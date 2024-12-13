Générateur d'Instructions de Workflow : Boostez la Productivité Maintenant

Automatisez vos guides étape par étape pour améliorer l'efficacité et gagner du temps grâce à nos avatars AI.

Générez une vidéo dynamique de 30 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises et les chefs d'équipe, montrant comment un Générateur de Workflow AI rationalise les opérations pour améliorer l'efficacité. Le style visuel doit être élégant et moderne avec des transitions énergiques, complété par une voix off professionnelle et entraînante générée à l'aide de la génération de voix off de HeyGen. Mettez en avant la facilité de création de contenu pédagogique directement à partir de texte grâce à la capacité de texte en vidéo de HeyGen.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo pédagogique de 45 secondes conçue pour les responsables de formation et les nouveaux employés, démontrant la simplicité de construire des guides clairs étape par étape et des SOP. Visuellement, cette vidéo doit être propre et conviviale, utilisant du texte à l'écran pour renforcer les points, accompagnée d'un ton audio calme et guidant. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour délivrer les instructions et assurez l'accessibilité avec des sous-titres générés automatiquement.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo convaincante de 60 secondes pour les responsables informatiques et les professionnels des opérations, illustrant comment les solutions d'automatisation des workflows peuvent économiser considérablement du temps et optimiser les processus métier. L'esthétique visuelle doit être dynamique, incorporant des animations de style infographique et des visualisations de données, accompagnée d'une narration autoritaire et confiante. Mettez en avant la puissance des Modèles & scènes de HeyGen pour une création rapide et des visuels riches à partir de sa bibliothèque de médias/stock.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo lumineuse et conviviale de 30 secondes destinée aux membres d'équipe non techniques et aux professionnels du marketing, mettant en lumière les avantages d'une interface sans code pour générer un formatage personnalisable pour les instructions. Le style visuel de la vidéo doit être illustratif et intuitif, avec une bande sonore optimiste et engageante. Démontrez la polyvalence de HeyGen en mettant en avant son redimensionnement & exportation de format d'image pour diverses plateformes.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le générateur d'instructions de workflow

Créez facilement des vidéos pédagogiques professionnelles avec notre Générateur de Workflow AI, transformant des processus complexes en guides visuels clairs et engageants.

1
Step 1
Créez votre Script de Workflow
Saisissez votre processus étape par étape dans le générateur de manuel d'instructions AI. Ce script est ensuite utilisé par la capacité de texte en vidéo de HeyGen pour former votre vidéo pédagogique.
2
Step 2
Choisissez votre Présentateur AI
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI de HeyGen pour guider visuellement votre audience à travers les instructions. Cette fonctionnalité élève votre workflow généré avec un présentateur AI professionnel.
3
Step 3
Appliquez des Améliorations Visuelles
Améliorez vos instructions de travail numériques avec un formatage personnalisable. Utilisez les contrôles de marque de HeyGen pour ajouter des logos et des couleurs, assurant un look cohérent et engageant.
4
Step 4
Exportez votre Guide Final
Générez votre vidéo de workflow complète, en utilisant la génération de voix off de HeyGen pour une narration claire. Votre guide pédagogique soigné est prêt à être partagé, rationalisant vos efforts d'automatisation de workflow.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les Procédures Complexes avec l'AI

.

Transformez des procédures complexes ou des directives techniques en vidéos pédagogiques claires et digestes, rendant l'information complexe accessible et améliorant la compréhension à travers divers workflows.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen fonctionne-t-il en tant que Générateur de Workflow AI ?

HeyGen exploite une AI avancée pour transformer des scripts écrits en instructions vidéo engageantes, simplifiant la création de guides étape par étape. Cette approche innovante améliore la manière dont les entreprises génèrent et distribuent des contenus opérationnels cruciaux, fonctionnant comme un puissant Générateur de Workflow AI.

HeyGen peut-il améliorer l'efficacité dans la création d'instructions de travail ?

Absolument. HeyGen améliore considérablement l'efficacité en automatisant la création d'instructions de travail et de SOP basées sur la vidéo, économisant un temps considérable par rapport aux méthodes traditionnelles. Notre plateforme permet une génération rapide, aidant les entreprises à rationaliser et automatiser efficacement les processus métier.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour les manuels d'instructions ?

HeyGen offre une personnalisation étendue pour vos manuels d'instructions via la vidéo, y compris une large gamme de modèles, des contrôles de marque personnalisables, et l'utilisation de divers avatars AI. Vous pouvez également générer des voix off dans plusieurs langues pour atteindre un public plus large avec un contenu adapté.

Le générateur d'instructions de workflow de HeyGen est-il facile à utiliser pour tout le monde ?

Oui, HeyGen propose une interface conviviale sans code conçue pour être facile à utiliser, permettant à quiconque de créer rapidement des instructions de workflow vidéo professionnelles. Notre plateforme intuitive garantit que l'automatisation de vos tâches et la génération de guides détaillés sont accessibles et simples.

