Tableau Créateur de vidéos : Créez des vidéos explicatives attrayantes
Transformez vos idées en vidéos captivantes sur tableau blanc en utilisant un texte intuitif vers vidéo à partir du scénario, parfait pour le marketing et les ventes.
Moteur Créatif
Sans équipement. Sans coupures. Juste toi Agent Vidéo IA en action
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer une simple instruction en une vidéo complète.
Création de Vidéo Native
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
Génération de vidéo de bout en bout
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
Construit avec Structure et Objectif
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
Cas d'utilisation
HeyGen vous permet de créer des vidéos professionnelles sur tableau blanc, en proposant un générateur de vidéos AI intuitif pour des vidéos explicatives animées convaincantes. Produisez des visuels dynamiques sans effort, même sans expérience en design.
Contenu Amélioré pour l'Apprentissage.
Quickly produce dynamic educational courses and captivating explainer videos to engage a global audience and expand your reach.
Formation et Intégration Efficaces.
Improve knowledge retention and boost engagement for staff or customers using interactive and animated training materials created with AI.
Questions Fréquentes
Comment HeyGen peut-il m'aider à créer rapidement des vidéos animées attrayantes ?
HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos en utilisant des avatars IA et une fonctionnalité de texte en vidéo. Choisissez parmi des modèles dynamiques et des scènes pour produire rapidement des visuels attrayants pour tout usage, même sans expérience préalable.
Quelles options de personnalisation HeyGen offre-t-il pour les vidéos explicatives ?
HeyGen offre de vastes options de personnalisation pour adapter tes vidéos explicatives. Tu peux personnaliser la marque avec ton logo et tes couleurs, choisir parmi une vaste bibliothèque de médias et ajuster les proportions d'aspect pour différentes plateformes, en t'assurant que tes vidéos animées correspondent parfaitement à ta vision.
HeyGen utilise-t-il l'IA pour générer du contenu animé ?
Oui, HeyGen est un générateur de vidéos AI avancé conçu pour accélérer la création de vidéos. Notre plateforme utilise des avatars AI et des capacités sophistiquées de texte en vidéo, ainsi que la génération de voix off puissante, pour produire des vidéos animées de haute qualité de manière efficace.
Comment HeyGen permet-il un contrôle créatif pour divers projets vidéo ?
HeyGen offre des outils robustes pour améliorer votre processus créatif, vous permettant de créer des vidéos avec une flexibilité significative. Utilisez une variété de modèles dynamiques, intégrez votre propre marque et choisissez parmi une large bibliothèque de médias pour obtenir des visuels uniques et attrayants pour tout projet.