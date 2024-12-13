Générateur d'Instruction Bien-être pour Programmes de Santé Personnalisés

Créez rapidement des routines personnalisées et des cours interactifs, transformant des scripts en leçons vidéo engageantes avec texte-en-vidéo.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo informative de 60 secondes ciblant les responsables RH et les dirigeants d'entreprise, illustrant les avantages d'un Guide d'Aménagement Ergonomique du Lieu de Travail dans le cadre d'un programme complet de bien-être au travail. La vidéo doit adopter un style visuel professionnel et autoritaire avec des infographies claires et un récit confiant généré via Texte-en-vidéo à partir d'un script, mettant en avant des étapes pratiques de mise en œuvre.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo apaisante de 30 secondes pour les personnes cherchant un soulagement rapide du stress, les guidant à travers un exercice de pleine conscience ou une technique de relaxation simple. L'esthétique visuelle doit être sereine et minimaliste, utilisant un éclairage doux et chaud et une musique de fond tranquille, avec une génération de voix off douce et rassurante pour améliorer l'expérience.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo explicative de 75 secondes pour les coachs en bien-être et les administrateurs de cliniques, démontrant l'efficacité d'un Générateur de Formulaire d'Accueil Bien-être AI pour créer des formulaires d'accueil bien-être personnalisés. Cette vidéo doit avoir un attrait visuel technophile et informatif, montrant clairement les éléments de l'interface utilisateur, avec un narrateur professionnel et des sous-titres/captions bien visibles pour l'accessibilité.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne un Générateur d'Instruction Bien-être

Créez sans effort des cours et des matériaux de santé et bien-être engageants et personnalisés en utilisant des outils alimentés par l'AI, améliorant l'apprentissage et l'engagement.

1
Step 1
Créez votre Contenu Bien-être
Commencez par entrer vos sujets de bien-être souhaités et des instructions spécifiques dans le générateur. Utilisez la puissance de l'AI pour transformer votre texte en un générateur d'instruction bien-être complet, formant la base de votre cours.
2
Step 2
Personnalisez et Adaptez
Adaptez vos instructions pour répondre à des besoins spécifiques ou des directives de marque. Appliquez des contrôles de marque comme des logos et des couleurs pour vous assurer que vos matériaux reflètent votre identité unique et résonnent avec votre audience, créant des routines personnalisées.
3
Step 3
Améliorez avec des Visuels et de l'Audio
Élevez l'engagement en intégrant des visuels et un audio de haute qualité. Exploitez la génération de voix off pour ajouter une narration claire et professionnelle, transformant le contenu statique en vidéos de formation générées par l'AI dynamiques.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez vos instructions de bien-être et préparez-les pour la distribution. Utilisez le redimensionnement d'aspect et les exports pour optimiser votre contenu pour diverses plateformes, le rendant prêt pour des cours interactifs ou une intégration LMS.

Cas d'Utilisation

Boostez l'engagement et la rétention de la formation avec l'AI

Augmentez la participation des apprenants et la rétention des connaissances dans vos programmes de bien-être en livrant des vidéos d'instruction captivantes alimentées par l'AI et des expériences interactives.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il faciliter la création de cours de santé et bien-être engageants et de routines personnalisées ?

HeyGen permet aux utilisateurs de générer des cours dynamiques de Santé & Bien-être et de créer des routines personnalisées en utilisant des avatars AI et la technologie texte-en-vidéo. Cela permet une production efficace d'instructions de bien-être de haute qualité, servant de générateur d'instruction bien-être efficace.

HeyGen peut-il aider à générer des formulaires d'accueil bien-être personnalisés et des conseils de santé sur mesure ?

Oui, les capacités AI de HeyGen s'étendent à servir de Générateur de Formulaire d'Accueil Bien-être AI, permettant la création de formulaires d'accueil bien-être personnalisés pour une collecte de données efficace. De plus, il agit comme un Générateur de Conseils de Santé et Bien-être, vous permettant de produire des conseils sur mesure avec votre marque personnalisée.

Quelles options d'intégration sont disponibles pour les vidéos de formation générées par l'AI de HeyGen ?

Les vidéos de formation générées par l'AI de HeyGen sont conçues pour une utilité large, offrant une diffusion adaptée aux mobiles et une intégration fluide avec les LMS pour des cours interactifs. Cela garantit que vos instructions de bien-être atteignent efficacement votre audience sur diverses plateformes.

HeyGen prend-il en charge la création de contenu adapté aux initiatives de bien-être conformes à la HIPAA & GDPR ?

HeyGen fournit une plateforme sécurisée pour générer du contenu sensible de santé et bien-être, reconnaissant l'importance de la sécurité des données pour les initiatives nécessitant la conformité HIPAA & GDPR. Bien que les utilisateurs soient responsables de leur collecte et utilisation spécifiques de données, l'infrastructure de sécurité robuste de HeyGen soutient ces exigences.

