Pourquoi choisir notre Créateur de Vidéos ? Créez des Vidéos Professionnelles Facilement

Transformez vos idées en vidéos professionnelles de haute qualité grâce à nos modèles & scènes intuitifs, conçus pour faciliter la tâche à toute entreprise.

Imaginez une vidéo vibrante de 30 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises, montrant à quel point il est facile de créer du contenu marketing engageant. Le style visuel doit être lumineux et dynamique, accompagné d'une bande sonore entraînante et inspirante, démontrant les Modèles & scènes de HeyGen pour faciliter le démarrage et booster leurs efforts de marketing vidéo.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo élégante et moderne de 45 secondes conçue pour les professionnels du marketing et les créateurs de contenu, mettant l'accent sur la production de vidéos professionnelles et de contenu vidéo de haute qualité. Avec une narration claire et autoritaire et des visuels sophistiqués, la vidéo mettra en avant la puissance des avatars AI de HeyGen pour obtenir des résultats époustouflants.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo énergique de 60 secondes pour les gestionnaires de réseaux sociaux et les influenceurs cherchant à créer des vidéos sociales captivantes. Cette pièce dynamique et tendance, accompagnée d'une bande sonore contemporaine, démontrera comment les capacités de génération de voix off de HeyGen, combinées à une immense bibliothèque de ressources, permettent aux utilisateurs de captiver efficacement leur audience.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo informative de 30 secondes destinée aux éducateurs et formateurs d'entreprise, illustrant comment transformer des scripts en vidéos éducatives sans effort. Avec des graphiques épurés et une voix off autoritaire, la vidéo mettra spécifiquement en avant les fonctionnalités de HeyGen de Texte en vidéo à partir de script et de Sous-titres/légendes, prouvant qu'il s'agit d'une solution logicielle de montage vidéo intelligente.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne Notre Créateur de Vidéos AI

Créez facilement des vidéos captivantes et de haute qualité pour n'importe quel objectif, en utilisant une AI avancée et une vaste bibliothèque de ressources pour donner vie à votre vision.

1
Step 1
Choisissez Votre Point de Départ
Commencez par choisir parmi notre collection diversifiée de modèles professionnels ou transformez directement du texte en vidéo. Notre plateforme facilite le démarrage de votre projet, offrant une base pour votre vision créative.
2
Step 2
Ajoutez Votre Talent AI
Donnez vie à votre message avec des avatars AI personnalisables et une génération de voix off réaliste. Personnalisez votre vidéo avec des personnalités et des voix uniques qui résonnent avec votre audience, grâce à la technologie AI.
3
Step 3
Améliorez Vos Visuels
Accédez à une immense bibliothèque de médias, de musique et d'effets sonores pour rehausser la valeur de production de votre vidéo. Appliquez des contrôles de marque comme des logos et des couleurs pour garantir que votre contenu soit toujours conforme à votre image de marque.
4
Step 4
Exportez et Partagez Instantanément
Finalisez vos vidéos professionnelles avec des sous-titres et légendes automatiques, puis exportez-les facilement dans divers ratios d'aspect adaptés à n'importe quelle plateforme. Partagez vos créations sans effort pour engager votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant le Succès des Clients

.

Utilisez des vidéos AI engageantes pour raconter puissamment les histoires de réussite de vos clients, renforçant ainsi la confiance et la crédibilité.

background image

Questions Fréquemment Posées

Pourquoi choisir HeyGen comme votre créateur de vidéos AI ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos professionnelles sans effort en utilisant une technologie AI de pointe. Notre plateforme intuitive simplifie la création de vidéos, permettant aux entreprises de produire rapidement du contenu vidéo de haute qualité.

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos pour le marketing et les réseaux sociaux ?

HeyGen simplifie le processus en offrant une vaste bibliothèque de modèles et une interface facile à utiliser, parfaite pour le marketing vidéo et les vidéos sur les réseaux sociaux. Vous pouvez commencer à partir d'un modèle et personnaliser du contenu vidéo de haute qualité pour engager et impressionner votre audience.

Quelles fonctionnalités AI avancées HeyGen offre-t-il pour une production vidéo efficace ?

HeyGen utilise une technologie AI avancée pour un montage vidéo intelligent, y compris la génération de texte en vidéo à partir d'un script et des capacités de voix off intégrées. Nous fournissons également des fonctions de sous-titrage automatique pour garantir que vos vidéos professionnelles soient accessibles et soignées.

HeyGen est-il une plateforme en ligne polyvalente pour chaque créateur de vidéos ?

En tant que logiciel en ligne (SaaS), HeyGen offre une boîte à outils complète pour chaque créateur de vidéos, incluant une immense bibliothèque de ressources et des contrôles d'interface simples et intuitifs. Notre plateforme prend en charge divers ratios d'aspect et options d'exportation, ce qui la rend idéale pour divers besoins professionnels en vidéo.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo