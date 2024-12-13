Élevez la Formation avec Notre Générateur de Vidéos de Développement de la Main-d'œuvre

Créez rapidement des vidéos de formation engageantes avec des avatars AI, transformant des concepts complexes en connaissances claires et partageables pour votre équipe.

Créez une vidéo engageante de 45 secondes pour les nouveaux employés, les introduisant à la culture d'entreprise et aux étapes clés initiales. Le style visuel doit être moderne et accueillant, avec nos couleurs de marque et une génération de voix off enthousiaste, complétée par un avatar AI les guidant à travers des informations importantes, rendant leurs vidéos d'intégration des employés une expérience accueillante.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de formation de 60 secondes destinée aux employés existants pour partager efficacement les mises à jour des nouvelles fonctionnalités logicielles. L'esthétique visuelle doit être épurée et didactique, utilisant des enregistrements d'écran et une conversion de texte en vidéo claire à partir du script, enrichie de sous-titres pour l'accessibilité, garantissant un partage de connaissances efficace.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo promotionnelle convaincante de 30 secondes ciblant les responsables RH et les professionnels de la formation et du développement, mettant en avant comment notre générateur de vidéos de développement de la main-d'œuvre simplifie la création de contenu. Visuellement, cela doit être dynamique et professionnel, utilisant divers modèles et scènes et un support de bibliothèque multimédia/stock engageant pour illustrer efficacement diverses ressources éducatives.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo de démonstration de 40 secondes pour les équipes mondiales, démontrant la puissance d'un générateur de vidéos AI pour créer du contenu multilingue. Le design visuel doit être élégant et représentatif à l'échelle mondiale, utilisant un avatar AI pour délivrer des messages dans plusieurs langues, avec un redimensionnement et des exportations d'aspect ratio fluides pour diverses plateformes, répondant à des audiences diversifiées.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Développement de la Main-d'œuvre

Créez efficacement des vidéos de formation engageantes, du contenu d'intégration des employés et des ressources éducatives avec la génération de vidéos alimentée par l'AI.

1
Step 1
Créez Votre Script de Contenu
Collez votre script de formation dans le générateur. Notre plateforme utilise des générateurs de texte en vidéo pour donner vie à vos ressources éducatives à partir de votre contenu écrit.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter votre matériel de formation. Ces présentateurs virtuels améliorent vos vidéos, rendant les informations complexes plus engageantes et accessibles.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments de Marque & des Améliorations
Appliquez les contrôles de marque de votre entreprise, y compris les logos et les couleurs, pour vous assurer que toutes vos vidéos d'intégration des employés s'alignent sur l'identité de votre marque.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo de Formation
Finalisez et exportez votre vidéo de formation de haute qualité, prête pour la distribution. Utilisez le redimensionnement et les exportations d'aspect ratio pour optimiser votre contenu pour diverses plateformes et un partage de connaissances fluide.

Cas d'Utilisation

Clarifier les Sujets Complexes

Transformez des connaissances techniques ou spécialisées complexes en formats vidéo facilement digestibles et engageants pour une meilleure compréhension au sein de votre main-d'œuvre.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos engageantes avec une touche créative ?

HeyGen permet aux utilisateurs de produire des vidéos engageantes sans effort en offrant une large gamme de modèles de vidéos personnalisables et de contrôles de marque robustes. Vous pouvez facilement intégrer votre logo et vos couleurs de marque pour assurer une cohérence créative dans tout votre contenu.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un générateur de vidéos AI efficace pour la formation ?

HeyGen se distingue comme un puissant générateur de vidéos AI pour les vidéos de formation en utilisant des avatars AI réalistes et en convertissant le texte en vidéo de manière transparente. Cela permet une création rapide de ressources éducatives de haute qualité sans montage complexe.

HeyGen prend-il en charge la création de vidéos multilingues ?

Oui, HeyGen prend en charge la génération de vidéos multilingues grâce à des capacités avancées de génération de voix off et de sous-titres automatiques. Cela garantit que votre contenu atteint efficacement un public mondial.

HeyGen peut-il être utilisé comme générateur de vidéos de développement de la main-d'œuvre ?

Absolument. HeyGen est un générateur de vidéos de développement de la main-d'œuvre idéal, permettant la création de vidéos d'intégration des employés percutantes et de contenu de partage de connaissances en utilisant des avatars AI réalistes et un processus simple de texte en vidéo.

