Produisez une vidéo de synthèse exécutive de 60 secondes d'un rapport d'activité hebdomadaire, destinée aux cadres occupés. Le style visuel doit être professionnel et axé sur les données avec des animations élégantes, complétées par une voix off masculine autoritaire. Utilisez les "Modèles & scènes" et "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen pour compiler efficacement les informations clés, en faisant un créateur de vidéos de rapport hebdomadaire efficace.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo de rapport interne de 90 secondes pour les équipes RH et de Formation & Développement, axée sur les revues de performance hebdomadaires. Cette vidéo doit présenter un style visuel encourageant avec un avatar AI présentant les données dans un ton clair et amical via la "Génération de voix off", en utilisant les "Avatars AI" de HeyGen pour une livraison personnalisée d'un générateur de rapport AI.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo de présentation marketing de 2 minutes détaillant la performance de la campagne de la semaine passée pour les parties prenantes. Employez un style dynamique et visuellement riche, intégrant divers éléments multimédias de la "Bibliothèque de médias/soutien de stock" de HeyGen, avec une voix off énergique et des "Sous-titres/légendes" précis pour transmettre les principaux indicateurs marketing, fonctionnant comme une présentation puissante de Vidéos Marketing.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo concise de mise à jour technique hebdomadaire de 45 secondes pour les équipes de développement et les chefs de projet. La présentation visuelle doit être épurée et se concentrer sur les progrès techniques essentiels avec une voix off directe, en utilisant le "Redimensionnement & exportation des rapports d'aspect" de HeyGen pour s'adapter à différents canaux de communication interne et en tirant parti de "Texte en vidéo à partir de script" pour une création rapide, améliorant vos capacités de générateur de vidéos AI.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Rapport Hebdomadaire

Transformez vos données et insights en rapports vidéo engageants sans effort avec notre générateur de vidéos AI intuitif, économisant du temps et améliorant la communication.

1
Step 1
Créez Votre Vidéo de Rapport
Commencez par entrer vos données et insights. Sélectionnez parmi notre vaste bibliothèque de "modèles & scènes" préconçus pour structurer instantanément votre vidéo de rapport hebdomadaire.
2
Step 2
Ajoutez des Visuels et des Voix Off
Améliorez votre rapport en incorporant des médias de stock pertinents ou vos propres téléchargements. Générez une "génération de voix off" réaliste dans diverses langues et styles pour transmettre votre message clairement.
3
Step 3
Appliquez les Finitions
Perfectionnez votre vidéo en ajoutant des "sous-titres/légendes" pour l'accessibilité et la clarté. Utilisez l'interface conviviale pour ajuster le timing, intégrer la marque et affiner le contenu sans effort.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Une fois finalisée, téléchargez facilement des "Vidéos" en haute qualité. Notre plateforme prend en charge divers "redimensionnements & exportations de rapports d'aspect" pour s'adapter à des plateformes comme YouTube, LinkedIn ou des présentations internes.

Générez des Vidéos de Synthèse Hebdomadaire

Créez rapidement des clips vidéo engageants pour des mises à jour internes hebdomadaires ou des réseaux sociaux, simplifiant votre création de contenu automatisée.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos alimentées par l'AI pour les rapports et présentations ?

HeyGen fonctionne comme un générateur de vidéos AI intuitif, permettant aux utilisateurs de créer rapidement des rapports vidéo professionnels et des présentations. Son éditeur glisser-déposer et ses nombreux modèles simplifient le processus, permettant une création de contenu automatisée efficace sans compétences complexes en montage vidéo.

Puis-je personnaliser les éléments vidéo et télécharger mes créations pour diverses plateformes en utilisant HeyGen ?

Oui, HeyGen offre des options de personnalisation complètes, y compris des avatars AI, des voix off et des sous-titres dynamiques. Vous pouvez facilement télécharger vos vidéos finales au format MP4, optimisées pour une distribution multi-plateformes sur des canaux comme YouTube Shorts ou des vidéos d'entreprise.

Quelles fonctionnalités de collaboration d'équipe HeyGen offre-t-il pour une production vidéo efficace ?

HeyGen prend en charge une collaboration d'équipe fluide grâce à des espaces de travail partagés et des capacités d'édition multijoueur. Cela permet aux équipes de travailler ensemble sur des projets vidéo, accélérant la création de contenu automatisée et assurant une cohérence de la marque sur toutes les productions.

Comment HeyGen facilite-t-il la création de contenus spécialisés comme les vidéos d'actualités AI et les vidéos de rapport hebdomadaire ?

HeyGen sert de générateur avancé de vidéos d'actualités AI et de créateur de vidéos de rapport hebdomadaire, fournissant des modèles adaptés et des capacités AI pour ces formats spécifiques. Les utilisateurs peuvent tirer parti des fonctionnalités de générateur de rapport AI de la plateforme pour transformer des données ou des scripts en histoires visuelles engageantes de manière efficace.

