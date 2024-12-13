Votre Générateur de Vidéos Explicatives sur le Bien-être pour un Impact

Renforcez votre marque de bien-être avec des vidéos explicatives captivantes. Générez du contenu sans effort grâce à notre technologie avancée de texte-à-vidéo.

401/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo marketing de 45 secondes ciblant les responsables de marques de santé et de bien-être, illustrant l'efficacité de HeyGen en tant que créateur de vidéos explicatives pour les campagnes. Elle doit présenter des graphismes modernes et épurés avec des transitions dynamiques, utilisant le texte-à-vidéo à partir d'un script pour produire rapidement un contenu vocal professionnel et captivant.
Exemple de Prompt 2
Produisez un guide de 60 secondes pour les réseaux sociaux destiné aux coachs de bien-être et créateurs de contenu, axé sur la génération de vidéos explicatives animées engageantes pour leur audience. Cette vidéo doit comporter des animations illustratives et ludiques, une musique de fond entraînante, et afficher clairement des sous-titres pour une accessibilité et une portée maximales.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo concise de 35 secondes destinée aux entrepreneurs lançant de nouveaux programmes de bien-être, démontrant comment les modèles vidéo de HeyGen simplifient la personnalisation de la marque. Le style visuel doit être élégant et professionnel, avec une bande sonore mélodique apaisante, personnalisant rapidement les scènes à l'aide de divers modèles et scènes pour établir une identité de marque unique.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos Explicatives sur le Bien-être

Transformez sans effort votre contenu de bien-être en vidéos explicatives professionnelles grâce à l'IA. Générez des visuels engageants, des récits captivants, et partagez des messages percutants en toute simplicité.

1
Step 1
Collez Votre Script
Commencez par coller votre script vidéo de bien-être directement dans la plateforme. Notre fonctionnalité de texte-à-vidéo convertit instantanément votre texte en une chronologie vidéo dynamique.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar IA
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars IA pour représenter votre marque. Personnalisez leur apparence et leur voix pour transmettre votre message de bien-être de manière professionnelle.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et de l'Image de Marque
Améliorez votre vidéo avec des visuels appropriés en sélectionnant parmi des modèles vidéo préconçus ou en ajoutant vos propres médias. Appliquez les couleurs et logos uniques de votre marque pour un aspect cohérent.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo explicative en ajoutant des sous-titres pour l'accessibilité. Ensuite, exportez facilement votre vidéo dans divers formats, prête à être partagée sur les réseaux sociaux et autres plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Inspirez et Motivez les Audiences

.

Créez des vidéos inspirantes et motivantes pour connecter avec les audiences et promouvoir le bien-être mental et physique.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider les entreprises à créer des vidéos explicatives engageantes ?

HeyGen sert de créateur de vidéos explicatives alimenté par l'IA, permettant aux entreprises de bien-être et autres de générer rapidement des vidéos professionnelles. Vous pouvez transformer du texte en vidéo en utilisant des avatars IA réalistes et améliorer vos efforts marketing.

HeyGen prend-il en charge les avatars IA et la génération de texte-à-vidéo ?

Oui, HeyGen permet aux utilisateurs de tirer parti d'avatars IA avancés et de convertir des scripts directement en vidéo. Cette fonctionnalité innovante de texte-à-vidéo simplifie la création de contenu pour les vidéos de formation ou les réseaux sociaux.

Puis-je personnaliser les vidéos explicatives avec ma propre image de marque dans HeyGen ?

Absolument, HeyGen offre des options de personnalisation de marque robustes, y compris les logos et les couleurs, pour garantir que vos vidéos explicatives s'alignent avec l'identité de votre marque. Vous pouvez également utiliser divers modèles vidéo et un éditeur vidéo complet pour un rendu soigné.

Quelles fonctionnalités d'accessibilité HeyGen offre-t-il pour le contenu vidéo ?

HeyGen propose des voix off IA puissantes pour donner vie à vos scripts et génère automatiquement des sous-titres pour une accessibilité et une portée accrues. Ces fonctionnalités garantissent que votre contenu est engageant et largement compris sur toutes les plateformes.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo