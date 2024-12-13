Créateur de Vidéos Spéciales Hebdomadaires : Créez des Promos Engagantes Rapidement

Créez des vidéos spéciales hebdomadaires époustouflantes et boostez l'engagement avec des voix off AI sans effort et des modèles puissants.

Imaginez une vidéo captivante de 30 secondes spécifiquement pour les propriétaires de petites entreprises, mettant en lumière leurs offres spéciales hebdomadaires avec un style visuel lumineux et dynamique qui présente de manière vibrante les produits ou services, le tout complété par une voix off amicale, professionnelle et entraînante générée grâce à la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo promotionnelle moderne et élégante de 45 secondes pour les réseaux sociaux, destinée aux professionnels du marketing, avec un rythme visuel rapide qui intègre divers médias, sur fond de musique tendance et une narration claire, le tout construit efficacement en utilisant les modèles et scènes étendus de HeyGen.
Exemple de Prompt 2
Imaginez une vidéo explicative de 60 secondes, propulsée par l'IA, pour les entrepreneurs lançant de nouveaux produits ou services dans le cadre de leurs campagnes marketing, adoptant une esthétique visuelle professionnelle et sophistiquée avec un texte clair à l'écran, livrée par un avatar IA confiant et engageant de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Développez une annonce vidéo produit de 15 secondes visuellement attrayante pour les entreprises de commerce électronique, destinée à être percutante et directe, avec des superpositions de texte audacieuses et un jingle accrocheur ou une courte piste instrumentale, assurant une accessibilité maximale en intégrant des sous-titres clairs grâce aux capacités de HeyGen.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le créateur de vidéos spéciales hebdomadaires

Créez rapidement des vidéos spéciales hebdomadaires époustouflantes avec des outils propulsés par l'IA, parfaits pour attirer les clients et augmenter l'engagement sur vos réseaux sociaux.

1
Step 1
Choisissez un Modèle
Sélectionnez parmi une variété de modèles conçus professionnellement pour lancer votre vidéo spéciale hebdomadaire. Cela fournit une base créative, vous faisant gagner du temps et des efforts.
2
Step 2
Personnalisez Votre Contenu
Ajoutez facilement vos images de produits, offres spéciales et texte en utilisant l'éditeur intuitif par glisser-déposer. Adaptez chaque détail pour mettre parfaitement en valeur votre promotion hebdomadaire unique.
3
Step 3
Améliorez avec des Voix Off AI
Générez des voix off naturelles à partir de votre script en utilisant la génération avancée de voix off de HeyGen. Cela ajoute une touche professionnelle, rendant votre spécial plus attrayant.
4
Step 4
Exportez et Partagez sur les Réseaux Sociaux
Une fois votre vidéo parfaite, exportez-la dans divers formats et ratios d'aspect adaptés aux plateformes de réseaux sociaux en utilisant les fonctionnalités d'exportation de HeyGen. Mettez votre spécial hebdomadaire devant les clients instantanément.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettre en avant les témoignages de clients

.

Renforcez la confiance et la crédibilité de votre petite entreprise en créant des vidéos AI engageantes qui mettent en avant les expériences satisfaisantes de vos clients.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mes campagnes marketing avec des vidéos AI ?

HeyGen vous permet de créer des publicités vidéo et du contenu promotionnel captivants en utilisant une IA avancée, transformant le texte en vidéo engageante avec des avatars et des voix off AI. Cela simplifie considérablement la production de campagnes marketing percutantes, agissant comme un puissant créateur de vidéos AI.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos promo efficace pour les réseaux sociaux ?

HeyGen offre un éditeur intuitif par glisser-déposer et une vaste bibliothèque de modèles, en faisant un puissant créateur de vidéos promo. Vous pouvez rapidement créer du contenu dynamique optimisé pour diverses plateformes de réseaux sociaux, y compris les publications Instagram, garantissant que votre message se démarque.

Puis-je personnaliser les vidéos avec les graphismes et l'identité unique de ma marque en utilisant HeyGen ?

Absolument, HeyGen fournit des contrôles de marque robustes, vous permettant d'incorporer facilement votre logo et vos couleurs de marque. Vous pouvez également intégrer des graphismes et médias personnalisés de notre bibliothèque, garantissant que chaque vidéo s'aligne parfaitement avec l'identité visuelle de votre marque.

Comment HeyGen simplifie-t-il la création d'une vidéo spéciale hebdomadaire avec des fonctionnalités professionnelles ?

HeyGen agit comme un créateur de vidéos spéciales hebdomadaires efficace en automatisant les étapes clés de production comme la génération de sous-titres et la création de voix off. Cela permet aux petites entreprises de produire constamment des vidéos de haute qualité et accessibles sans montage intensif, économisant un temps précieux.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo