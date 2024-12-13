Générez une vidéo dynamique de 30 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises et les chefs d'équipe, montrant comment un Générateur de Workflow AI rationalise les opérations pour améliorer l'efficacité. Le style visuel doit être élégant et moderne avec des transitions énergiques, complété par une voix off professionnelle et entraînante générée à l'aide de la génération de voix off de HeyGen. Mettez en avant la facilité de création de contenu pédagogique directement à partir de texte grâce à la capacité de texte en vidéo de HeyGen.

