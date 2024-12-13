Générateur de Vidéos Éducatives pour la Main-d'œuvre : Boostez la Formation Maintenant

Produisez facilement des vidéos de formation percutantes et du contenu d'intégration des employés avec des capacités avancées de texte-à-vidéo à partir de script.

511/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de mise à jour de formation à la conformité de 45 secondes spécifiquement pour les employés existants, abordant les récents changements de politique. Le style visuel et audio doit être propre, informatif et autoritaire, en utilisant du texte à l'écran pour mettre en évidence les règlements critiques et un narrateur net et professionnel. Exploitez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir de script pour transformer efficacement les documents de politique en vidéos de formation captivantes, complètes avec des sous-titres précis pour l'accessibilité.
Exemple de Prompt 2
Imaginez un module de micro-apprentissage de 60 secondes pour les équipes de L&D chargées du partage des connaissances entre les départements. La vidéo doit adopter un style visuel dynamique et illustratif avec une esthétique moderne, complétée par une voix enthousiaste et engageante. Employez les modèles et scènes étendus de HeyGen et le support de la bibliothèque de médias/stock pour assembler rapidement une pièce de créateur de vidéo éducative qui simplifie les concepts complexes en contenu facilement digestible.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo d'habilitation des ventes percutante de 30 secondes destinée aux équipes de vente pour expliquer rapidement les nouvelles fonctionnalités du produit aux clients potentiels. Les visuels doivent être élégants et rapides, incorporant des démonstrations de produits, tandis que l'audio doit délivrer un message persuasif et énergique. Utilisez le redimensionnement et les exportations d'aspect-ratio de HeyGen pour optimiser la vidéo pour diverses plateformes et intégrer des avatars AI pour personnifier les avantages du produit, en faisant une solution efficace de générateur de vidéo AI pour la génération de leads.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos Éducatives pour la Main-d'œuvre

Créez sans effort des vidéos de formation engageantes pour la main-d'œuvre à partir de votre contenu, simplifiant les sujets complexes et améliorant les résultats d'apprentissage avec des outils AI puissants.

1
Step 1
Créez Votre Script
Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo pour transformer vos matériaux de formation existants ou un nouveau script en un récit vidéo captivant.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur AI
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour délivrer votre contenu éducatif, assurant une présentation professionnelle et engageante.
3
Step 3
Personnalisez Votre Vidéo
Appliquez les contrôles de marque de votre entreprise, y compris les logos et les couleurs, et intégrez des médias de notre vaste bibliothèque pour vous aligner sur vos normes organisationnelles.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Générez votre vidéo finale avec des sous-titres automatiques, puis exportez-la facilement dans divers formats pour une distribution fluide sur vos plateformes d'apprentissage.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Augmenter l'Efficacité de la Formation

.

Exploitez l'AI pour créer des vidéos de formation dynamiques et interactives, augmentant significativement l'engagement des employés et améliorant les taux de rétention des connaissances.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos éducatives engageantes ?

HeyGen rend la création de contenu vidéo engageant incroyablement facile, transformant les scripts en vidéos professionnelles avec des avatars AI et des voix off AI. Sa plateforme intuitive permet à quiconque de devenir un créateur de vidéos éducatives, rationalisant l'ensemble du processus de production.

Puis-je personnaliser le style visuel de mes vidéos de formation avec HeyGen ?

Absolument ! HeyGen offre des contrôles de marque étendus, vous permettant d'incorporer votre logo, vos couleurs et vos polices pour maintenir la cohérence de la marque. Vous pouvez également exploiter une gamme diversifiée d'avatars AI et de modèles prêts pour L&D pour créer des vidéos de formation uniques et percutantes adaptées à vos besoins.

Quel type de contenu existant HeyGen peut-il convertir en vidéos dynamiques ?

HeyGen est un outil de création vidéo polyvalent qui peut transformer vos matériaux existants comme les présentations PowerPoint et les documents PDF en contenu vidéo dynamique. Cette capacité simplifie le processus de réutilisation d'informations précieuses en vidéos explicatives captivantes ou en cours de formation sans effort.

HeyGen prend-il en charge la création de vidéos pour une main-d'œuvre mondiale ?

Oui, HeyGen permet la création de contenu multilingue, crucial pour une main-d'œuvre mondiale. Avec des voix off AI avancées et la génération de sous-titres, vous pouvez facilement produire des vidéos de formation et d'intégration des employés dans diverses langues, assurant une portée et une accessibilité plus larges.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo