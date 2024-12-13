Créateur de Vidéos d'Automatisation de Flux de Travail : Créez des Vidéos Rapidement

Rationalisez la production vidéo pour votre équipe. Créez des publicités vidéo dynamiques et engageantes avec une génération de voix off IA réaliste pour un impact maximal.

Créez une vidéo tutorielle concise d'une minute pour les développeurs, montrant comment intégrer l'API d'édition vidéo de HeyGen dans leurs systèmes existants pour une publication multi-plateforme fluide. Le style visuel doit être élégant et axé sur le code avec des démonstrations à l'écran, complétées par une voix off professionnelle et informative générée par l'IA via la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une présentation détaillée de 90 secondes pour les responsables techniques en Apprentissage & Développement, illustrant l'efficacité d'un créateur de vidéos d'automatisation de flux de travail dans la création de modules de formation. Cette vidéo doit présenter un avatar IA utile expliquant clairement chaque étape, soutenu par des sous-titres précis, le tout livré avec une voix off calme et explicative et un style visuel propre et schématique.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo didactique complète de 2 minutes destinée aux administrateurs système, démontrant la gestion sécurisée et l'utilisation des clés API pour l'assemblage vidéo avancé au sein des systèmes d'entreprise. L'esthétique visuelle doit être fonctionnelle et axée sur l'interface utilisateur, en utilisant des modèles et des scènes préconçus pour mettre en évidence différents points d'intégration, tandis que l'audio présente un ton autoritaire mais concis, détaillant les avantages du redimensionnement flexible des ratios d'aspect et des exportations pour diverses plateformes.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo explicative engageante d'une minute pour les passionnés de technologie et les premiers adoptants, révélant les capacités de pointe d'un générateur de vidéos IA avec technologie OpenAI intégrée. Visuellement, la vidéo doit être moderne et dynamique, utilisant une bibliothèque de médias riche/support de stock pour illustrer des concepts complexes, accompagnée d'une génération de voix off engageante et futuriste et de sous-titres automatiques fluides pour l'accessibilité et la clarté.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos d'Automatisation de Flux de Travail

Rationalisez votre processus de création de contenu et générez des vidéos professionnelles sans effort, transformant les scripts en histoires visuelles engageantes avec l'IA.

1
Step 1
Collez Votre Script
Commencez par coller votre script vidéo dans l'éditeur. Notre plateforme utilise les capacités de "Texte-à-vidéo à partir de script" pour analyser votre texte et le préparer pour l'assemblage visuel.
2
Step 2
Choisissez Vos Visuels
Sélectionnez parmi une variété de "Modèles & scènes" ou personnalisez les éléments pour correspondre à votre marque. Notre bibliothèque de médias fournit des ressources de stock diversifiées pour l'assemblage de votre vidéo.
3
Step 3
Ajoutez une Voix Off IA
Améliorez votre message avec un audio professionnel. Générez des voix réalistes en utilisant notre fonctionnalité de "Génération de voix off" pour narrer automatiquement votre contenu.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre création vidéo automatisée en utilisant notre fonctionnalité de "Redimensionnement des ratios d'aspect & exportations", rendant votre vidéo prête pour une publication multi-plateforme pour atteindre efficacement votre audience.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Vidéos de Témoignages Clients Simplifiées

Transformez facilement les témoignages en contenu vidéo captivant, automatisant la production de vidéos de présentation client percutantes.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen facilite-t-il l'automatisation vidéo avancée et l'intégration ?

HeyGen fournit une puissante "API d'édition vidéo" et des "clés API" complètes, permettant aux entreprises d'intégrer les capacités du "générateur de vidéos IA" directement dans leurs flux de travail existants. Cela permet une "automatisation vidéo" fluide pour l'"assemblage vidéo" programmatique et une "publication multi-plateforme" efficace de "contenu vidéo court".

HeyGen peut-il simplifier la création de contenu "texte-à-vidéo" pour les équipes marketing ?

Absolument, HeyGen est un "créateur de vidéos d'automatisation de flux de travail" idéal pour les "équipes de marketing de contenu", leur permettant de convertir des scripts textuels en vidéos engageantes avec des "avatars IA" et une "voix off IA". Cela accélère considérablement la production d'actifs tels que des "publicités vidéo dynamiques" et des "vidéos pour les réseaux sociaux".

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour améliorer l'accessibilité des vidéos ?

HeyGen améliore l'accessibilité en générant automatiquement des "sous-titres" précis pour tout le contenu vidéo. Cette fonctionnalité cruciale garantit que la sortie de votre "générateur de vidéos IA" est inclusive et atteint efficacement un public plus large.

Pourquoi HeyGen est-il considéré comme une solution efficace pour les "créateurs de contenu" ?

HeyGen est un "générateur de vidéos IA" de premier plan qui permet aux "créateurs de contenu" de simplifier la production vidéo du script au produit final. Il offre divers "modèles vidéo" et des capacités robustes de "voix off IA", en faisant un outil puissant pour générer rapidement du "contenu vidéo court" de haute qualité.

