une portée et une accessibilité plus larges.