Développez une vidéo explicative de 60 secondes conçue pour les propriétaires de petites entreprises, illustrant comment un nouveau concept simplifie leur flux de travail. Le style visuel doit présenter une animation de tableau blanc propre et dessinée à la main, complétée par une voix off amicale et professionnelle, facilement réalisable avec la fonction de génération de voix off de HeyGen. Visez une présentation audiovisuelle engageante qui décompose les informations complexes en segments facilement assimilables, rendant le concept d'animation de tableau blanc accessible.

Générer une vidéo