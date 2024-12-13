Tableau Créateur de vidéos : Créez des vidéos explicatives attrayantes

Transformez vos idées en vidéos captivantes sur tableau blanc en utilisant un texte intuitif vers vidéo à partir du scénario, parfait pour le marketing et les ventes.

Développez une vidéo explicative de 60 secondes conçue pour les propriétaires de petites entreprises, illustrant comment un nouveau concept simplifie leur flux de travail. Le style visuel doit présenter une animation de tableau blanc propre et dessinée à la main, complétée par une voix off amicale et professionnelle, facilement réalisable avec la fonction de génération de voix off de HeyGen. Visez une présentation audiovisuelle engageante qui décompose les informations complexes en segments facilement assimilables, rendant le concept d'animation de tableau blanc accessible.
background image of a robotic facebackground image of a robotic face

Moteur Créatif

Sans équipement. Sans coupures. Juste toi Agent Vidéo IA en action

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer une simple instruction en une vidéo complète.

Création de Vidéo Native

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

Génération de vidéo de bout en bout

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

Construit avec Structure et Objectif

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

Critiques

Comment fonctionne le créateur de vidéos sur tableau blanc

Transformez vos idées en vidéos captivantes sur tableau blanc sans effort avec les outils intuitifs de HeyGen, en donnant vie à vos histoires avec des visuels attrayants et des animations dessinées à la main.

1
Step 1
Sélectionnez votre modèle ou commencez à partir de zéro
Choisis parmi des modèles dynamiques ou commence avec une toile vierge pour lancer ton projet d'animation sur tableau blanc. HeyGen propose une variété de scènes prêtes à l'emploi qui t'aideront à démarrer rapidement.
2
Step 2
Crée ton scénario et ta voix off
Introduis ton scénario et laisse la capacité de Texte-en-vidéo de HeyGen générer un voiceover captivant pour tes vidéos explicatives, te faisant économiser du temps et de l'effort.
3
Step 3
Ajouter des visuels et personnaliser
Améliore ta vidéo avec des personnages, des accessoires et des effets provenant de la bibliothèque de médias/supports de stock de HeyGen. Utilise les options de personnalisation pour adapter les animations dessinées à la main afin qu'elles correspondent parfaitement à ton message.
4
Step 4
Exporte et partage ta vidéo de tableau blanc
Une fois que votre vidéo animée est parfaite, utilisez le redimensionnement de rapport d'aspect et les exportations pour obtenir votre produit final dans le format souhaité, prêt à être partagé sur n'importe quelle plateforme.

Cas d'utilisation

HeyGen vous permet de créer des vidéos professionnelles sur tableau blanc, en proposant un générateur de vidéos AI intuitif pour des vidéos explicatives animées convaincantes. Produisez des visuels dynamiques sans effort, même sans expérience en design.

Contenu Attrayant pour les Réseaux Sociaux

.

Effortlessly create captivating animated videos and explainer clips perfect for social media, driving awareness and audience interaction.

background image

Questions Fréquentes

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer rapidement des vidéos animées attrayantes ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos en utilisant des avatars IA et une fonctionnalité de texte en vidéo. Choisissez parmi des modèles dynamiques et des scènes pour produire rapidement des visuels attrayants pour tout usage, même sans expérience préalable.

Quelles options de personnalisation HeyGen offre-t-il pour les vidéos explicatives ?

HeyGen offre de vastes options de personnalisation pour adapter tes vidéos explicatives. Tu peux personnaliser la marque avec ton logo et tes couleurs, choisir parmi une vaste bibliothèque de médias et ajuster les proportions d'aspect pour différentes plateformes, en t'assurant que tes vidéos animées correspondent parfaitement à ta vision.

HeyGen utilise-t-il l'IA pour générer du contenu animé ?

Oui, HeyGen est un générateur de vidéos AI avancé conçu pour accélérer la création de vidéos. Notre plateforme utilise des avatars AI et des capacités sophistiquées de texte en vidéo, ainsi que la génération de voix off puissante, pour produire des vidéos animées de haute qualité de manière efficace.

Comment HeyGen permet-il un contrôle créatif pour divers projets vidéo ?

HeyGen offre des outils robustes pour améliorer votre processus créatif, vous permettant de créer des vidéos avec une flexibilité significative. Utilisez une variété de modèles dynamiques, intégrez votre propre marque et choisissez parmi une large bibliothèque de médias pour obtenir des visuels uniques et attrayants pour tout projet.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo