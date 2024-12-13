Créateur de Vidéos d'Intégration des Travailleurs : Rationalisez la Formation des Nouveaux Employés

Améliorez la rétention des employés et engagez les nouveaux arrivants avec des vidéos faciles à personnaliser, mettant en vedette des avatars AI époustouflants.

Imaginez une vidéo d'accueil vibrante de 45 secondes pour les nouveaux employés d'une startup technologique dynamique, avec une musique de fond entraînante et des graphismes en mouvement élégants. Cette pièce engageante vise à introduire la culture de l'entreprise et les membres clés de l'équipe, en utilisant la génération de voix off puissante de HeyGen pour garantir une narration cohérente, amicale et professionnelle tout au long de l'expérience d'intégration.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Les responsables RH et les chefs d'équipe peuvent former efficacement le personnel avec une vidéo explicative claire de 60 secondes démontrant les nouveaux processus internes. Cette vidéo doit adopter un style visuel propre et instructif avec une musique de fond de soutien, donnant vie à des informations complexes grâce aux avatars AI réalistes de HeyGen qui guident les spectateurs étape par étape, rendant les "vidéos explicatives" faciles à personnaliser.
Exemple de Prompt 2
Les propriétaires de petites entreprises cherchant à améliorer la rétention des employés peuvent produire une vidéo d'intégration de 30 secondes, chaleureuse et accueillante, qui se connecte vraiment avec leurs nouveaux membres d'équipe. Cette vidéo doit mélanger des visuels personnalisés avec un audio doux et accueillant, en utilisant les divers modèles et scènes vidéo de HeyGen pour créer rapidement une première impression professionnelle et mémorable en tant que "créateur de vidéos d'intégration des travailleurs" leader.
Exemple de Prompt 3
Une vidéo d'intégration rapide et dynamique de 50 secondes conçue pour les départements de formation en entreprise peut considérablement rationaliser la création de contenu. Visualisez des transitions de scène rapides et un ton audio professionnel et autoritaire, en utilisant directement la capacité de HeyGen de texte à vidéo à partir de script pour transformer des "scripts générés automatiquement par AI" en "vidéos d'intégration" visuelles engageantes avec une rapidité inégalée.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne Votre Créateur de Vidéos d'Intégration

Rationalisez l'expérience de vos nouveaux employés et augmentez l'engagement avec des vidéos d'intégration professionnelles et personnalisables créées sans effort.

1
Step 1
Créez Votre Script ou Choisissez un Modèle
Commencez par rédiger votre message de bienvenue ou en sélectionnant parmi une variété de modèles vidéo préconçus pour lancer l'intégration de vos nouveaux employés.
2
Step 2
Personnalisez avec des Avatars AI
Élevez l'attrait de votre vidéo en sélectionnant un avatar AI réaliste pour délivrer votre contenu, rendant l'expérience d'apprentissage plus engageante pour les nouveaux employés.
3
Step 3
Générez des Voix Off Engagantes
Améliorez la clarté et l'impact en générant des voix off naturelles dans diverses langues, parfaitement synchronisées avec votre script et vos visuels.
4
Step 4
Appliquez le Branding et Exportez Votre Vidéo
Utilisez les contrôles de marque pour maintenir une image d'entreprise cohérente, puis finalisez et exportez votre vidéo d'intégration professionnelle pour distribution.

Cas d'Utilisation

Inspirez et élevez les audiences avec des vidéos motivantes

Motivez les nouveaux employés et communiquez efficacement la vision de l'entreprise à travers des vidéos inspirantes.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen permet-il la création de vidéos d'intégration visuellement attrayantes et créatives pour les nouveaux employés ?

HeyGen propose une large gamme de modèles vidéo personnalisables, d'avatars AI et de graphismes en mouvement pour vous aider à concevoir des vidéos d'intégration des employés captivantes. Cela garantit que votre contenu est non seulement informatif mais aussi hautement engageant et mémorable pour les nouveaux arrivants.

Quelles fonctionnalités alimentées par l'AI HeyGen offre-t-il pour rationaliser la production de vidéos d'intégration des travailleurs ?

HeyGen utilise l'AI pour simplifier la création de vidéos avec des fonctionnalités telles que des avatars AI réalistes, des scripts générés automatiquement par AI à partir de texte, et une génération de voix off naturelle. Cela réduit considérablement le temps de production pour des vidéos d'intégration des employés efficaces.

HeyGen peut-il facilement personnaliser nos vidéos d'intégration pour s'aligner sur notre identité de marque et notre culture d'entreprise spécifique ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant de personnaliser facilement vos vidéos d'intégration avec les logos, couleurs et esthétiques spécifiques de votre entreprise. Cela garantit que vos vidéos d'intégration des employés reflètent parfaitement votre marque unique.

Quel est l'impact de l'utilisation de HeyGen pour créer des vidéos d'intégration des travailleurs efficaces sur l'engagement des nouveaux employés ?

Les outils de HeyGen créent des vidéos d'intégration claires, cohérentes et engageantes qui aident les nouveaux employés à comprendre rapidement leurs rôles et la culture de l'entreprise. Cette expérience initiale robuste améliore considérablement l'engagement et contribue à la rétention à long terme des employés.

