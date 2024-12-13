Créateur de Vidéos d'Instruction de Flux de Travail Simplifie les Guides Pratiques

Transformez des processus complexes en documentation vidéo facile à comprendre en utilisant des avatars IA.

Créez une vidéo concise de 45 secondes démontrant comment les propriétaires de petites entreprises ou les chefs d'équipe peuvent créer efficacement du contenu vidéo d'instruction étape par étape à l'aide de HeyGen. Le style visuel doit être épuré et professionnel, en se concentrant sur des démonstrations de partage d'écran, accompagnées d'une voix off générée par l'IA claire et amicale, mettant en avant la facilité de la 'Génération de voix off' et utilisant divers 'Modèles et scènes' pour un produit final soigné.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo informative de 60 secondes destinée aux équipes de support technique et aux spécialistes de l'intégration, mettant en avant la puissance de la génération vidéo entièrement automatisée par l'IA pour une documentation vidéo complète. Visuellement, adoptez une esthétique moderne et élégante avec des 'Avatars IA' engageants expliquant des processus complexes, soutenus par une bande sonore dynamique. Soulignez la simplicité de transformer un script en une vidéo complète grâce aux capacités de 'Texte en vidéo à partir d'un script'.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo explicative dynamique de 30 secondes ciblant les marketeurs et les chefs de produit, illustrant comment créer des vidéos IA percutantes pour les lancements de produits ou les mises à jour de fonctionnalités. Le style visuel doit être vibrant et énergique, incorporant des éléments animés et des séquences d'archives de la 'Bibliothèque de médias/soutien d'archives'. Une voix off professionnelle générée par l'IA avec des 'Sous-titres/captions' synchronisés garantira une accessibilité et un engagement maximum pour le public cible.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo créative de 50 secondes pour les freelances et les créateurs de contenu, montrant comment créer des vidéos explicatives animées captivantes sans compétences de montage étendues. La présentation visuelle doit s'appuyer sur divers styles d'illustration et des graphiques animés énergiques, en utilisant les 'Modèles et scènes' de HeyGen comme point de départ. Mettez en avant la commodité du 'Redimensionnement et exportation des formats' pour une adaptation sans effort sur diverses plateformes sociales.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne la Création de Vidéos d'Instruction de Flux de Travail

Transformez sans effort des processus complexes en instructions vidéo claires et engageantes en utilisant des outils alimentés par l'IA. Créez des guides pratiques et une documentation professionnelle de manière efficace.

1
Step 1
Créez Votre Script ou Choisissez un Modèle
Commencez par rédiger votre script d'instruction ou sélectionnez parmi une bibliothèque de modèles préconçus pour structurer votre vidéo de flux de travail. Cela constitue la base de guides pratiques clairs et efficaces.
2
Step 2
Ajoutez des Avatars IA et des Voix Off
Améliorez votre script avec des avatars IA dynamiques et des voix off au son naturel. Choisissez parmi une gamme diversifiée de personnages et de voix pour expliquer chaque étape, rendant vos instructions de flux de travail très engageantes.
3
Step 3
Personnalisez avec des Marques et des Sous-titres
Personnalisez votre vidéo en appliquant les couleurs et le logo de votre marque à l'aide des contrôles de marque. Intégrez des sous-titres générés automatiquement pour garantir l'accessibilité et la clarté, renforçant votre documentation vidéo.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo de Flux de Travail
Une fois finalisée, exportez facilement votre vidéo de flux de travail de haute qualité dans divers formats adaptés à toute plateforme. Partagez votre vidéo de flux de travail complète sur vos canaux préférés pour distribuer efficacement votre contenu d'instruction.

Cas d'Utilisation

Générez des vidéos et clips captivants pour les réseaux sociaux en quelques minutes

Produisez rapidement des vidéos courtes captivantes pour les réseaux sociaux afin de démontrer des astuces rapides, des fonctionnalités de produit ou des étapes de flux de travail simplifiées.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos d'instruction de flux de travail et de guides pratiques ?

HeyGen agit comme un puissant créateur de vidéos d'instruction de flux de travail, permettant aux utilisateurs de produire rapidement des guides pratiques détaillés et une documentation vidéo complète. Avec sa génération vidéo entièrement automatisée par l'IA, vous pouvez utiliser des modèles préconstruits pour rationaliser efficacement votre processus de création de contenu.

Quelles capacités IA HeyGen offre-t-il pour créer un contenu vidéo engageant ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos IA dynamiques en utilisant des avatars IA réalistes et une voix off générée par l'IA à partir de la synthèse vocale. Cette combinaison permet de réaliser des récits professionnels et captivants sans avoir besoin d'équipements de tournage ou d'enregistrement audio complexes.

HeyGen propose-t-il des outils pour créer une documentation vidéo personnalisable avec une touche professionnelle ?

Absolument. La plateforme de HeyGen offre des fonctionnalités de personnalisation étendues, y compris des contrôles de marque, pour garantir que votre documentation vidéo s'aligne parfaitement avec l'identité de votre entreprise. Vous pouvez facilement modifier les modèles et intégrer vos propres médias pour obtenir un aspect professionnel et soigné.

Puis-je utiliser HeyGen pour produire efficacement des styles vidéo diversifiés pour une publication multiplateforme ?

Oui, HeyGen prend en charge la production rapide de styles vidéo diversifiés, allant du contenu court aux vidéos explicatives détaillées, parfaits pour une publication multiplateforme. Son interface conviviale et sa génération vidéo entièrement automatisée par l'IA simplifient le processus, permettant une création et une distribution rapides sur divers canaux.

