Générateur de Vidéos Tableau Blanc : Créez des Vidéos Explicatives Engagantes

Transformez vos scripts en vidéos explicatives animées tableau blanc dynamiques sans effort grâce à notre puissante fonctionnalité de texte-à-vidéo.

359/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez un contenu marketing de 45 secondes ciblant les professionnels du marketing, en utilisant les avatars AI de HeyGen dans un style d'animation tableau blanc propre et professionnel pour décomposer les statistiques clés de l'industrie, accompagné d'une voix off claire et autoritaire.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo éducative tableau blanc de 60 secondes pour les éducateurs ou les formateurs d'entreprise, en tirant parti de la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour simplifier un concept complexe, avec une progression visuelle étape par étape et une voix off calme et instructive.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo promotionnelle tableau blanc de 30 secondes pour les entreprises SaaS, mettant en avant une nouvelle fonctionnalité logicielle avec un style d'animation tableau blanc moderne et de marque et une voix off enthousiaste générée par la génération de voix off de HeyGen, visant à engager les utilisateurs potentiels avec des explications visuelles rapides et percutantes.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos Tableau Blanc

Créez facilement des vidéos explicatives engageantes avec notre logiciel d'animation tableau blanc intuitif, transformant vos idées en histoires visuelles captivantes en quelques étapes seulement.

1
Step 1
Créez Votre Script
Collez votre texte ou script directement dans la plateforme. Notre AI puissant analyse votre contenu, transformant vos mots en la base de votre animation tableau blanc dynamique.
2
Step 2
Sélectionnez les Éléments Tableau Blanc
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée de modèles tableau blanc, de personnages et d'éléments. Personnalisez facilement les scènes pour représenter visuellement votre script et renforcer votre message.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off
Intégrez des voix off professionnelles pour votre vidéo tableau blanc. Générez des voix réalistes en utilisant notre AI ou téléchargez votre propre audio pour fournir une narration claire.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Explicative
Finalisez votre projet et exportez votre vidéo explicative de haute qualité. Choisissez parmi divers ratios d'aspect pour vous assurer qu'elle est parfaitement optimisée pour n'importe quelle plateforme.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez du Contenu Marketing & Social

.

Créez rapidement des vidéos d'animation tableau blanc captivantes pour les réseaux sociaux et les campagnes marketing, augmentant l'interaction du public et la visibilité de la marque.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'animation tableau blanc ?

La plateforme vidéo AI de HeyGen simplifie la création d'animations tableau blanc en permettant aux utilisateurs de convertir des scripts en vidéos engageantes avec facilité. Elle agit comme un puissant créateur de vidéos tableau blanc, utilisant l'AI pour simplifier l'ensemble du processus de production.

Puis-je personnaliser l'apparence de mes vidéos explicatives avec les modèles tableau blanc de HeyGen ?

Oui, HeyGen propose une sélection de modèles tableau blanc personnalisables pour vous aider à créer des vidéos explicatives uniques. Vous pouvez personnaliser davantage votre contenu avec une image de marque personnalisée, y compris des logos et des couleurs, et intégrer des éléments de sa vaste bibliothèque de médias.

Quelles options de voix off sont disponibles pour les vidéos tableau blanc réalisées avec HeyGen ?

Le générateur de vidéos tableau blanc de HeyGen offre des capacités avancées de génération de voix off, vous permettant de créer des narrations professionnelles directement à partir de texte. Cette fonctionnalité de texte-à-vidéo garantit que votre animation tableau blanc dispose d'un audio clair et captivant.

HeyGen prend-il en charge des options d'édition et d'exportation flexibles pour mon contenu tableau blanc ?

En tant qu'éditeur vidéo polyvalent, HeyGen garantit que vos vidéos tableau blanc sont soignées et prêtes pour n'importe quelle plateforme. Vous pouvez facilement ajuster les ratios d'aspect et exporter votre contenu d'animation tableau blanc de haute qualité dans divers formats.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo