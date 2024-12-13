Créateur de Vidéos de Formation aux Flux de Travail : Simplifiez Votre Apprentissage

Créez une vidéo d'intégration de 45 secondes destinée aux nouveaux employés, les guidant à travers les flux de travail essentiels de l'entreprise. Cette vidéo professionnelle, amicale et instructive doit présenter un casting diversifié d'avatars AI démontrant les processus clés avec une narration claire, simplifiant ainsi la création de leur vidéo de formation initiale.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo explicative de 60 secondes pour les clients, détaillant une nouvelle fonctionnalité logicielle à travers un tutoriel étape par étape. Le style visuel doit être engageant et dynamique, utilisant des couleurs vives et une musique entraînante, pour articuler clairement ses avantages, en tirant parti des modèles et scènes étendus de HeyGen pour un développement rapide.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo de communication interne concise de 30 secondes destinée aux équipes de gestion de projet, annonçant une mise à jour critique d'un flux de travail à l'échelle de l'entreprise. Cette vidéo doit maintenir un ton professionnel et direct, en utilisant des voix synthétisées générées directement à partir d'un script via la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen, garantissant une diffusion rapide et efficace de la formation des employés.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo détaillée de 75 secondes pour le personnel de support technique, servant de documentation vidéo pour un processus de dépannage complexe. Le style visuel et audio doit être clair, méthodique et accessible, garantissant que chaque étape est facilement compréhensible, améliorée par des sous-titres automatiques pour une compréhension universelle du matériel de formation.
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Formation aux Flux de Travail

Transformez rapidement des flux de travail complexes en vidéos de formation engageantes et faciles à comprendre pour un apprentissage fluide et une efficacité opérationnelle améliorée.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par définir votre flux de travail. Utilisez la capacité de texte à vidéo de HeyGen pour convertir rapidement votre matériel de formation en une base vidéo, accélérant ainsi votre processus de création de vidéos de formation.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels
Renforcez votre message et engagez votre audience en choisissant parmi divers avatars AI et une riche bibliothèque multimédia pour donner vie à vos vidéos animées avec une touche professionnelle.
3
Step 3
Appliquez les Éléments de Marque
Assurez la cohérence et le professionnalisme en utilisant les contrôles de marque (logo, couleurs) pour aligner la vidéo avec vos directives de marque, et ajoutez des sous-titres clairs pour l'accessibilité.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo de formation aux flux de travail avec un redimensionnement et des exports de format d'image appropriés pour diverses plateformes, puis utilisez les fonctionnalités de partage intelligent pour la distribuer à votre audience.

Annoncez Rapidement les Mises à Jour des Flux de Travail

Créez des annonces vidéo performantes et brèves en quelques minutes pour communiquer efficacement de nouveaux flux de travail ou initiatives de formation en interne.

Questions Fréquemment Posées

Qu'est-ce qui rend HeyGen efficace pour créer des vidéos de formation aux flux de travail ?

HeyGen utilise des outils AI avancés pour simplifier la création de vidéos de formation, vous permettant de produire efficacement des vidéos pédagogiques de haute qualité, des vidéos d'intégration et des vidéos explicatives. Notre plateforme rationalise l'ensemble du flux de travail, du script à la vidéo finale, ce qui la rend idéale pour la formation des employés et le développement professionnel.

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos animées à des fins de formation ?

HeyGen offre une plateforme intuitive pour générer des vidéos animées en utilisant des avatars AI et des capacités de texte à vidéo à partir de scripts. Les utilisateurs peuvent facilement personnaliser les modèles, ajouter une narration et inclure des sous-titres pour produire du matériel de formation engageant sans avoir besoin d'une expérience approfondie en montage vidéo.

HeyGen peut-il prendre en charge divers types de vidéos de formation pour les employés ?

Absolument, HeyGen est un logiciel de formation vidéo polyvalent conçu pour créer du contenu diversifié tel que des vidéos tutoriels, des guides pratiques et des SOP. Ses fonctionnalités de partage intelligent et de contrôle de la marque garantissent que vos vidéos de formation sont cohérentes et facilement distribuées dans votre organisation pour un apprentissage commercial efficace.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour améliorer la documentation vidéo ?

HeyGen améliore la documentation vidéo avec des fonctionnalités telles que la génération de voix off de haute qualité et des sous-titres automatiques. Ces outils AI aident à créer du matériel de formation clair et accessible et soutiennent la communication interne, garantissant que chaque description étape par étape est comprise.

