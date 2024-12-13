Libérez l'Efficacité avec Notre Générateur de Vidéos de Formation au Flux de Travail

Accélérez la formation et l'intégration des employés avec des modèles personnalisables, produisant des vidéos de haute qualité alimentées par l'AI.

Créez une vidéo d'une minute pour les formateurs d'entreprise, montrant comment HeyGen agit comme un puissant générateur de vidéos de formation au flux de travail. Le style visuel doit être professionnel et informatif, avec une narration claire, démontrant comment les avatars AI peuvent simplifier des processus complexes, rendant la formation plus engageante. Utilisez les avatars AI et la génération de voix off de HeyGen pour expliquer efficacement les étapes complexes.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de 45 secondes destinée aux chefs d'équipe, illustrant comment créer rapidement des SOP professionnels. Le style visuel et audio doit être moderne et engageant, avec une voix AI amicale expliquant les étapes. Mettez en avant la capacité de HeyGen à transformer un texte en vidéo à partir d'un script pour transformer des directives écrites en visuels dynamiques, enrichis par des sous-titres automatiques pour l'accessibilité dans la formation des employés.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de bienvenue de 2 minutes pour l'intégration des nouveaux employés, destinée aux responsables RH et aux propriétaires de petites entreprises. Le style visuel doit être soigné et en haute définition, accompagné d'une voix off chaleureuse et professionnelle. Démontrez comment les modèles et scènes personnalisables de HeyGen, combinés avec un support robuste de bibliothèque de médias/stock, permettent de créer des vidéos de haute qualité qui introduisent efficacement la culture et les procédures de l'entreprise.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo promotionnelle de 30 secondes pour les équipes marketing, axée sur la transformation de scripts existants en contenu vidéo dynamique. Employez un style visuel dynamique et concis avec une narration professionnelle pour montrer à quel point il est facile d'utiliser la fonctionnalité de texte en vidéo à partir d'un script de HeyGen. Mettez en avant la flexibilité du redimensionnement et des exportations de rapport d'aspect pour diverses plateformes, favorisant une collaboration efficace de l'équipe sur les projets vidéo.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne la Génération de Vidéos de Formation au Flux de Travail

Rationalisez la création de vidéos de formation d'entreprise professionnelles et engageantes et de SOP avec des outils alimentés par l'AI, améliorant l'apprentissage et le transfert de connaissances des employés.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par écrire ou coller votre script de formation. Notre plateforme AI générative utilisera ce texte pour créer une vidéo à partir du script comme base pour votre contenu.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour présenter votre contenu. Améliorez l'engagement en donnant une touche humaine à votre vidéo.
3
Step 3
Ajoutez des Améliorations
Personnalisez davantage votre vidéo avec la génération de voix off professionnelle. Intégrez des éléments de marque et intégrez des médias pertinents de la bibliothèque.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Générez votre vidéo de formation au flux de travail complétée avec une sortie vidéo de haute qualité, prête pour un partage fluide sur les plateformes LMS ou les canaux internes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifiez les Flux de Travail et SOP Complexes

Transformez des procédures opérationnelles complexes et des SOP en vidéos alimentées par l'AI claires et facilement compréhensibles, améliorant la compréhension et la conformité.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation et de SOP alimentées par l'AI ?

HeyGen fonctionne comme un générateur de vidéos AI intuitif, rationalisant la production de vidéos de formation au flux de travail et de SOP complètes. Les utilisateurs peuvent transformer facilement des scripts en contenu engageant en utilisant des avatars AI réalistes, des voix off AI variées et des modèles personnalisables.

Quelles capacités techniques HeyGen offre-t-il pour personnaliser les vidéos de formation d'entreprise ?

HeyGen offre des options de personnalisation robustes essentielles pour créer des vidéos de formation d'entreprise. Celles-ci incluent des modèles personnalisables, des contrôles précis de la marque pour les logos et les couleurs, et des sous-titres automatiques, contribuant tous à une sortie vidéo de haute qualité qui s'aligne avec vos normes de marque.

HeyGen peut-il aider à générer un contenu de formation des employés efficace ?

Absolument, HeyGen est une plateforme AI générative puissante conçue pour créer efficacement un contenu de formation des employés engageant. En tirant parti des avatars AI et de la fonctionnalité de texte en vidéo à partir d'un script, il permet un développement rapide de matériel pédagogique, complété par un support étendu de bibliothèque de médias.

Quelles sont les caractéristiques clés pour créer des vidéos éducatives de haute qualité avec HeyGen ?

HeyGen permet la création de contenu éducatif de haute qualité grâce à son générateur de vidéos AI avancé. Les caractéristiques clés incluent une large gamme d'avatars AI, des sous-titres automatiques pour l'accessibilité, et des capacités de redimensionnement de rapport d'aspect, assurant une présentation optimale sur diverses plateformes.

