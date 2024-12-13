Générateur de Vidéos de Programme de Bien-être pour un Contenu Engagé

Créez facilement des vidéos engageantes sur la santé et le bien-être pour les employés d'entreprise et les réseaux sociaux, transformant le texte en visuels professionnels avec la fonctionnalité Texte-à-vidéo.

Créez une vidéo de programme de bien-être de 30 secondes conçue pour les employés d'entreprise, mettant en vedette un avatar AI délivrant des conseils apaisants dans un style visuel professionnel et moderne avec une voix off apaisante générée directement à partir de votre script. Cette vidéo doit introduire une nouvelle initiative de pleine conscience, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour une diffusion cohérente et engageante.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo dynamique de 45 secondes sur la santé et le bien-être ciblant les abonnés des réseaux sociaux, en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour transformer rapidement le contenu écrit en une explication animée engageante et vibrante. Assurez-vous que la vidéo inclut des sous-titres clairs pour l'accessibilité et une musique de fond inspirante et entraînante, la rendant parfaite pour le partage.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo marketing de 60 secondes pour les clients potentiels d'un nouveau programme de bien-être, présentant une esthétique soignée et professionnelle dérivée des modèles et scènes étendus de HeyGen. Intégrez des visuels de haute qualité de la bibliothèque multimédia/soutien de stock pour mettre en valeur les avantages du programme, le tout narré avec une voix off confiante et claire pour instaurer la confiance et encourager les inscriptions.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de méditation guidée sereine de 30 secondes spécifiquement pour les individus cherchant à soulager le stress, en utilisant un style visuel minimaliste avec une voix off douce et apaisante. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour guider la session, et assurez-vous que la vidéo est parfaitement optimisée pour diverses plateformes grâce au redimensionnement et aux exportations de rapport d'aspect, rendant la création de contenu fluide pour un public plus large.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne un générateur de vidéos de programme de bien-être

Créez sans effort des vidéos engageantes sur la santé et le bien-être pour votre audience ou vos employés d'entreprise en utilisant des outils alimentés par l'AI et des modèles professionnels, rendant la création de contenu simple et percutante.

1
Step 1
Créez votre Script
Commencez par écrire ou coller votre message de bien-être. Notre plateforme transforme votre texte en une vidéo dynamique, utilisant les capacités de texte-à-vidéo pour articuler clairement votre contenu.
2
Step 2
Sélectionnez votre Présentateur AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre marque. Ces présentateurs réalistes délivreront votre contenu de bien-être avec une présence professionnelle et engageante.
3
Step 3
Ajoutez Voix et Finition
Améliorez votre vidéo avec une génération de voix off apaisante, assurant que votre message est délivré avec clarté et impact. Vous pouvez également peaufiner des éléments comme la musique et les visuels.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo de bien-être en l'exportant dans le rapport d'aspect souhaité. Partagez votre contenu complété sur les réseaux sociaux ou les canaux internes pour atteindre efficacement votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorer l'Engagement des Employés au Bien-être

Exploitez des vidéos alimentées par l'AI pour augmenter l'engagement et la rétention dans vos programmes de bien-être d'entreprise, rendant l'apprentissage percutant et mémorable pour les employés.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il servir de puissant générateur de vidéos de programme de bien-être ?

HeyGen vous permet de créer efficacement des vidéos engageantes sur la santé et le bien-être pour vos programmes. Utilisez nos modèles professionnels et outils alimentés par l'AI pour produire rapidement du contenu de haute qualité, favorisant une approche créative de vos initiatives de bien-être.

Quelles fonctionnalités de création de vidéos AI HeyGen offre-t-il pour du contenu de bien-être animé ?

HeyGen transforme le texte en vidéo en utilisant des avatars AI réalistes et une génération de voix off apaisante, idéale pour les vidéos de méditation guidée ou les segments d'information sur la santé. Cela permet une création de contenu efficace sans nécessiter une expertise complexe en vidéos animées.

Puis-je personnaliser les vidéos de programme de bien-être avec l'identité de ma marque en utilisant HeyGen ?

Absolument, HeyGen vous permet de personnaliser l'identité de votre marque au sein de vos vidéos de programme de bien-être avec facilité. Intégrez vos logos, couleurs et éléments de marque spécifiques pour maintenir une apparence cohérente et professionnelle dans tous vos efforts de marketing vidéo.

Comment HeyGen assure-t-il l'accessibilité des vidéos de santé et de bien-être partagées sur les réseaux sociaux ?

HeyGen génère automatiquement des sous-titres précis pour toutes vos vidéos de santé et de bien-être, améliorant l'accessibilité et l'engagement sur les plateformes de réseaux sociaux. Cette fonctionnalité garantit que votre message atteint un public plus large, y compris les employés d'entreprise, de manière efficace.

