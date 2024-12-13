Générateur de vidéos d'instruction de bien-être : Simple & Impactant

Renforcez la création de votre contenu santé et bien-être. Générez instantanément des vidéos de formation professionnelles en utilisant des modèles personnalisables.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo de formation de 90 secondes pour les employés d'entreprise sur les nouvelles initiatives de bien-être de l'entreprise, conçue pour être engageante et moderne avec un ton motivant. Cette vidéo doit tirer parti des modèles personnalisables de HeyGen et de la fonctionnalité de texte à vidéo à partir de script pour produire rapidement des communications internes convaincantes.
Exemple de Prompt 2
Produisez un contenu de santé et bien-être de 45 secondes pour les réseaux sociaux offrant des conseils rapides d'étirement quotidien, ciblant les influenceurs fitness et leurs abonnés. Le style visuel doit être vibrant et inspirant avec une musique de fond entraînante, en utilisant pleinement la bibliothèque multimédia de HeyGen pour des séquences dynamiques et le redimensionnement des formats pour diverses plateformes.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo d'instruction de bien-être de 2 minutes pour les instructeurs de fitness, illustrant un guide étape par étape d'une posture de yoga spécifique. Le style visuel et audio doit être calme et encourageant, en se concentrant sur des démonstrations claires, qui peuvent être efficacement construites en utilisant les modèles et scènes de HeyGen et la puissante capacité de texte à vidéo à partir de script pour des instructions précises.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne votre générateur de vidéos d'instruction de bien-être

Transformez sans effort votre contenu santé et bien-être en vidéos engageantes et professionnelles pour la formation, l'éducation ou les réseaux sociaux.

1
Step 1
Créez votre script ou partez d'un modèle
Commencez par coller votre texte d'instruction de bien-être dans l'éditeur, ou sélectionnez parmi notre gamme de modèles personnalisables pour lancer la création de votre vidéo. Cela utilise la capacité efficace de texte à vidéo à partir de script de HeyGen.
2
Step 2
Sélectionnez votre avatar AI et vos visuels
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour présenter votre message de bien-être. Améliorez votre vidéo avec des séquences et des images pertinentes de la bibliothèque multimédia intégrée, assurant un aspect professionnel.
3
Step 3
Ajoutez des voix off et peaufinez les détails
Utilisez la puissante génération de voix off de HeyGen pour créer un audio naturel dans plusieurs langues directement à partir de votre script. Vous pouvez également ajouter facilement des sous-titres et captions automatiques pour améliorer l'accessibilité.
4
Step 4
Exportez votre vidéo de haute qualité
Une fois votre vidéo d'instruction de bien-être peaufinée, exportez-la facilement dans divers formats adaptés à différentes plateformes, prête à être partagée avec votre audience ou vos employés d'entreprise.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Étendez la portée des cours de bien-être

Développez de nombreuses vidéos et cours d'instruction de bien-être avec l'AI, atteignant un public mondial et impactant plus d'apprenants avec un contenu santé précieux.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos d'instruction de bien-être ?

Le générateur vidéo avancé AI de HeyGen rend la production de vidéos d'instruction de bien-être et de vidéos éducatives pour les patients simple et sans effort. Utilisez nos avatars AI réalistes et notre génération de voix off sophistiquée pour transformer vos scripts en contenu santé et bien-être professionnel rapidement et efficacement.

Quelles capacités techniques HeyGen offre-t-il pour personnaliser le contenu santé et bien-être ?

HeyGen offre des capacités techniques robustes pour la personnalisation, y compris des modèles personnalisables, un éditeur glisser-déposer convivial et une bibliothèque de séquences diversifiée. Ces fonctionnalités garantissent que votre contenu santé et bien-être est visuellement attrayant et s'aligne parfaitement avec vos contrôles de marque, délivrant des vidéos éducatives professionnelles.

HeyGen peut-il aider les professionnels de santé à créer des vidéos éducatives multilingues pour les patients ?

Oui, HeyGen permet aux professionnels de santé de produire des vidéos éducatives pour les patients et des vidéos de formation pour des audiences mondiales diverses grâce à ses voix off multilingues complètes. De plus, les sous-titres/captions automatiques assurent l'accessibilité et une communication claire à travers différentes langues.

Comment les avatars AI améliorent-ils la production de vidéos de formation pour les employés d'entreprise ?

Les avatars AI réalistes de HeyGen et la génération de voix off avancée améliorent considérablement la production de vidéos de formation de haute qualité pour les employés d'entreprise. Ce puissant générateur vidéo AI permet la création de vidéos éducatives cohérentes et professionnelles sans besoin de tournage traditionnel, économisant temps et ressources.

