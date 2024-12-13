Créez des Vidéos Récapitulatives Hebdomadaires avec Notre Générateur AI

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour les professionnels du marketing cherchant à créer des mises à jour personnalisées, une newsletter vidéo innovante de 45 secondes peut être développée. L'esthétique doit être moderne et élégante, avec un "avatar AI" de HeyGen pour présenter les points clés, accompagné d'un arrière-plan sophistiqué choisi parmi les "Modèles & scènes". Ce format engageant transforme la communication traditionnelle, facilitant la transmission des insights hebdomadaires par les marketeurs.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo récapitulative concise de 30 secondes destinée aux éducateurs, résumant les points d'apprentissage clés ou les moments forts de la semaine passée. Le style visuel et audio doit être clair et informatif, garantissant que toutes les informations sont digestes et accessibles grâce à la fonctionnalité "Sous-titres/captions" de HeyGen. Intégrez des séquences d'archives pertinentes de la "Bibliothèque de médias/soutien d'archives" pour renforcer visuellement les sujets, rendant ces vidéos récapitulatives percutantes et faciles à comprendre pour les étudiants ou les participants.
Exemple de Prompt 3
Imaginez un clip vibrant de 20 secondes pour les réseaux sociaux, destiné aux gestionnaires de médias sociaux, illustrant la rapidité et la facilité de générer un Créateur de Vidéo Récapitulatif Hebdomadaire AI. L'approche visuelle doit être rapide, tendance et optimisée pour diverses plateformes, en utilisant le "Redimensionnement & exportation de format" de HeyGen pour un partage fluide. Utilisez des "Modèles & scènes" dynamiques pour assembler rapidement un résumé visuellement attrayant, capturant instantanément l'attention des spectateurs et démontrant une création de contenu sans effort.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéo Récapitulatif Hebdomadaire

Transformez sans effort vos mises à jour hebdomadaires en newsletters vidéo captivantes avec les outils alimentés par l'AI de HeyGen, économisant du temps et captivant votre audience.

1
Step 1
Collez Votre Contenu Hebdomadaire
Commencez par coller vos mises à jour hebdomadaires écrites ou un script détaillé dans notre créateur de vidéo AI. Notre plateforme puissante créera instantanément une vidéo à partir du texte, posant les bases de votre récapitulatif.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar et Modèle
Améliorez votre vidéo récapitulative hebdomadaire en sélectionnant parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI et de modèles professionnels. Personnalisez la scène pour correspondre parfaitement à l'esthétique de votre marque pour vos vidéos récapitulatives.
3
Step 3
Appliquez le Branding et les Sous-titres
Intégrez le logo et les couleurs de votre marque en utilisant nos contrôles de branding. Ajoutez facilement des sous-titres automatiques pour garantir que votre newsletter vidéo soit accessible et engageante pour tous les spectateurs.
4
Step 4
Générez et Partagez Votre Vidéo
Examinez votre création dans notre éditeur vidéo en ligne, apportez les ajustements finaux, puis générez vos vidéos de haute qualité et engageantes prêtes à être partagées sur vos canaux de marketing par email.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos récapitulatives hebdomadaires captivantes ?

HeyGen est un Créateur de Vidéo Récapitulatif Hebdomadaire AI qui vous permet de produire rapidement des vidéos professionnelles et engageantes. Utilisez nos outils alimentés par l'AI, y compris les avatars AI et la synthèse vocale, pour transformer des scripts en vidéos récapitulatives hebdomadaires dynamiques sans effort.

Quel contrôle créatif HeyGen offre-t-il pour les newsletters vidéo ?

Avec HeyGen, vous disposez de contrôles créatifs étendus pour personnaliser efficacement vos newsletters vidéo. Appliquez facilement des contrôles de marque, tels que votre logo et vos couleurs de marque, et choisissez parmi divers modèles pour assurer une apparence cohérente et professionnelle pour votre contenu de marketing par email.

Puis-je créer des vidéos directement à partir de texte en utilisant le créateur de vidéo AI de HeyGen ?

Absolument, HeyGen permet aux utilisateurs de créer des vidéos à partir de scripts textuels avec une facilité remarquable. Notre créateur de vidéo AI utilise une technologie avancée de synthèse vocale et des avatars AI réalistes pour générer des vidéos de haute qualité, complètes avec des sous-titres automatiques, à partir de votre contenu écrit.

HeyGen propose-t-il des avatars AI pour améliorer les vidéos personnalisées ?

Oui, HeyGen propose une sélection diversifiée d'avatars AI pour ajouter une touche humaine à vos vidéos personnalisées. Cette capacité, combinée à un éditeur vidéo en ligne intuitif par glisser-déposer, rend la production de vidéos récapitulatives uniques et professionnelles simple pour tout utilisateur.

