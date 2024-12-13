Générateur de Vidéos de Flux de Travail : Automatisez et Évoluez Votre Contenu

Accélérez votre flux de production vidéo et réduisez les coûts grâce à la génération de vidéos par AI, transformant sans effort les scripts en vidéos soignées avec la fonctionnalité de texte-à-vidéo.

Créez une vidéo de présentation professionnelle d'une minute, destinée aux développeurs de logiciels et aux responsables techniques, démontrant comment utiliser HeyGen comme générateur de vidéos de flux de travail. Le style visuel doit être épuré avec des enregistrements d'écran clairs, complétés par une voix off calme et explicative créée à l'aide de la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour expliquer des concepts de codage complexes.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo informative de 90 secondes pour les professionnels de l'informatique et les architectes systèmes, illustrant l'intégration fluide de HeyGen dans les flux de travail AI existants. Adoptez une approche visuelle moderne et progressive avec une narration confiante d'un avatar AI, montrant comment la création de contenu automatisée simplifie la documentation technique.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo d'annonce dynamique de 45 secondes, destinée aux chefs de produit et aux équipes marketing B2B, mettant en avant les mises à jour rapides de produits grâce à la génération de vidéos automatisée. Le style visuel et audio doit être engageant avec des coupes rapides et une musique de fond entraînante, mettant en avant les sous-titres/captions de HeyGen pour garantir l'accessibilité et la clarté.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo explicative sophistiquée de 2 minutes pour les équipes de R&D et les chercheurs en AI, explorant les applications avancées de l'AI générative dans la création de contenus de formation spécialisés. La vidéo doit avoir un style visuel futuriste avec des éléments de visualisation de données, accompagnée d'une génération de voix off intellectuelle et précise fournie par HeyGen pour transmettre des résultats de recherche complexes.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionnent les Générateurs de Vidéos de Flux de Travail

Rationalisez votre création vidéo avec des flux de travail automatisés. Concevez, générez et publiez des vidéos de qualité professionnelle efficacement, transformant votre pipeline de contenu.

1
Step 1
Créez Votre Flux de Travail
Concevez vos "flux de travail visuels" automatisés en connectant des nœuds pour définir la séquence des tâches de génération vidéo. Utilisez les 'Modèles & scènes' disponibles pour configurer rapidement la structure de votre projet.
2
Step 2
Entrez Votre Contenu
Fournissez les matières premières pour votre vidéo. Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de 'Texte-à-vidéo à partir de script' pour piloter le processus de "génération de vidéo AI", ou intégrer des ressources multimédias existantes.
3
Step 3
Automatisez la Génération
Le flux de travail prend le relais, traitant vos entrées pour la "génération de vidéo automatisée", y compris la 'génération de voix off' et d'autres améliorations AI.
4
Step 4
Révisez et Publiez
Finalisez votre vidéo en utilisant le 'redimensionnement d'aspect et les exportations' pour s'adapter parfaitement à diverses plateformes, permettant une "publication multi-plateformes" sans faille.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Vidéos de Formation AI Améliorées

.

Élevez vos programmes de formation avec des vidéos générées par AI, conduisant à un meilleur engagement des apprenants et une meilleure rétention des connaissances.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier les flux de travail de génération de vidéos AI ?

HeyGen simplifie le processus de création vidéo en offrant un flux de travail puissant pour la génération de vidéos AI. Les utilisateurs peuvent facilement construire des flux de travail AI visuellement, en connectant des nœuds pour automatiser les étapes du script au résultat final, assurant une itération plus rapide.

HeyGen peut-il s'intégrer aux systèmes de génération de vidéos automatisés existants ?

Oui, HeyGen offre des capacités API robustes, permettant une intégration fluide des flux de travail avec vos systèmes existants pour la génération de vidéos automatisée. Cela permet un contrôle programmatique et des flux de travail AI personnalisés pour améliorer votre production vidéo.

Quels modèles techniques d'édition AI HeyGen utilise-t-il pour le contenu vidéo ?

HeyGen intègre des modèles d'édition AI avancés pour des fonctionnalités telles que le découpage AI, le recadrage AI et les sous-titres dynamiques. Ces outils permettent aux utilisateurs de peaufiner précisément le contenu vidéo et de l'optimiser efficacement pour diverses plateformes.

Comment HeyGen offre-t-il un contrôle total et un retour visuel instantané lors de la création vidéo ?

Les flux de travail visuels de HeyGen, construits sur une application basée sur des nœuds, offrent aux utilisateurs un contrôle total et un retour visuel instantané. En connectant des nœuds, les créateurs peuvent prévisualiser les changements en direct et itérer plus rapidement sur leur production vidéo.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo