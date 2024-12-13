Générateur de Formation en Gros : Création Rapide de Cours

Créez facilement des cours e-learning engageants et du contenu personnalisé, en utilisant la conversion de texte en vidéo à partir d'un script pour une formation efficace.

Découvrez comment les formateurs d'entreprise et les départements RH peuvent simplifier le déploiement de leurs cours. Cette vidéo professionnelle et épurée d'une minute, avec une voix off informative, doit démontrer l'intégration fluide de notre générateur de formation en gros avec les plateformes LMS existantes, en soulignant comment la 'conversion de texte en vidéo à partir d'un script' peut rapidement générer des 'packages SCORM' prêts à être déployés, minimisant l'effort manuel et maximisant la portée.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Explorez comment les entreprises SaaS et les chefs de produit peuvent renforcer leur présence de marque avec un contenu de formation hautement 'personnalisé'. Créez une vidéo moderne et élégante de 90 secondes, avec une voix off dynamique et amicale, mettant en avant la puissance d'un générateur de formation en gros 'en marque blanche'. Illustrez comment les entreprises peuvent déployer des expériences d'apprentissage uniques en utilisant des 'avatars AI' personnalisés qui reflètent leur identité de marque.
Exemple de Prompt 2
Pour les équipes de support informatique et les responsables de la conformité, plongez dans la création de modules de formation robustes et 'conformes au RGPD'. Développez une vidéo détaillée et étape par étape de 2 minutes, accompagnée d'une voix off calme et autoritaire, expliquant comment construire des 'cours interactifs' avec notre générateur. Mettez en avant la facilité d'ajouter des informations critiques de conformité et d'assurer l'accessibilité grâce à des 'sous-titres/captions' générés automatiquement pour tous les apprenants.
Exemple de Prompt 3
Les responsables des ventes et les coordinateurs de formation peuvent considérablement accélérer la préparation de leur équipe. Produisez une vidéo dynamique et rapide de 45 secondes, animée par une voix off énergique et motivante, illustrant comment notre générateur de formation en gros permet la création rapide de 'formations d'intégration' qui clarifient les 'flux de travail et processus' complexes. Mettez en avant l'efficacité obtenue en utilisant des 'modèles et scènes' préconçus pour adapter et déployer rapidement un contenu engageant.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne Notre Générateur de Formation en Gros

Développez rapidement des modules de formation complets et personnalisés pour votre entreprise en gros avec notre plateforme alimentée par l'AI.

1
Step 1
Créez Votre Contenu de Cours
Exploitez la création de cours alimentée par l'AI en saisissant votre sujet ou en collant un script. Notre plateforme génère une vidéo professionnelle en utilisant la technologie de conversion de texte en vidéo à partir d'un script, fournissant une base solide pour votre formation.
2
Step 2
Appliquez Votre Branding
Personnalisez votre formation avec des contrôles de marque, en ajoutant votre logo et vos couleurs d'entreprise pour assurer une apparence cohérente et professionnelle qui reflète votre marque.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments Interactifs
Améliorez l'engagement des apprenants en ajoutant des éléments interactifs. Utilisez nos modèles et scènes pour structurer efficacement votre cours, en incorporant des quiz ou des sondages pour une expérience dynamique.
4
Step 4
Exportez Votre Formation
Finalisez et distribuez vos cours e-learning. Exportez votre formation terminée sous forme de packages SCORM pour une intégration fluide avec votre système de gestion de l'apprentissage existant.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Générez des Clips Vidéo Engagés pour la Formation

Créez rapidement des clips vidéo captivants pour le micro-apprentissage, la formation d'intégration ou le contenu promotionnel pour soutenir vos cours.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen facilite-t-il l'intégration avec les plateformes e-learning existantes ?

HeyGen est conçu pour supporter une intégration fluide, vous permettant d'exporter votre contenu de création de cours alimenté par l'AI pour une utilisation avec divers systèmes de gestion de l'apprentissage (LMS). Vous pouvez générer des packages SCORM conformes aux normes de l'industrie, simplifiant ainsi le déploiement de votre formation et faisant de HeyGen un générateur de formation en gros polyvalent.

HeyGen peut-il prendre en charge des solutions en marque blanche pour un contenu de formation personnalisé ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de marque robustes pour garantir que votre contenu de formation personnalisé s'aligne parfaitement avec vos directives de marque. Vous pouvez utiliser les fonctionnalités en marque blanche pour offrir une expérience d'apprentissage entièrement brandée, améliorant le professionnalisme de votre plateforme de création de cours.

Quelles fonctionnalités techniques améliorent l'efficacité de HeyGen en tant que plateforme de création de cours ?

HeyGen utilise un traitement AI avancé et un éditeur glisser-déposer convivial pour simplifier la création de cours alimentés par l'AI. Cela permet aux utilisateurs de développer rapidement des cours e-learning engageants et des cours interactifs sans expertise technique approfondie.

Comment HeyGen soutient-il techniquement la création de divers cours e-learning avec des vidéos AI ?

HeyGen utilise son générateur de vidéos AI pour transformer des scripts en vidéos engageantes avec des avatars AI et des voix off. Cette capacité technique inclut également la génération de sous-titres et le support de la localisation instantanée pour les cours e-learning, atteignant efficacement un public mondial.

