Créez un tutoriel concis d'une minute démontrant comment HeyGen simplifie le processus pour devenir un 'créateur de vidéos tutoriels Windows' pour les nouveaux utilisateurs. Ciblez les propriétaires de petites entreprises et les éducateurs occupés qui ont besoin d'une solution 'facile à utiliser'. Le style visuel doit être épuré, avec des démonstrations à l'écran mettant en évidence les éléments de l'interface, complétées par une voix off amicale et claire générée par la capacité de génération de voix off de HeyGen, garantissant que chaque étape est facilement comprise.

