Générateur de Vidéos de Formation au Bien-être : Créez du Contenu Engagé Rapidement

Produisez des vidéos de bien-être personnalisées et de haute qualité sans tournage, en utilisant des avatars AI avancés pour captiver votre audience.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo d'entraînement personnalisée de 60 secondes pour les passionnés de fitness cherchant des routines à domicile, conçue entièrement sans tournage en utilisant "Texte en vidéo à partir de script". L'esthétique visuelle doit être énergique et claire, démontrant des exercices au poids du corps avec des animations nettes ou des séquences d'archives de personnes actives. Une voix off motivante et encourageante, associée à un rythme entraînant, dynamisera la session.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo de formation au bien-être de 30 secondes ciblant les départements RH et les employés, en utilisant les "Templates & scenes" de HeyGen pour une production rapide et un branding personnalisé. Présentez un style visuel professionnel mais accueillant avec des graphismes nets et des schémas de couleurs spécifiques à l'entreprise, offrant un conseil rapide pour le bien-être mental. Une voix off amicale et professionnelle transmettra le message efficacement avec une musique de fond légère et discrète.
Exemple de Prompt 3
Produisez un segment éducatif de 90 secondes pour les créateurs de cours en ligne axé sur la santé holistique, améliorant l'accessibilité et l'engagement grâce aux "Sous-titres/captions". La vidéo doit adopter un style informatif et visuellement stimulant, avec des infographies animées et des superpositions de texte claires pour expliquer des concepts de bien-être complexes. Une voix off engageante et articulée guidera le spectateur à travers le contenu, complétée par une musique douce et inspirante.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne Votre Générateur de Vidéos de Formation au Bien-être

Créez sans effort des vidéos de formation au bien-être professionnelles et engageantes avec des avatars AI et des modèles personnalisables, offrant un contenu de haute qualité sans tournage.

1
Step 1
Créez Votre Script
Développez votre contenu de bien-être et collez-le dans l'éditeur pour générer des voix off naturelles en utilisant notre fonctionnalité avancée de Texte en vidéo à partir de script. Cela forme le cœur de votre vidéo de formation.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI réalistes pour être le présentateur de vos sessions d'entraînement ou de pleine conscience, assurant une prestation professionnelle et engageante sans besoin de caméra. Cela donne vie à votre script.
3
Step 3
Appliquez un Branding Personnalisé
Intégrez vos contrôles de branding uniques, y compris les logos et les couleurs spécifiques, directement dans votre vidéo pour maintenir une identité de marque cohérente à travers tout votre contenu de bien-être. Cela crée un look professionnel et reconnaissable.
4
Step 4
Générez et Exportez
Avec tous les éléments en place, générez votre vidéo de formation au bien-être de haute qualité. Exportez facilement le produit fini dans divers formats d'aspect, garantissant son optimisation pour toute plateforme. Cela livre une vidéo polie, prête à être partagée.

Cas d'Utilisation

Maximiser l'Engagement en Formation

Produisez des vidéos de formation AI engageantes qui captent l'attention et augmentent significativement la rétention des apprenants pour de meilleurs résultats.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation au bien-être engageantes ?

Le générateur de vidéos AI de HeyGen vous permet de créer des vidéos de formation au bien-être de haute qualité sans tournage. En utilisant des modèles personnalisables et des avatars AI, vous pouvez facilement produire du contenu engageant qui résonne avec votre audience.

Puis-je personnaliser des vidéos d'entraînement et du contenu e-learning avec HeyGen ?

Absolument. HeyGen permet une personnalisation complète de vos vidéos d'entraînement et de génération de contenu e-learning. Vous pouvez intégrer un branding personnalisé, choisir parmi divers avatars AI, et créer des scripts uniques pour garantir une expérience personnalisée pour chaque spectateur.

Quelles sont les capacités de HeyGen pour produire des vidéos de formation multilingues ?

HeyGen prend en charge la création de vidéos de formation multilingues grâce à des fonctionnalités avancées de génération de voix off et de sous-titres. Cela garantit que vos vidéos de formation professionnelle peuvent atteindre un public mondial, rendant vos vidéos de formation accessibles à tous.

Comment HeyGen peut-il aider à créer du contenu de formation professionnel et de haute qualité efficacement ?

Avec HeyGen, vous pouvez générer rapidement des vidéos de formation professionnelles en utilisant des avatars AI et des capacités de texte en vidéo. L'interface intuitive de la plateforme et le support de la bibliothèque multimédia vous permettent de produire des vidéos de formation au bien-être de haute qualité avec efficacité, économisant ainsi un temps et des ressources considérables.

