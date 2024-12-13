Créateur de Vidéos de Programmes de Bien-être : Créez du Contenu Santé Engagé

Produisez sans effort des vidéos professionnelles de santé et de bien-être. Nos avatars AI captivent les spectateurs avec un contenu éducatif fascinant.

Créez une vidéo explicative d'une minute pour les responsables RH détaillant la configuration technique d'une nouvelle plateforme vidéo de bien-être d'entreprise. Utilisez les avatars AI de HeyGen et la conversion de texte en vidéo à partir d'un script pour présenter son interface conviviale et ses fonctionnalités principales dans un style professionnel et informatif avec une voix off claire, en mettant l'accent sur l'intégration fluide pour les employés.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo didactique de 90 secondes pour les propriétaires de petites entreprises sur la manière de tirer parti des outils de création vidéo dans le cadre d'un programme de bien-être. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen ainsi que la génération de voix off pour démontrer un processus étape par étape de personnalisation des modules de santé avec un style visuel épuré et une musique entraînante, expliquant comment créer du contenu engageant sans montage complexe.
Exemple de Prompt 2
Développez une vue d'ensemble technique de 2 minutes pour les départements informatiques sur la sécurité des données et les capacités d'exportation vidéo HD d'une plateforme de bien-être. Employez des sous-titres pour mettre en évidence les points clés de conformité et présentez le redimensionnement des formats d'image et les exportations avec un style visuel moderne et sophistiqué et un audio apaisant, démontrant l'infrastructure robuste de la plateforme pour les vidéos de santé et de bien-être.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo de campagne dynamique de 45 secondes pour les équipes marketing, illustrant comment personnaliser rapidement du contenu de bien-être de marque. Utilisez la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour intégrer des éléments de marque et des avatars AI pour créer des clips courts et diversifiés, le tout avec une musique de fond énergique et un style visuel moderne, ciblant les responsables de marque à la recherche d'une génération vidéo efficace de bout en bout.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Programmes de Bien-être

Transformez votre contenu de bien-être en vidéos engageantes et professionnelles avec facilité. Créez des vidéos de santé et de bien-être captivantes pour éduquer et inspirer votre public.

Step 1
Créez Votre Contenu de Bien-être
Commencez par entrer votre script de programme de bien-être ou les concepts clés de santé. Notre plateforme permet une conversion fluide de texte en vidéo à partir de la génération de script, transformant vos idées en une vidéo de base.
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre marque et transmettre vos messages de bien-être. Ces avatars AI apportent une présence professionnelle et engageante à vos vidéos de santé et de bien-être.
Step 3
Personnalisez Votre Esthétique de Marque
Adaptez votre vidéo pour qu'elle corresponde à l'identité de votre marque. Utilisez les contrôles de marque pour les logos et les couleurs afin de garantir que vos vidéos de programme de bien-être reflètent votre style unique et votre professionnalisme.
Step 4
Exportez Votre Vidéo de Bien-être en HD
Une fois votre vidéo perfectionnée, exportez-la facilement en qualité haute définition. Votre exportation vidéo HD est prête à être partagée sur les réseaux sociaux, intégrée dans des cours de bien-être ou utilisée à des fins éducatives.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Boostez l'Engagement et la Rétention du Programme

Élevez l'engagement des participants et la rétention des connaissances dans les programmes de bien-être en utilisant des vidéos dynamiques et alimentées par l'AI pour un apprentissage efficace.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de programmes de bien-être ?

HeyGen vous permet de produire facilement des vidéos de programmes de bien-être de haute qualité en utilisant des avatars AI et des modèles professionnels. Il vous suffit d'entrer votre script, et notre Générateur d'Avatars AI donnera vie à votre contenu de santé et de bien-être avec des visuels captivants, simplifiant ainsi votre processus de création vidéo.

Quelles fonctionnalités techniques font de HeyGen un éditeur vidéo efficace pour le contenu santé ?

HeyGen offre des capacités robustes de génération vidéo de bout en bout, transformant vos scripts en vidéos de santé et de bien-être soignées. Vous pouvez générer des voix off, ajouter automatiquement des sous-titres et exporter en HD, garantissant un produit final professionnel sans montage complexe.

Puis-je personnaliser mes vidéos de santé et de bien-être pour qu'elles correspondent à l'identité de ma marque avec HeyGen ?

Absolument, HeyGen vous permet de personnaliser vos vidéos de santé et de bien-être avec des contrôles de marque étendus, y compris des logos personnalisés et des couleurs de marque. Utilisez nos divers modèles professionnels et notre bibliothèque de médias pour créer un contenu engageant parfaitement adapté aux réseaux sociaux et au style unique de votre marque.

Comment HeyGen soutient-il la création de vidéos éducatives engageantes pour expliquer des concepts de santé ?

HeyGen simplifie la création de vidéos éducatives, vous permettant d'expliquer clairement des concepts de santé complexes avec des avatars AI et des voix off automatisées. Notre plateforme facilite la création de vidéos explicatives captivantes à partir d'un script, vous aidant à communiquer efficacement des informations de santé à votre public.

