Créateur de Vidéos Récapitulatives Hebdomadaires : Créez des Récapitulatifs Engagés Rapidement

Créez des récapitulatifs hebdomadaires captivants et mettez en avant les moments clés pour les réseaux sociaux, grâce aux modèles & scènes étendus de HeyGen.

Créez une vidéo récapitulative hebdomadaire engageante de 60 secondes qui met en avant les réalisations de votre petite entreprise, ciblant les entrepreneurs occupés à la recherche d'un storytelling professionnel. Utilisez un style visuel vibrant et moderne avec une musique de fond entraînante, en compilant facilement vos séquences et données grâce aux "Modèles & scènes" étendus de HeyGen pour simplifier votre création de contenu.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo récapitulative captivante de 30 secondes présentant les moments forts de l'événement le plus excitant de la semaine pour un public adepte des réseaux sociaux. Adoptez une esthétique rapide et visuellement riche avec une musique de fond populaire, assurant un engagement maximal sur les plateformes en utilisant les "Sous-titres/légendes" de HeyGen pour une accessibilité accrue.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo récapitulative éducative concise de 45 secondes, parfaite pour les apprenants en ligne et les stagiaires d'entreprise, qui résume les leçons clés de la semaine. Maintenez un style visuel informatif et épuré avec une voix off claire et professionnelle, facilement générée grâce à la puissante fonctionnalité de "Génération de voix off" de HeyGen pour expliquer succinctement des concepts complexes.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo récapitulative de voyage visuellement époustouflante de 60 secondes pour les blogueurs de voyage aventureux, mettant en avant les lieux et expériences les plus époustouflants de la semaine. Adoptez un style visuel cinématographique et esthétiquement plaisant avec une musique de fond ambiante et sélectionnée, enrichie par le "Soutien de la bibliothèque de médias/stock" de HeyGen pour ajouter de la profondeur et du raffinement à vos modèles de vidéos récapitulatives personnalisables.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne Votre Créateur de Vidéos Récapitulatives Hebdomadaires

Créez des vidéos récapitulatives hebdomadaires captivantes sans effort avec notre éditeur convivial, transformant vos moments mémorables en histoires engageantes pour n'importe quelle plateforme.

1
Step 1
Téléchargez Votre Contenu
Commencez par télécharger vos clips vidéo bruts et images dans la bibliothèque de médias de notre plateforme.
2
Step 2
Sélectionnez un Modèle
Choisissez parmi une collection diversifiée de modèles de vidéos récapitulatives conçus pour divers styles et thèmes.
3
Step 3
Personnalisez Votre Récapitulatif
Personnalisez votre vidéo en appliquant vos contrôles de marque uniques, en ajoutant du texte et en sélectionnant de la musique de fond.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Générez votre vidéo récapitulative hebdomadaire de haute qualité avec un redimensionnement du format d'aspect pour un partage facile sur toutes vos plateformes préférées.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez le Storytelling Hebdomadaire

.

Utilisez le storytelling vidéo alimenté par l'AI pour transformer les résumés hebdomadaires en récits dynamiques et mémorables.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos récapitulatives captivantes ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos récapitulatives captivantes sans effort grâce à ses outils AI et son éditeur convivial. Profitez d'une vaste bibliothèque de modèles de vidéos récapitulatives personnalisables pour mettre en avant les moments forts d'événements ou des vidéos récapitulatives annuelles avec facilité, rendant votre histoire inoubliable.

Quels outils HeyGen propose-t-il pour personnaliser les modèles de vidéos récapitulatives ?

HeyGen offre une suite robuste de fonctionnalités pour personnaliser vos modèles de vidéos récapitulatives. Vous pouvez personnaliser votre vidéo avec des superpositions de texte et d'images, des animations de texte dynamiques, de la musique et des effets de notre bibliothèque de musique stock, et même ajouter des sous-titres automatiques pour une accessibilité accrue.

HeyGen peut-il garantir que mes vidéos récapitulatives ont un storytelling professionnel et des visuels de haute qualité ?

Absolument, HeyGen est conçu pour vous aider à atteindre un storytelling professionnel avec des visuels de haute qualité dans vos vidéos récapitulatives. Notre plateforme prend en charge diverses animations et transitions, et vous pouvez intégrer des avatars AI ou des voix off AI pour élever la valeur de production globale et rendre votre vidéo visuellement engageante.

HeyGen prend-il en charge le partage de vidéos récapitulatives sur diverses plateformes de réseaux sociaux ?

Oui, HeyGen facilite le partage de vos vidéos récapitulatives sur les réseaux sociaux de manière incroyablement simple et efficace. Une fois votre vidéo prête, vous pouvez l'exporter dans divers formats d'aspect adaptés aux plateformes comme Instagram, TikTok Video, ou YouTube, assurant une large portée et un engagement sur vos canaux souhaités.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo