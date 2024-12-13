Générateur de Vidéos de Communication pour la Main-d'œuvre : Stimulez l'Engagement des Employés

Créez du contenu visuel engageant pour votre main-d'œuvre. Exploitez la génération de texte-à-vidéo pour simplifier les communications internes et la formation.

Créez une vidéo d'une minute pour une main-d'œuvre mondiale expliquant une nouvelle politique de l'entreprise, avec un avatar AI professionnel délivrant des informations claires et concises avec un ton amical. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour générer facilement le contenu, assurant cohérence et clarté dans toutes les communications internes.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez un module vidéo de 2 minutes facile à digérer pour les nouvelles recrues lors de l'intégration des employés, mettant en avant les valeurs et processus clés de l'entreprise. Le style visuel doit être lumineux et illustratif, complété par une voix off chaleureuse et informative. Exploitez les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement un look professionnel et incluez des sous-titres pour l'accessibilité.
Exemple de Prompt 2
Produisez une annonce d'entreprise concise de 45 secondes pour la communication avec les équipes à distance, mettant en avant les réalisations récentes ou les événements à venir. La vidéo doit avoir un style visuel dynamique avec des séquences inspirantes de la bibliothèque de médias/stock et une voix off enthousiaste. Assurez-vous qu'elle est optimisée pour diverses plateformes en utilisant le redimensionnement et les exports de format d'image de HeyGen pour atteindre efficacement tous les employés.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo d'une minute et 30 secondes expliquant une mise à jour technique complexe ou une étape clé du projet pour les équipes techniques, en utilisant une esthétique visuelle moderne et précise qui inclut des visualisations de données claires. Un avatar AI autoritaire doit délivrer le contenu, généré grâce à la génération de voix off de HeyGen pour une terminologie cohérente, démontrant comment l'AI gère efficacement la narration complexe.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Communication pour la Main-d'œuvre

Créez facilement des communications internes et des vidéos de formation percutantes pour votre main-d'œuvre mondiale, transformant le texte en contenu visuel engageant.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par écrire ou coller votre message, puis utilisez "Texte-à-vidéo à partir du script" pour générer automatiquement la base de votre vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'"avatars AI" pour représenter votre marque et délivrer votre message de manière professionnelle.
3
Step 3
Appliquez Votre Image de Marque
Personnalisez votre vidéo avec les couleurs de l'entreprise, les logos et les médias de fond en utilisant des "contrôles de marque" intuitifs pour assurer la cohérence.
4
Step 4
Générez et Partagez
Finalisez votre vidéo et utilisez le "redimensionnement et les exports de format d'image" pour la préparer pour diverses plateformes, assurant un partage fluide pour vos communications internes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez les Annonces Internes

Produisez des annonces d'entreprise inspirantes et des communications internes engageantes pour stimuler le moral des employés et favoriser un environnement de travail connecté.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos pour les communications internes ?

HeyGen simplifie le processus en permettant la génération de texte-à-vidéo via une interface intuitive. Il permet aux équipes de créer rapidement du contenu visuel engageant pour les communications internes sans avoir besoin de compétences en design étendues.

Quelles capacités AI HeyGen offre-t-il pour la communication avec une main-d'œuvre mondiale ?

HeyGen exploite des avatars AI avancés et des voix off multilingues pour créer un contenu vidéo captivant pour une main-d'œuvre mondiale. Cette capacité technique garantit que vos messages résonnent à travers des équipes diversifiées, transformant les communications internes en expériences percutantes instantanément.

HeyGen peut-il intégrer l'image de marque de l'entreprise dans les vidéos générées par AI ?

Absolument, HeyGen offre des contrôles de marque robustes pour intégrer harmonieusement l'image de marque de votre entreprise dans toutes les vidéos générées par AI. Vous pouvez personnaliser les modèles de vidéo avec vos logos et couleurs préférées, assurant des annonces d'entreprise cohérentes et des matériaux d'engagement des employés.

Comment HeyGen peut-il faciliter la production de vidéos de formation des employés à grande échelle ?

HeyGen permet la création de vidéos de formation professionnelles avec facilité, automatisant de nombreux aspects complexes de la génération visuelle et de la narration. Cela permet la production de modules de formation des employés évolutifs et efficaces avec une narration claire et des visuels explicatifs, réduisant considérablement les efforts de production traditionnels.

